Россия спустила но воду 1-ю в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"

21:11 28.04.2018 "Академик Ломоносов" распрощался с Петербургом и взял курс на Мурманск









В субботу, 28 апреля, плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" распрощался с набережной Балтийского завода в Петербурге и с помощью пяти буксиров отправился по Неве в давно ожидаемый переход – через Балтийское море, вокруг Скандинавии, к месту промежуточного базирования в Мурманске.



- Впервые в мире происходит транспортировка плавучей атомной электростанции. Желание построить плавучие атомные энергоблоки продекларировали многие страны. На сегодняшний день ближайшими конкурентом является Китай, где сегодня строятся подобные объекты и даже декларируется, что после 2020 года они могут быть введены в эксплуатацию. Реальный блок, построенный и готовый к буксировке, пока единственный, - сообщил "РГ" заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель проекта по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Павел Ипатов.



Подготовка к транспортировке станции длилась несколько часов. Станция, габариты которой сравнимы с крупнейшими в мире ледоколами (длина 110 метров, ширина 30 метров) удерживалась у причала на специальных буксирах. Чтобы начать транспортировку, станцию подсоединили к трем речным буксирам, которые должны довести ПАТЭС из города, а по Большой Неве и дальше станцию поведут специальные морские буксиры.



Разводить мосты для транспортировки станции не потребовалось.



Маршрут энергоблока пройдет через прибрежные воды Эстонии, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.



Буксировать станцию со скоростью пять узлов в час будут до Мурманска. Там, на специализированной базе "Атомфлота", в оба реактора ПАТЭС "Академик Ломоносов" - первой и пока единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции - будет загружено ядерное топливо, произведен физический пуск и технологическая обкатка основного оборудования.



Все эти работы планируется завершить до конца марта 2019-го года. Только после этого в летнюю кампанию, в июне-июле 2019-го года, опять же под проводкой буксиров плавучий энергоблок переведут Северным морским путем к месту будущей работы - в порт и одноименный поселок Певек на Чукотке. В "Росэнергоатоме" полагают, что транспортировку можно будет провести без вмешательства ледоколов.



Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", строительство которого было начато в 2007 году на "Севмаше", а затем передано в Петербург, на "Балтийский завод", должен заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели. Первая работает на вечной мерзлоте с 1977 года, вторая - с 1944-го. На этот момент уже принято решение о поэтапном выводе Билибинской АЭС из эксплуатации, причем вывод синхронизирован с вводом в промышленную эксплуатацию ПАТЭС.



В силу объективных и субъективных причин сроки сооружения первой плавучей АЭС несколько раз корректировались и по отношению к первоначально намеченному 2011 году сдвинулись вправо, как минимум, на семь-восемь лет. На этот день завершен ключевой этап: плавучей энергоблок построен, испытан, в том числе на плаву, с отводом от достроечной набережной.



Общий вывод по итогам испытаний - инженерные устройства жесткой швартовки ПЭБ готовы к эксплуатации. А ее реакторы, о чем сообщалось ранее, готовы к загрузке ядерного топлива.



Но "операцию №1" решили проводить не в Петербурге, а в Мурманске. И связано это как раз с буксировкой. Точнее - с особыми условиями ее проведения в международных водах. На этот момент в морской практике не было прецедента, чтобы на буксире перемещали плавучий ядерно-энергетический объект. Атомный ледокол, лихтеровоз с атомным реактором и даже атомная подводная лодка - это все имело место быть. А несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами - это впервые.



Чтобы снять на этот счет возможную обеспокоенность наших европейских и, в частности, скандинавских соседей, руководство "Росатома" и "Атомфлота" пошло на жест доброй воли. Ядерное топливо в реакторы "Академика Ломоносова" не стали, как изначально планировалось, загружать в Петербурге, а перенесли эту и последующие операции в Мурманск.



- По Неве, Финскому заливу и далее по всему маршруту через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря "Ломоносов" пойдет без "ядерной начинки" своих реакторов, - подчеркнул накануне директор департамента информации и общественных связей "Росэнергоатома" Андрей Тимонов.



Как ожидается, буксировка из Петербурга в Мурманск, если все пойдет по плану, займет около двух недель. За развитием событий "РГ" обязательно проследит.



Справка "РГ"



В основу проекта ПАТЭС "Академик Ломоносов" легли судовые реакторные установки типа КЛТ-40С (мощность - 35 МВт, на ПАТЭС используется двухблочная установка мощностью 70 МВт), которые имеют большой опыт успешной эксплуатации на атомных ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" и лихтеровозе "Севморпуть". Общая электрическая мощность станции составит 70 МВт. В состав комплекса ПАТЭС входят: ПЭБ - основной (базовый) элемент станции; гидротехнические сооружения (специальный мол-причал для установки ПЭБ); объекты береговой инфраструктуры, предназначенные для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые сети, а также выполняющие вспомогательные функции.



На площадке размещения строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег. Согласно проекту, перегрузка топлива будет производиться раз в 7 лет, для этого станция будет буксироваться на завод-изготовитель.



Текст: Александр Емельяненков (Москва) , Вера Черенева (Санкт-Петербург) Источник - rg.ru

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