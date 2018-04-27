В отношении экс-первого вице-премьера Киргизии и депутата Шадиева возбуждено уголовное дело

20:57 28.04.2018 Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Шадиева Аскарбека Алимбаевича по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Сообщает генпрокуратура в субботу.



Установлено, что 29 июня 2017 года на имя торага Жогорку Кенеша поступил график проведения мероприятий Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ на 2-полугодие 2017 года, подписанный генсеком МПА СНГ. В тот же день данный график для ознакомления отписан председателю комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша А.Шадиеву. Согласно полученному графику, перед советом МПА СНГ вопросы определения лауреата и вручения премии им. Ч.Айтматова не ставились.



Однако, 25 августа 2017 года А.Шадиев, заведомо зная, что в 2017 году премии им.Ч.Айтматова присуждаться не будет, направил торага обращение о необходимости выделения денежных средств в размере $30 тыс. для вручения лауреату премии. 15 сентября 2017 года, на основании указанного обращения, запрашиваемые денежные средства были выданы заведующему отделом комитета А.Закирову. Однако деньги в секретариат МПА СНГ не поступили.



Более того, 18 сентября 2017 года в Жогорку Кенеш из секретариата МПА СНГ поступила повестка дня заседания совета МПА. Данная повестка дня торага Ч.Турсунбековым отписана А.Шадиеву для рассмотрения. Так, несмотря на отсутствие в повестке дня заседания совета МПА СНГ пункта об определении лауреата премии им.Ч.Айтматова, А.Шадиев обращается с письмом на имя торага Жогорку Кенеша. В данном обращении он указал недостоверную информацию, о том, что вышеуказанные денежные средства были внесены в секретариат МПА СНГ.



Таким образом, в результате противоправных действий А.Шадиева государству причинен особо крупный материальный ущерб в сумме 2 млн. 61 тыс. сомов. В настоящее время данное уголовное дело направлено в главное следственное управление ГКНБ КР для организации расследования.



Напомним, 6 апреля т.г. первый вице-премьер-министр КР А. Шадиев подал в отставку в связи с уголовным делом по факту присвоения $30 тыс. выделенных из бюджета по обращению Жогорку Кенеша якобы для присуждения премии им. Айтматова. Главный подозреваемым по уголовному делу был бывший зав. международным отделом Жогорку Кенеша Арсен Закиров.



Аскарбек Шадиев – депутат от фракции "Бир Бол" в январе т.г. был назначен первым вице-премьером КР. И стал первым чиновником, который согласно поправкам в Конституцию сохранил при этом мандат и статус депутата Жогорку Кенеша. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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