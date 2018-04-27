В Узбекистане анонсировали масштабную пенсионную реформу

20:30 28.04.2018 Здание Пенсионного фонда Узбекистана. Фото с сайта Nuz.uz

В Узбекистане будут поэтапно повышать возраст выхода на пенсию, чтобы приблизить его "к среднемировым показателям". Об этом говорится в проекте концепции пенсионной реформы, опубликованном 27 апреля.



В настоящее время мужчины в Узбекистане выходят на пенсию по достижении 60 лет, женщины – на пять лет раньше. В Казахстане, Киргизии и Таджикистане право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин - в 58 лет.



Помимо пенсионного возраста, авторы реформы предлагают увеличить минимальный трудовой стаж, дающий право получать пенсию по возрасту с нынешних семи до 15 лет (речь идет о неполном трудовом стаже, полный минимальный рабочий стаж для мужчин-пенсионеров составляет 25 лет, для женщин - 20). Эта мера призвана усилить связь между размером пенсии и "трудовым вкладом работника".



Гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого трудового стажа, при расчете государственных пенсий планируется предоставить право выплатить за один раз сумму страховых взносов в Пенсионный фонд за каждый недостающий месяц. Эта мера, пишет Podrobno.uz, будет востребована, так как на сегодняшний день порядка 55% новых назначений приходится на пенсии с неполным стажем работы.



Авторы концепции предлагают также выплачивать пенсии в полном размере всем работающим пенсионерам (сейчас они, за исключением некоторых категорий, получают лишь половину положенной суммы); увеличить выплаты одиноким пенсионерам, проживающим в интернатах для престарелых и инвалидов; увеличить размер пенсии за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет на 2% от среднемесячного заработка; увеличить размер среднемесячного заработка, принимаемого для исчисления пенсии с 8-кратного до 12-кратного минимального размера зарплаты на дату, с которой назначается пенсия.



В Узбекистане к настоящему моменту насчитывается более 3,3 млн пенсионеров и получателей пособий (это примерно 10% от всего населения республики). В 2017-м году власти потратили на выплату им пенсий и пособий 16,6 трлн сумов (около $2 млрд), что составляет почти треть расходной части бюджета страны.



Согласно информации, представленной на сайте Пенсионного фонда, в 2018 году на выплату пенсий и пособий в нем заложено 23,2 трлн сумов ($2,8 млрд). Доходную часть этого фонда составляют отчисления от единого социального платежа, страховые взносы граждан, обязательные отчисления от реализации товаров, работ и услуг. В 2017 году ставка единого социального платежа составляла для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств 15%, для прочих плательщиков – 25%. В текущем году она, как ожидается, не изменится.



В декабре прошлого года власти увеличили минимальный размер пенсии по возрасту на 15%. Сейчас для имеющих трудовой стаж граждан он составляет 336.880 сумов ($41,4) в месяц, а для не имеющих такого стажа - 206.720 сумов ($25,2). Источник - fergananews.com

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