Ля-ля-фа.. Елбасы сочинил новую песню "Отан Ана"

18:24 28.04.2018 На концерте АНК спели новую песню Нурсултана Назарбаева



Исполнили песню вокальная группа "IL Canto" и молодежный камерный хор города Астана.



Новую песню "Отан Ана" Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева исполнили на праздничном концерте по завершению XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА "Казинформ".



Исполнили песню вокальная группа "IL Canto" и молодежный камерный хор города Астана. Композицию сопровождали кадры из жизни Елбасы. Кроме того, на концерте выступил Димаш Кудайберген и его младшая сестра Раушан Кудайберген. Источник - zakon.kz

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