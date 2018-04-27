|Служба Связи Таджикистана оставила без интернета вузы
16:39 28.04.2018
Служба связи Таджикистана отключила интернет Таджикской ассоциации пользователей академическими, исследовательскими и образовательными компьютерными сетями TARENA, которая обеспечивала доступом в мировую паутину ведущие вузы республики.
Служба связи опечатала технический офис Ассоциации 22 апреля без каких-либо объяснений, сообщили "АП" TARENA.
Почему Служба связи хочет взять под контроль WiFi?
Со Службой связи на момент публикации материала "АП" не удалось связаться.
TARENA – научно-образовательная ассоциация компьютерной сети, которая образована в Таджикистане в 2002 году в рамках соглашения между правительством Таджикистана и Евросоюзом.
Сеть обеспечивала доступным интернетом 120 организаций, в том числе Таджикский Государственный университет, РТСУ, Медицинский и педагогический университеты, вузы и президиумы Академии наук Таджикистана.
Сеть TARENA объединяла вузы Таджикистана с Европейской научно-образовательной сетью GEANT и Центрально-азиатской CAREN.