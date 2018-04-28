Эрдоган снова ударил Путина в спину. Турция в пику Москве договорилась с США о совместных действиях в Сирии, - "СП"

16:19 28.04.2018 Турция будет действовать в сирийском Манбидже совместно с США. Более того: "модель Манбиджа" распространят и на другие районы Сирии. В частности, на территории к востоку от реки Евфрат. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.



"Тем самым Турция и США предпримут совместные шаги по устранению разногласий в двусторонних отношениях" - отметил Чавушоглу. Министр подчеркнул, что в случае реализации дорожной карты "Силы народной самообороны" сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж. В противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в Африне.



Чавушоглу добавил, что одновременно Турция раздумывает над "выгодным предложением" закупить у США системы ПВО Patriot.



Обе эти новости крайне неприятны Москве. Они означают, что борьба за стратегически важные районы северной Сирии, населенные курдами, вступила в ключевую фазу. После взятия Африна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении установить полный контроль над приграничными территориями соседнего государства. По его словам, "Турция будет вести борьбу в Сирии, пока не ликвидирует террористический коридор, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абьяд, Рас-эль-Айн и Камышлы".



Здесь надо понимать: Манбидж является крупным оплотом курдского сопротивления. Если в Африне турецкой армии противостояли исключительно курдские "Силы народной самообороны", то в Манбидже ей пришлось бы иметь дело с "Демократическими силами Сирии" (ДСС) - более широкой коалицией, в которую входят не только курды, но и арабы. Кроме того, в Африне у защитников города не было поддержки США, а ДСС американцы поддерживают.



Однако прежде планы Эрдогана шли вразрез со стратегией США, которые считают курдов проводниками своего влияния в Сирии. Разногласия выглядели серьезными. Еще 22 апреля турецкий лидер в интервью телеканалу NTV заявлял, что стратегический партнер его страны - США - представляет угрозу для Турции, поскольку предоставляет военную поддержку курдам. И вот спустя несколько дней ситуация изменилась. Чавушоглу подает сигнал, что компромисс между США и Турцией достигнут. И сделано это, по всей видимости, ценой очередного "удара в спину" Москве.



Не исключено, что теперь Анкара откажется от уже подписанного контракта на $ 2,5 млрд. по зенитным ракетным системам С-400 "Триумф", которые собиралась купить у России. Даже несмотря на то, что Москва пошла на беспрецедентные уступки, и согласилась сдвинуть сроки поставок ЗРС с марта 2020 года на июль 2019-го (решение было принято по итогам переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным).



Однако потеря Россией $ 2,5 млрд. в этой ситуации - не главное. "Модель Манбиджа", о которой говорит Чавушоглу, может существенно изменить расклад сил в регионе.



Как сообщалось в начале апреля, США создали новую военную базу к северо-западу от Манбиджа в провинции Алеппо. Это заставляет предположить, что продвижение Турции по коридору Манбидж-Кобани-Телль-Абьяд -Рас-эль-Айн-Камышлы будет и дальше сопровождаться созданием новых военных баз США, вокруг которых станут группироваться формирования курдов. В том числе те, которые выйдут из занимаемых турками районов.



Военные базы США по периметру Сирии создают стратегическую угрозу Дамаску. Мало того, игра Анкары на стороне Вашингтона может поставить под вопрос само присутствие российской группировки в Сирии. Поскольку стоит Турции перекрыть Черноморские проливы, и перерезать нашей группировке пути снабжения, - и война в Сирии для нас закончится.



- США предпринимают мощное геополитическое наступление против России, - отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - На мой взгляд, военные и политические события в Сирии следует рассматривать в рамках единой операции Вашингтона. Ее стратегическая цель - обнулить результаты РФ в Сирии, а также обнулить международный авторитет Москвы.



Россия поднялась на пик своего постсоветского влияния, но сейчас наступает фаза отката. Кремль слишком поверил Эрдогану, и слишком быстро заключил его в объятия после сбитого турками Су-24М. Между тем, нам стоило заглянуть в историю, даже недавнюю.



Взять те же поставки С-400. Турки не в первый раз сначала заявляют о намерении закупить российские вооружения, а потом объявляют тендер, на котором выигрывают американские и европейские поставщики.



Но опять Москва почему-то решила, что раз Эрдоган называет Путина "мой дорогой друг", намерения у него серьезные. На деле, никаких вооружений Анкаре мы, скорее всего, не продадим.



"СП": - Что, помимо контракта, Россия теряет при таком сценарии?



- Главное, что мы наблюдаем в треугольнике "США-Турция-Россия" - Анкара делает очередной внешнеполитический зигзаг. Она сыграла на сторону Кремля, получила доступ на сельскохозяйственный рынок РФ. А сейчас, отказываясь от С-400, скорее всего, откажется и от "Турецкого потока".



Это будет мощнейшим ударом как по российской экономике, так и по престижу Москвы. Ведь всем известно, что мы серьезно вложились в строительстве четырех ниток газопровода, но две оказались ненужными - трубы под них попросту ржавеют. И вот сейчас история получит продолжение. Турки, которые не вложили ни лиры собственных средств в этот проект, завтра могут попросту выйти из игры. И $ 7 млрд., которые вбухала в газопровод Россия, развеются по ветру.



Ну и, конечно, вместо дружественного государства в лице Турции, к чему мы так стремились, получим развитие военной инфраструктуры НАТО на Ближнем Востоке. Плюс - более мощное присутствие там США. А затем Анкара на пару с Вашингтоном начнут делить Сирийскую Арабскую республику.



"СП": - Как могут выглядеть договоренности Вашингтона и Анкары?



- Я считаю, США потребуют уступок от Эрдогана - и получат их. Ну, например, скажут: мы перестаем курдов вооружать, позволяем вам проводить операцию по типу Африна, но вы отказываетесь от русского газопровода, и начинаете покупать у США сланцевый газ. И все - дружба Анкары с Москвой закончится.



На мой взгляд, наша внешняя политика чересчур эмоциональна. В результате Москва принимает стратегические решения, исходя из сиюминутных интересов. И проигрывает Вашингтону. Мы видим, что уже и Казахстан становится стратегическим партнером США, а не России. И Турция возвращается в американскую орбиту. И Армения, скорее всего, дистанцируется от РФ.



На деле маршрут через Среднюю Азию, который США прокладывают якобы для беспроблемной доставки военных грузов в Афганистан, де-факто станет границей отсечения России от Кавказа и от Центральной Азии.



- Турки умело используют рычаги давления на США, и рычаги вовлечения России, - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - Так, Анкара пошла на ограниченное сотрудничество с Москвой в Сирии - в значительной степени демонстративное. Это сотрудничество, как и закупка С-400, были как раз рычагами давления на Вашингтон. С другой стороны, эти шаги создавали иллюзию, что Анкара является нашим союзником.



В реальности, турки ведут игру "кто больше даст" - США или РФ. Причем, они никогда не займут ни нашу, ни американскую сторону полностью, а будут манипулированием продавливать собственные интересы.



"СП": - В чем состоит интерес Турции?



- Турки обеспокоены, что в Манбидже и в других приграничных районах, во-первых, США предоставили возможность курдским группировкам эти районы занять. Во-вторых, что американцы продолжают снабжать курдов оружием, и готовят их в военном отношении. Анкара требовала от Вашингтона все это прекратить. Проблема в том, что США прекратить не могут.



Мне, например, не ясно, как на практике будут реализованы договоренности по Манбиджу. Если США прикажут курдам покинуть этот район - курды что, уйдут просто так? Возможно, американцы предоставят им оружие, чтобы они ушли. Но это, опять-таки, будет недружественным шагом в отношении Турции. Кроме того, непонятно, кто будет контролировать эту территорию, если курды уйдут?



По идее, туда должна входить армия Башара Асада. Но США не хотят этого допустить. Значит, американцы будут впускать туда протурецкие формирования. А тут уже возникнет нарушение договоренностей между Россией и Турцией относительно зон разграничения.



Потом, если территории займут протурецкие формирования, курды будут недовольны: они в этом случае теряют позиции. Значит, для нас открывается возможность для игры с курдами. Нашей задачей будет доказать курдам: США ради Турции вас "кинули". И давайте тогда Сирия будет вам помогать против турок. В этом случае под ударом курдов окажутся уже турецко-американские войска.



Но я, честно говоря, не уверен, что между США и Турцией достигнуты реальные договоренности по распределению районов и по силам, которые будут в них входить. Скорее, американцы пытаются турок обмануть - обещают им что-то, включая скидки на Patriot, лишь бы Анкара не сотрудничала с Москвой.



Андрей Полунин

28 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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