Исламизация Кыргызстана необратима? - В.Григоренко

16:17 28.04.2018 Еще недавно светский Кыргызстан, складывается ощущение, уверенно и быстро идет к "религиозному" формату уклада общества.



И об этом говорят даже не настроения граждан, а суровая статистика. Например, количество построенных в Кыргызстане школ и образовательных учреждений в разы ниже мечетей. Особенно это касается регионов республики. Только в Бишкеке на сегодняшний день работают около 60 мечетей и 70 молельных комнат (намазкана). И это лишь официальные данные. Многие подобные заведения открываются и действуют без регистрации. А вот средних школ, по данным Нацстаткома КР, всего 138, из них более 90 - государственные. Всего, по официальным данным, за 2016 год по КР насчитывается 2 тысячи 743 мечети, 2 тысячи 218 школ и лишь 338 больниц и поликлиник.



Другой момент. В настоящий момент на стороне боевиков ИГ воюет около 1 тысячи наших граждан, а число представителей "спящих ячеек" растет ежедневно. Военные также отмечают увеличение контингента выходцев из Средней Азии в Афганистане и в Сирии.



Но проблема не только в этом. Повальная исламизация государства потихоньку ввергает республику в средневековье. Граждане перестают обращаться в квалифицированные медучреждения, доверяя свое здоровья различным религиозным знахарям, а также проявляют нетерпимость и агрессию в адрес своих соотечественников, выбравших светский образ жизни. Все чаще выступления того же Чубака Ажы собирают больше участников, чем концерт или политическая акция. Напрашивается резонный вопрос: а светское ли государство Кыргызстан, или уже лишь де-юре?



По словам политолога и эксперта по религии Айнуры Арзыматовой, причина столь стремительной исламизации страны кроется в социальной уязвимости населения, отсутствии нормального образования и альтернативной идеологии.



- Конечно, по Конституции мы пока светское государство. Повальное увлечение религией в стране началось после обретения независимости. И сейчас это процесс благодаря спонсированию тех же арабских стран, как раз заинтересованных в таком сценарии, приобретает массовый характер. Тем более, распространение религиозных идей, в том числе фундаментальных и радикальных, попадает на благодатную почву низкого уровня жизни народа. Так как та же статистика показывает, что в странах с высоким "коэффициентом счастья" такие тенденции минимальны - счастливый человек в радикализм не ударится, - поделилась с VB.KG политолог.



Этому активно способствует и то, что количество мечетей в Кыргызстане после распада СССР увеличилось в 100 раз, и сейчас их на 1 тыс. больше, чем школ, считает эксперт.



- Школы и больницы начали строиться лишь в последние 5-6 лет. До этого, как грибы после дождя, росли лишь духовные учреждения. Да что уж говорить, если намазканой обзавелась цитадель законодательной власти – парламент. Хотя именно он должен выступать за сохранение светскости. И это очень серьезный показатель. При этом Госкомитет по религии занят одной проблемой – хаджами. Другого контроля они не осуществляют. А то, что процесс религиозности страны растет с каждым днем, хорошо заметно по столице. Если раньше в хиджаб был одета одна из десяти девушек, то сейчас уже каждая третья. Конечно, в том, что граждане религиозны, нет ничего плохого. Но не факт, что в конечном счете они не перейдут от простой веры в радикальную, а там и до средневековья недалеко. Что уж говорить, если операции граждане доверяют делать врачевателям без образования, зато "религиозным". В связи со всем этим нужно срочно принимать полномасштабные меры. Тем более, что опасные течения ислама уже стоят у ворот Кыргызстана, - отмечает Арзыматова.



Что интересно, складывается впечатление, что Госдеп США также заинтересован, чтобы страна ушла от светскости.



- Недавно ими был профинансирован проект бесплатного средне-специального образования… в медресе! Не ПТУ или ВУЗА, а именно духовного учреждения. Понятно, что многим гражданам сейчас недоступно высшее образование, многие испытывают материальные трудности. А значит, бесплатный "подарок" Госдепа однозначно привлечет молодежь в мечети – сначала за образованием, а затем и в религию. Случай вопиющий, на самом деле. Ведь профиль медресе – духовное образование, а не техническое. Однако не Госкомрелигия, ни Минобразования ни словом не обмолвились по этому поводу, - подчеркнула Айнура Атыгаевна.



Решить проблему она советует поднятием уровня преподавания в школах естественно-научных и гуманитарных наук, а также привлечением молодежи в спортивные секции или кружки по интересам.



- Сейчас же уменьшают часы математики и языков, но вводят предмет религиозной культуры. Какой от этого эффект? Никакого. Только при хорошем образовании и возможности себя реализовать по выбранной специальности люди перестанут повально уходить в религию. Но в настоящий момент складывается впечатление, что государство попросту в этом не заинтересовано, - добавила она.



28 апреля 2018

Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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