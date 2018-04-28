Кыргызстан обрел христианского Небесного покровителя. Им стал Святой апостол Фома

16:15 28.04.2018 Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил доставил святыню - священный ковчег с мощами святого апостола Фомы в Свято-Воскресенский кафедральный собора Бишкека.



Мощи привезены из Италии. Теперь Кыргызстан - шестая страна, которая обрела эту святыню.



- Символично, что это важное событие совпало с другим праздником, днем рождения нашего города, Бишкека, - подчеркнул Еписком Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и поздравил всех прихожан со знаменательным днем.



Для ковчега с мощами специально написана уникальная икона святому Фоме. Обратиться к святыне можно будет в Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека.



28 апреля 2018

Марина Осипова Источник - vb.kg

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