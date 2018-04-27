Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возглавил Бакир Таиров

16:13 28.04.2018 В ГСБЭП новые руководитель и заместитель



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Бакир Таиров назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.



Полковнику милиции Бакиру Таирову 31 июля исполнится 52 года. Он уроженец Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. В 1990 году окончил Самаркандский кооперативный институт, в 2010-м Ошский государственный юридический институт.



Службу в органах милиции начал участковым в 1996 году. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным в отделах по борьбе с экономической преступностью, коррупцией, организованными преступными сообществами. До назначения главой Финпола служил начальником Управления внутренних дел на транспорте МВД.



Его замом назначен Эмил Жамгырчиев. Распоряжение также подписал премьер-министр.



Эмилу Жамгырчиеву 38 лет. В 2006 году окончил Академию МВД с отличием. Служил в Финполе, следственных органах, работал в аппарате правительства.



Прежние руководители ГСБЭП проработали всего десять дней. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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