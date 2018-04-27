До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана

16:08 28.04.2018 До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана. Об этом доложил председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов премьер-министру КР Мухаммедкалыю Абылгазиеву в ходе рабочей встречи в субботу. Сообщает пресс-служба правительства.



В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективные направления развития, курируемых ведомством отраслей. Уланбек Рыскулов отметил, что в целом в энергетической отрасли на данный момент износ оборудования составляет порядка 70-80 %, в связи с чем есть необходимость модернизации существующих электроэнергетических объектов. Дефицит денежных средств в энергосекторе за 2017 год составил 1,2 млрд сомов при плановом показателе в 1,7 млрд сомов. Он также отметил, что с 2019 года платежи по иностранным займам энергического сектора значительно возрастут, пик которых придется на 2025 год – когда ежегодная сумма выплат составит порядка 11,8 млрд сомов.



Глава правительства особо отметил, что на фоне последних событий в энергетике у общества значительно снизилось доверие к данной сфере. Все это, как отметил Премьер-министр, вызвано крайне неэффективным управлением, непрозрачной деятельностью отдельных руководителей и затягиванием с решением накопленных проблем.



Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул особую необходимость обеспечения прозрачности деятельности в данной сфере. Премьер-министр поручил в оперативном порядке внести предложения по повышению эффективности энергетической отрасли страны.

Кроме того, поручено обеспечить надлежащую подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 годов. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524920880

Новости Казахстана

