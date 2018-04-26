 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и США ведут ежедневную электронную войну в Сирии, - А.Комраков
15:32 28.04.2018

Американские генералы предупреждают об отставании от РФ

Россия ежедневно атакует силы США, используя электронное оружие, пишет Newsweek со ссылкой на американского генерала.
Американские войска в Сирии все чаще подвергаются атакам с использованием российских и сирийских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку Москва использует конфликт в этой стране для испытаний своего арсенала. Начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США генерал Рэймонд Томас заявил, что Сирия стала "тем местом, где ведется самая интенсивная на планете радиоэлектронная борьба".

Выступая на конференции по вопросам аэрогеодезической разведки, проходившей во Флориде, генерал заявил, что российские и сирийские правительственные войска ежедневно подвергают силы США испытаниям, разрушая системы связи и выводя из строя самолеты EC-130, пишет Newsweek со ссылкой на издание Breakingdefense.com.

Самолет Lockheed Martin EC-130 Compass Call является одним из самых передовых американских комплексов для ведения радиоэлектронной борьбы. Этот самолет, созданный на базе С-130 Hercules, предназначен для создания помех системам связи противника, оперативного командования, обнаружения и наведения. Присутствие этих самолетов в сирийском воздушном пространстве дает России возможность испытать свое оружие на лучших системах, имеющихся в США, либо непосредственно, либо через своих сирийских союзников, пишут американские СМИ.

Ранее в апреле четыре чиновника на условиях анонимности сообщили NBC News, что Россия также регулярно атакует небольшие американские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА). По словам одного из них, операции, проводимые Россией, оказывают заметное негативное влияние на возможности США. Атаки с применением новейших средств оказались успешными даже в тех случаях, когда войска США использовали зашифрованные сигналы и помехозащищенные системы.

В Сирии российские военные закрепляют уроки, извлеченные во время конфликта на Украине, который позволил им получить бесценный опыт ведения радиоэлектронной борьбы, пишет Newsweek. "Для создания помех системам связи украинских вооруженных сил и выведения из строя беспилотных самолетов-разведчиков они использовали средства радиоэлектронного подавления. Под их действие попадали даже беспилотные самолеты ОБСЕ, использовавшиеся для мониторинга зоны конфликта - БЛА уничтожались и с использованием обычного российского оружия, и с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы".
В докладе Международного центра проблем обороны и безопасности говорится, что Москва в ответ на господство НАТО в обычных видах вооружений осуществляет огромные инвестиции в средства РЭБ. А Украина и Сирия стали для российской армии полигоном для испытания средств радиоэлектронной борьбы в боевых условиях.

Атаки с использованием средств электронной борьбы в политическом плане более приемлемы, чем обычные, - считает Newsweek. Выведение из строя системы постановки помех на самолете-разведчике сопряжено с меньшими рисками, чем его уничтожение с помощью ракеты. Москва - наряду с другими державами, воюющими в Сирии - расширяет свое электронное присутствие, собирая информацию о своих собственных возможностях и ответных действиях своих противников. Учитывая, что военный действия в Сирии ведутся как никогда активно, поле боя становится ценным полигоном для испытания оружия будущего.

"Русские за последние 20 лет модернизировали весь свой парк РЭБ, - отмечает полковник в отставке Лори Мо Баку. - После Грузии они вкладывают миллионы и теперь у них есть убийственные возможности блокировки множества частот на сотни километров".

"Мы так долго сражались в Юго-Западной Азии с технически бесхитростными врагами, что теперь мы отстаем в тактической электронной борьбе", - приводит Breakingdefense.com мнение военного эксперта Лорена Томпсона.

Анатолий Комраков
26.04.2018

Источник - ng.ru
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