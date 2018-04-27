 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Даже рассказ актеров-"жертв химатаки" не убедил Запад, - Times
13:17 28.04.2018

"Непристойный маскарад" семьи из Думы

Том Парфитт (Tom Parfitt)
The Times, Великобритания

Минувшим вечером западные дипломаты обвинили Россию и Сирию в "непристойном маскараде" после того, как эти страны, пытаясь опровергнуть заявления о химической атаке, совершенной режимом Асада, организовали пресс-конференцию с участием 11-летнего мальчика.

В брифинге в Гааге (Нидерланды), во время которого сирийцы, привезенные туда Россией, заявили, что газовой атаки в городе Дума в этом месяце не было, приняли участие трое детей.

Брифинг, организованный российскими дипломатами, состоялся в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эта международная надзорная организация в настоящее время ведет расследование в связи с заявлениями о том, что в результате химатаки, совершенной седьмого апреля, погибли десятки человек.

Посол России в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что пресс-конференция была созвана для того, чтобы "доказать, что видеоролик „Белых касок" это - грубая инсценировка". Он имел в виду видеоматериал, снятый службой спасения сирийской оппозиции, на котором можно было видеть людей, предположительно пострадавших в результате химической атаки.

Участвовавшие в брифинге в Гааге сирийцы, примерно 15 человек, утверждающие, что были свидетелями атаки, заявили, что они не чувствовали запаха химических веществ, и что люди задыхались потому, что надышались пылью и дымом в результате бомбардировки зданий. Среди присутствовавших на пресс-конференции был 11-летний Хасан Диаб (Hassan Diab), который фигурировал в видеосюжете, где его после атаки обливали водой, видимо, для смягчения воздействия химических веществ. Позже российский государственный телеканал показал кадры с мальчиком и его отцом, тогда же прозвучали заявления о том, что видео было поставочным, и что газовой атаки не было.

Великобритания, США и Франция осудили брифинг и отказались присутствовать на нем. Эти три страны обвиняют режим президента Асада в осуществлении атаки в районе Дума, находящемся под контролем повстанцев. Как они заявляют, химатака привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Посол Франции в Нидерландах Филипп Лальо (Philippe Lalliot) заявил: "Этот непристойный маскарад не был неожиданностью со стороны сирийского правительства, которое на протяжении последних семи лет убивает и травит газом свой собственный народ"

Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон (Peter Wilson) заявил, что "ОЗХО - это не театр".

Инспекторы ОЗХО в среду посетили Думу во второй раз и собрали образцы. Когда специалисты организации подготовят доклад, неизвестно.

Александр Шульгин подверг критике представителей стран Запада, не присутствовавших на пресс-конференции в Гааге. "Наверное, правда колет глаза, - сказал он. - Боятся посмотреть правде в лицо. Боятся посмотреть в глаза маленькому Хасану".

14 апреля в ответ на атаку в Думе США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, предположительно связанным с производством и хранением химического оружия.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524910620
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