АмерСенаторы выдвигают Трампа на Нобелевку как выдающегося миротворца (не юмор)

13:15 28.04.2018 Трампа предложили наградить Нобелевской премией мира



Дональд Трамп достоин стать лауреатом Нобелевской премии мира.



Такого мнения придерживается сенатор Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию США.



Однако для этого должна быть полностью урегулирована ситуация вокруг Северной Кореи.



"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", - сказал Грэм телеканалу Fox News. Источник - МК

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