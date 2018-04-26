Никол Пашинян: один человек – два образа. Что в рюкзаке у лидера армянской "бархатной революции", - А.Цуканова

07:12 28.04.2018 В эти революционные для Армении дни все чаще звучит вопрос: "Что у Никола Пашиняна в рюкзаке, с которым он не расстается?" "Говорят, что там – кот", – иронизируют армяне, не поддерживающие кандидатуру трибуна "бархатной революции" на должность безальтернативного "народного премьера".



В социальных сетях иронизируют по поводу революционного образа Никола Пашиняна



В социальных сетях иронизируют по поводу революционного образа Никола Пашиняна



Действительно, ассоциация с котом в мешке напрашивается сама собой: очень уж противоречива фигура Пашиняна. Еще не так давно он был "как денди лондонский одет" – чисто выбритое лицо, костюм с иголочки, хрустящая рубашка, модный галстук. Человек, который сегодня возглавляет протесты в Армении, выглядит совсем по-другому: борода, бейсболка, камуфлированная футболка, вечный рюкзачок за плечами и такая же вечно забинтованная рука (по одной легенде, рана получена в стычке с полицейскими от светошумовой гранаты, по другой – Пашинян прорывался к зданию Национального собрания через колючую проволоку).



Никол Пашинян – образ №1



Никол Пашинян – образ №1



Никол Пашинян – образ №2



Никол Пашинян – образ №2



Такое впечатление, что это два совершенно разных Никола, один из которых (тот, что в костюме и при галстуке) заявляет, что Армения вступила в ЕАЭС "не добровольно, а вынужденно" и цель парламентской фракции "Елк" ("Выход") – сохранение суверенитета Армении, что не представляется возможным в составе ЕАЭС. "Елк", которая в 2017 году усадила Никола Пашиняна в парламентское кресло, к слову, всегда выступала за выход Армении из ЕАЭС. "Со вступлением в ЕАЭС и в контексте происходящих вокруг него процессов суверенитет Армении получил серьезные удары, и эти процессы будут продолжаться, став с момента "икс" неконтролируемыми для нас, если уже не стали", – утверждал Никол в галстуке и свежей рубашке.



Никол Пашинян в костюме и галстуке не представлял возможным сохранение суверенитета Армении в составе ЕАЭС



Никол Пашинян в костюме и галстуке не представлял возможным сохранение суверенитета Армении в составе ЕАЭС



Нынешний "бархатный" Пашинян – тот, что с рюкзачком и в бейсболке, – заговорил по-другому. "Сейчас ситуация такова, что выход из таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ может происходить только путем референдума. Но я уже сказал, что мы не собираемся делать каких-то геополитических резких движений. Как я уже сказал, мы собираемся делать только такие шаги, которые в интересах Республики Армения", – заявил он на пресс-конференции для иностранных журналистов 24 апреля 2018 года.



"Бархатный" Пашинян уверяет, что не собирается делать резких шагов в геополитике



"Бархатный" Пашинян уверяет, что не собирается делать резких шагов в геополитике



Вчерашний Пашинян обвинял Россию в том, что она "по зернышку забирает наш суверенитет", а армяно-российские отношения "не являются партнерскими". Но сегодняшний Никол стелет куда бархатнее: "Нет никаких сомнений, что Россия и Армения – дружественные, братские страны. Но это не означает, что в наших отношениях нет проблем. Но наша цель не критиковать эти проблемы, а решать их путем диалога, путем переговоров. Я уверен, что этот разговор с Россией получится".



Пашинян без бороды утверждал, что соглашение об ассоциации с ЕС "является противовесом, защищающим суверенитет Армении". Пашинян с бородой – многовекторный, для него отношения с Россией, Ираном, ЕС и США равноценны: "Мы исходим из национальных интересов Армении, а это означает, что мы очень ценим армяно-иранские отношения, очень ценим армяно-российские отношения, очень ценим отношения между Арменией и ЕС, а также отношения между Арменией и США, армяно-грузинские отношения. Мы не собираемся развивать наши отношения с какой-либо страной в ущерб отношениям с другими странами. Это очень важно".



Который Никол Пашинян настоящий, разобраться сложно. Вроде и говорит бородатый человек с рюкзачком проникновенно и убедительно, но что-то мешает поверить в то, что он отказался от себя прежнего – безбородого политика, произносившего совсем другие слова.



Прежний Никол Пашинян в шикарном кресле



Прежний Никол Пашинян в шикарном кресле



Новый Никол Пашинян примеряется к креслу – премьер-министра



Новый Никол Пашинян примеряется к креслу – премьер-министра



Выходит, правы те, кто шутит, что не рюкзак у Пашиняна за плечами, а кот в мешке?



Он и сегодня противоречив, этот человек: то настаивает на исключительно мирном протесте, то вдруг угрожает захватом правительственных зданий, если не будет выполнено условие поддержки "народного премьера" (его самого) парламентом. То Никол Пашинян требует внеочередных выборов в парламент, то, их не дожидаясь, заявляет, что правящая Республиканская партия Армении должна полностью капитулировать – "однозначно и безоговорочно признать победу народной, "бархатной", ненасильственной революции".



В Армении продолжаются протесты – теперь уже с требованиями отставки исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна, градоначальника Еревана Тарона Маргаряна и внеочередных выборов главы городской администрации, ухода РПА из власти и утверждения "народного премьера". Требования эти каждый день обновляются: так, "Елк" заговорила о смене власти в Ереване в Совете старейшин 26 апреля. "Ереван – локомотив происходящей смены власти", – сказано в заявлении блока "Елк". Уже ясно, что завтра будут названы новые фамилии тех, кто, по мнению оппозиции, должен уйти, послезавтра появится новый список…



Отставка Сержа Саргсяна запустила процесс, который оппозиционеры и называют "бархатной революцией": их задача – сменить всю власть в стране, сменить на себя самих, даже в условиях недостаточной поддержки общества. Толпа на улицах, какой бы многочисленной она ни была, – это все-таки не голосование. А выборов, даже внеочередных и досрочных, без железных гарантий премьерства "народного кандидата", а далее – "народного правительства" оппозиция опасается и поэтому не желает: ликующие люди на улицах, в числе которых студенты и дети, – это одно, взрослые избиратели – совершенно другое.



Оттого-то Пашинян никак не хочет долгой процедуры, выписанной в действующей Конституции Армении: если его не выберут премьером на днях (фракция "Елк" уже официально выдвинула его кандидатуру), ждать выборов в самом лучшем случае придется до июля. За два с лишним месяца революционные страсти остынут, "гавроши" в голосовании участвовать не будут, студенты уйдут на каникулы, мобилизовать молодежь на избирательные участки гораздо труднее, чем на веселые революции. Захватить всю власть в Армении путем выборов – не выйдет, посему использовать революционный запал Пашиняну и его неизвестным (пока) кураторам нужно сейчас. Тем более что предпосылки к успеху есть: власть осыпается, "дашнаки" (Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", имеющая семь мест в Национальном собрании) вышли из правящей коалиции. "К счастью, до сих пор удавалось избежать худших вариантов развязки ситуации. АРФ "Дашнакцутюн" все эти дни последовательно прилагала усилия для поисков приемлемого и разумного решения в интересах страны и народа путем диалога. Однако так продолжаться не может, могут возникнуть серьезные вызовы", – весьма туманно объясняет партия свое участие в развале парламентской коалиции. Подали в отставку три министра и губернаторы Ширакской и Арагацотнской областей от АРФ "Дашнакцутюн".



Для избрания Пашиняна премьер-министром нужны 53 голоса, на сегодняшний день у оппозиции их 40, возможно, 47 вместе с "Дашнакцутюн". Это если все до одного отдадут голоса Пашиняну. Ему остается добыть минимум 6 голосов, переманив на свою сторону часть республиканцев. Обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Армении назначено на полдень 1 мая, в этот же день может состояться и голосование – депутаты соберутся на специальное заседание, посвященное единственному вопросу.



Власть в Армении осыпается, но пока, несмотря на бешеную активность бородатого человека с рюкзачком, не рушится в пыль. Главные события впереди, если за оставшиеся до 1 мая несколько дней Пашинян не найдет необходимые ему голоса:



– это, несмотря на старательное разжигание ненависти протестующих к РПА, так или иначе подорвет его старательно скроенный технологами армянской революции имидж "народного лидера";



– это заставит его прибегнуть к радикализации протеста, а те, кто "ведет" Пашиняна, всеми силами стремятся отмежевать его нынешнего, образца 2018 года, от него самого десятилетней давности, когда в результате уличных беспорядков погибли люди.



1 мая, наконец, станет ясно, что же будет в Армении дальше: сменит ли Пашинян простенькую, но многозначительную футболку в стиле милитари на дорогой костюм или республиканцы под натиском "бархатной революции" все же устоят, выдвинут в премьеры своего кандидата (и тем самым спровоцируют новую волну уличных протестов) или запустят процесс внеочередных выборов парламента.



Никол Пашинян заявил о том, что он готов продолжать протесты до тех пор, пока не станет премьер-министром Армении. При этом, конечно, он сослался на протестующих – мол, "я просто думаю, что люди не дадут нам действовать по-другому". Роль человека с рюкзачком (котом в мешке?) состоит в том, чтобы не дать людям остановиться, пока он лично не будет поставлен во главе Армении.



Арина ЦУКАНОВА | 26.04.2018 | Источник - fondsk.ru

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