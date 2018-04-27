Как разорвать удушающие "кольца анаконды" Гибридной войны, - А.Бартош

07:03 28.04.2018 Как разорвать удушающие "кольца анаконды". Гибридная война становится основным способом противостояния России и Запада



Разработка и применение США и НАТО стратегий гибридных войн и гибридных угроз, их тестирование в ряде конфликтов в различных районах мира содержит прямую угрозу национальной безопасности России.



В основе же стратегий борьбы консолидированного Запада за мировую гегемонию лежат известные русофобские теории британского географа и геополитика Хэлфорда Маккиндера, призывавшего к завоеванию России как центрального региона мира: "Кто владеет Хартлендом (геополитический термин, территория Евразии. – А.Б.), тот владеет Евразией. Кто владеет Евразией, тот владеет миром".



Ему вторил немец Фридрих Ратцель, который сформулировал законы экспансии, или "пространственного роста государства", основанные на утверждении о том, что "растущий народ нуждается в новых землях для увеличения своей численности". Выведенные им законы строго обосновывали неизбежность территориальных завоеваний и активно использовались в гитлеровских теориях завоевания "жизненного пространства". Народы СССР и многих европейских стран испытали эти теории на себе.



Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов обращает внимание также на "теорию" американского военно-морского теоретика и историка, одного из основоположников геополитики контр-адмирала Альфреда Мэхэна, который разработал в 1890 году стратегию овладения Россией: "петлю анаконды", суть которой заключалась в блокаде российской территории, воспрещении выхода в Мировой океан и к теплым морям, ограничении торговли, отхватывания ее прибрежных территорий и т.д.



Сегодня эти идеи берут на вооружение высокопоставленные политики разных стран Запада, воплощая их в жизнь в виде стратегий гибридной войны и цветной революции. Характерно, что приложил руку к "гибридным изысканиям" и нынешний глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис в совместной с подполковником Фрэнком Хоффманом работе "Будущая война: восхождение гибридной войны", изданной в 2005 году (Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare).



С ОПОРОЙ НА МЯГКУЮ И ЖЕСТКУЮ СИЛУ



Переход военно-политического руководства Соединенных Штатов к стратегии глобального сдерживания с опорой на жесткую и мягкую силу настоятельно требует от Российской Федерации и ее союзников совместных усилий по прогнозированию возможного использования новых подрывных технологий и планированию ответных мер в рамках единой стратегии противодействия гибридной войне. В этой связи необходимо напомнить, что еще в 2015 году на Московской конференции по международной безопасности министр обороны Белоруссии генерал Андрей Равков отметил, что "именно "гибридная война" интегрирует в своей сущности весь диапазон средств противоборства – от наиболее современных и технологичных ("кибервойна" и информационное противоборство) до использования примитивных по своей природе террористических способов и тактических приемов в ведении вооруженной борьбы, увязанных по единому замыслу и целям и направленных на разрушение государства, подрыв его экономики, дестабилизацию внутренней социально-политической обстановки".



С учетом характеристик гибридной войны важно иметь в виду следующие факторы:



– в прошлом Советский Союз, а затем Российская Федерация и некоторые ее союзники по ОДКБ оказались достаточно уязвимыми для применяемых Западом подрывных технологий управляемого хаоса. Многое было сделано и делается сегодня для раскола страны, для нарушения связей с партнерами по ОДКБ, ШОС и БРИКС;



– в настоящее время нашими геополитическими противниками разработаны и внедряются инновационные адаптивные технологии гибридных войн и цветных революций, представляющие угрозу национальной безопасности России. При этом дальнейшая судьба всех наших союзников и партнеров по ШОС и БРИКС в решающей степени будет зависеть от способности России противостоять натиску враждебных сил;



– в рамках нормативно-правовой базы существующих организаций по обеспечению коллективной безопасности (в частности, в рамках ОДКБ) и в национальных законодательствах стран-участниц целесообразно дополнительно предусмотреть положения, позволяющие оперативно определить союзника, подвергающегося агрессии с применением нетрадиционных угроз в виде гибридных подрывных технологий и оказать ему необходимое содействие;



Работа с молодежью, организация патриотического воспитания должны стать первоочередными задачами государства. Фото с сайта www.mil.ru

Работа с молодежью, организация патриотического воспитания должны стать первоочередными задачами государства. Фото с сайта www.mil.ru



– важной задачей России и ее союзников являются понимание опасности и заблаговременная выработка адекватных мер противодействия. В системе обеспечения национальной безопасности страны важно своевременно вскрыть места, уязвимые для гибридных угроз, а также провести анализ с целью определения состава угроз, которые формируются для воздействия;



– принимаемые меры должны осуществляться в общем русле подготовки страны и Вооруженных сил ко всему спектру возможных конфликтов современности;



– должна быть выработана всеобъемлющая межведомственная, межправительственная и международная стратегия по противостоянию новым вызовам и угрозам.



Следует учитывать, что при подготовке гибридной войны исполнители внутри страны-мишени заблаговременно объединяются в сеть, которая охватывает столицу, крупные города и отдельные регионы государства – жертвы гибридной агрессии. При этом для сетевых форм управления подготовкой и развертывания действий характерно отсутствие единого центра, это полицентрические структуры. Сетевая организация имеет горизонтальную архитектуру, для которой в отличие от жесткой иерархической пирамиды присущи взаимосвязанность ячеек (групп) сети и непрерывный обмен информацией между ними в масштабе времени, близком к реальному. Это обеспечивает выживаемость и работоспособность всей структуры в хаосе гражданской войны, как, например, в Сирии.



ВЕСТИ РАЗВЕДКУ И ГОТОВИТЬ МОЛОДЕЖЬ



С учетом упомянутых факторов необходимо вести непрерывную разведку действий противника по подготовке и проведению операций гибридной войны, своевременно вскрывать гибридные угрозы. Причем меры по противодействию гибридным угрозам требуют взаимодействия с широким спектром внутригосударственных акторов – бизнес-сообществом, молодежными организациями, творческой интеллигенцией, образовательными учреждениями. Необходимо совершенствовать систему территориальной обороны, обеспечить надежную защиту границ, наладить взаимодействие с союзными и партнерскими государствами и международными организациями. Целесообразно создавать необходимую национальную и международную правовую базу, на основании которой должно осуществляться противодействие новым видам агрессии.



Для прогнозирования обстановки и системного планирования работы по предотвращению подрывной деятельности необходимо выработать и внедрить в практику систему критериев и признаков, позволяющих оперативно, с использованием преимущественно количественных методов проводить оценку способности страны противостоять попыткам проведения операций гибридных войн и организации цветных революций на территории России, ее союзников и партнеров. Основные направления по предотвращению дестабилизации обстановки с применением технологий управляемого хаоса должны получить отражение в Стратегии национальной безопасности РФ, Военной доктрине, Концепции внешней политики, Доктрине информационной безопасности и некоторых других документах.



Широкий диапазон гибридных угроз, среди которых военные средства занимают лишь определенный сектор, делает целесообразным трансформацию имеющихся институтов вплоть до создания межведомственной структуры, своеобразного генерального штаба, который занимался бы вопросами подготовки страны к гибридной войне.



Важное внимание должно быть уделено работе с молодежью, которая представляет собой первоочередной объект воздействия для технологов гибридных войн и цветных революций. На первом месте должны стоять задачи обеспечения ее занятости, вовлечения в работу организаций патриотической направленности, создания условий для занятий спортом и пр. При работе с молодежью следует умело использовать и постоянно совершенствовать отечественный потенциал мягкой силы, на системной основе повышать привлекательность страны. Немаловажное значение при этом имеет укрепление позиций русского языка при одновременном развитии языков всех народов нашего многонационального государства.



Следует подчеркнуть, что одним из уязвимых мест и потенциальным источником угроз является недостаточная культурная ассимиляция мигрантов, ведущая к созданию этнических анклавов в крупных городах и в регионах. Использование современных информационно-коммуникационных технологий позволяет в рамках сетевой организации оперативно создавать с возможным участием мигрантов мощные очаги дестабилизации обстановки.



Гибридная война против Российской Федерации и ее союзников приобретает вполне конкретные очертания. В США и в штабах НАТО разрабатываются соответствующие концепции, создаются необходимые силы и средства, продолжаются попытки обеспечить влияние на внутреннюю оппозицию с целью радикализации ее экстремистских частей в нужный момент.



В этих условиях требует особого внимания своевременное вскрытие комплекса проводимых мероприятий по подготовке противника к гибридной войне, начиная от планирования первоначальных этапов ненасильственных действий и вплоть до перехода к жесткой силовой конфронтации. В нестабильном мире государства могут превратиться в поле боя за считаные недели и дни и пасть жертвой интервенции, хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской войны. Формирование подобной критичности поменяло саму суть войны. В целом мир становится непредсказуемым и опасным.



В этих условиях гибридная война, навязанная России ее геополитическими соперниками, превратилась в средство межгосударственного противостояния, а размах операций и разрушительные эффекты воздействия на все жизненно важные сферы государства позволяют использовать угрозу наращивания дестабилизирующих операций (прежде всего экономических санкций и кибератак) в качестве средства стратегического неядерного сдерживания и устрашения.



МИРА НЕ БУДЕТ



Важным фактором сохранения однополярного мира в обозримой перспективе является решимость США укреплять глобальное лидерство с опорой на реальные преимущества, связанные с наличием у Вашингтона серьезного потенциала жесткой (военно-силовая сфера и экономика) и мягкой власти (силы) как формы внешнеполитической стратегии, предполагающей способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Это власть информации и образов, приспосабливаемая и подвижная. В современных условиях использование сочетания жесткого и мягкого воздействия на противника придает гибкость и угрожающую реальность стратегиям гибридной войны и цветной революции. В этих условиях отношения России с США и их союзниками вряд ли имеют шансы на улучшение в обозримой перспективе, нынешнее их обострение – лишь прелюдия к дальнейшим испытаниям России на прочность.



С целью не допустить стратегическую внезапность применения против России современных подрывных технологий особое внимание следует уделить вскрытию комплекса мероприятий, осуществляемых стороной-агрессором. В их числе:



– поиск источников устойчивого финансирования протестного движения, а затем вооруженных формирований как со стороны внешних заинтересованных сил, так и с использованием внутренних возможностей;



– выявление протестных общественных групп, способных участвовать в планируемых акциях ненасильственного, а затем и силового характера вплоть до гражданской войны;



– определение практических лозунгов, максимально приближенных к реальным требованиям протестных общественных групп, действия которых в итоге могут использоваться для делегитимации и слома существующей власти;



– определение политических объединений и подготовка лидеров, способных возглавить политический протест;



– подготовка в специализированных лагерях полевых командиров и боевиков для силовых акций, организация мобилизационных пунктов за рубежом и маршрутов перебросок наемников;



– обеспечение поддержки оппозиции и осуществление ее экспансии в регионы прежде всего за счет координированного использования контролируемых оппозицией электронных отечественных и зарубежных СМИ. Важное место отводится завоеванию поддержки со стороны международных организаций и международной общественности;



– организация сетевых структур управления подрывными действиями, снабжения, связи и мониторинга обстановки.



В таких условиях успешное решение комплекса задач по обеспечению национальной безопасности России и ее союзников может быть достигнуто лишь за счет консолидации общества, укрепления национальной обороны, выстраивания всесторонних связей с союзниками и партнерами, поддержки конструктивных организаций обеспечения международной безопасности и решительного противодействия попыткам деструктивного влияния в сфере международных отношений.

Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук.

27.04.2018 Источник - nvo.ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524888180

Новости Казахстана

