Будущее турецко-российских отношений в Евразии, - Керем Алкин

00:45 28.04.2018 С точки зрения будущего Евразии, значение которой в мировой экономике и демографии в ближайшие полвека существенно возрастет, а также формирования судьбы региона можно вести речь о незаменимой ценности углубленного сотрудничества Турции и России. Искренний, прозрачный, основанный на взаимном доверии диалог, построенный президентами Эрдоганом и Путиным, указывает на историческую возможность для развития стратегического сотрудничества между Турцией и Россией, воплощенного в экономической, политической и культурной сферах.



Выступая на форуме "Будущее турецко-российских отношений в эпоху подъема Евразии", организованном Международной платформой сотрудничества при поддержке муниципалитета Антальи, известный российский политический аналитик Александр Дугин обратил внимание на тот факт, что у Турции и России есть общие корни, история, которые берут начало в Евразии.



Если снова обратиться к общим историческим корням Турции и России, то можно уловить очень много позитивных черт, способных укрепить будущее сотрудничество двух стран, подчеркнул Дугин. Евразия, учитывая поликультурные социальные структуры Турции и России и их культуры государственного управления, обладает качеством "общей родины", объединяющей две страны. Поэтому Россия и Турция, которые быстро движутся вперед в процессе развития экономических и политических отношений, должны придавать значение и процессу духовно ориентированного культурного сотрудничества на основе общего территориального и исторического наследия.



В этой связи не нужно упускать из виду тот факт, что сотрудничество между Турцией и Россией в таких стратегически важных секторах, как энергетика, технологии, оборона, туризм, внешняя торговля, транспорт, электронные коммуникации, информация, строительство, финансы, может поднять на повестке дня новые возможности и новые проекты, которые протянутся до Пакистана и Индии, до Китая и до Африки.



Больше всего Россия импортирует товары из следующих групп: машины и механические устройства, электрические машины и оборудование, транспортные средства. Турция экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию в Россию и покупает преимущественно энергоресурсы из РФ. Товары трех вышеназванных секторов, которые Россия импортирует больше всего, Турция поставляет в 200 стран мира. Если Турция будет экспортировать эту продукцию и на российский рынок, а также углублять сотрудничество с Россией в энергетическом, оборонном, информационном секторах, наш товарооборот легко достигнет 100 миллиардов долларов.



Керем Алкин (Kerem Alkin)

Sabah, Турция

Оригинал публикации: Avrasya’da Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği

Опубликовано 27/04/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524865500

Новости Казахстана

