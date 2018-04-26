Узбекский фильм "Стойкость" ("Сабот") получил приз жюри российской кинокритики на 40-м ММКФ

00:09 28.04.2018 Картина узбекского режиссера Рашида Маликова "Стойкость" ("Сабот") получила приз жюри российской кинокритики на 40-м Московском международном кинофестивале, закрывшемся вечером 26 апреля.



Кроме того, фильм удостоился специального упоминания жюри Федерации киноклубов России с формулировкой "За проникновенное отражение эха далекой войны в реальной судьбе человека".



Действие его разворачивается в 1989-м году, когда советские войска покидали Афганистан. Главный герой картины Сайдулла дослужился на этой войне до звания капитана, но потерял на ней лучшего друга, которого теперь часто видит во сне. Живет Сайдулла замкнуто, родные с ним не общаются. Узнав, что он смертельно болен, герой фильма торопится отдать главные земные долги. Главные роли в фильме исполнили актеры Карим Мирходиев, Сайдулла Молдаханов, Бехзод Хамроев, Нигора Каримбоева и Зулхумор Муминова.









Встреча с Рашидом Маликовым и показ фильма "Стойкость" состоятся 28 апреля в Доме "Ферганы" в Москве. Картина будет показана также и на 71-м Каннском международном кинофестивале, который откроется 8 мая.



Главный приз ММКФ "Золотой Георгий", а также приз жюри ФИПРЕССИ и диплом Федерации киноклубов России получила российская "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова. "Серебряный Георгий" и приз зрительских симпатий от официального онлайн-кинотеатра фестиваля IVI достались фильму "Ню" (режиссер Ян Гэ).



Призом жюри NETPAC отмечена китайско-нидерландская картина "Китайские Ван Гоги" (режиссеры Юй Хайбо, Юй Тяньци Кики). Приз за лучшую короткометражку достался палестино-ливанскому фильму "Конфетка" Ракана Маяси. Приз международного жюри Федерации киноклубов "Колючий взгляд", приз еженедельника "Коммерсантъ Weekend" и диплом Федерации киноклубов России "за лаконичность и графическую изысканность в воплощении социальной драмы" присудили картине "Гнев" (Португалия/Франция/Бразилия) режиссера Сержиу Трефо.



Диплом жюри Российских программ 40-го ММКФ "за высокие художественные достоинства и достоверность в изображении эпохи" получила картина "Довлатов" (Россия/Польша/Сербия) Алексея Германа-младшего. Приз зрительских симпатий отдали картине "12-й человек" норвежского режиссер Харальда Цварта, а приз зрительских симпатий в программе "Российское кино: перспективы" фильму "Дерево" (режиссер Хава Мухиева).



Казахстан на ММКФ представила картина "Ночной бог" (2017) Адильхана Ержанова, который считается одним из главных режиссеров современного авторского казахского кино. Картина удостоилась овации московских зрителей, но наград не получила. Ержанов представит в Каннах новую картину "Ласковое безразличие мира". Источник - Фергана

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