 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.04.2018
22:05  Экс-премьер Киргизии Исаков стал заместителем председателя СДПК
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Четверг, 26.04.2018
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Экс-премьер Киргизии Исаков стал заместителем председателя СДПК
22:05 27.04.2018

В Бишкеке прошло заседание политического совета Социал-демократической партии Кыргызстана (СПДК). Об этом сообщили в пресс-службе СПДК в пятницу.

В Бишкеке прошло заседание политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. Заседание прошло под председательством экс-президента КР, председателя партии Алмазбека Атамбаева.

Члены политсовета поддержали назначение заместителями председателя СДПК Асель Кодурановой, Сапара Исакова и Мурадыла Мадеминова.

Отметим, ранее заместителем лидера СДПК являлся Фарид Ниязов. Теперь он возглавляет благотворительный фонд "Апрель", который учредил экс-президент А.Атамбаев.

Напомним, в августе 2017 года Сапар Исаков был избран премьер-министром Кыргызстана.

19 апреля 2018 года депутаты парламента выразили вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства.

Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов являются депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Мунара Боромбаева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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