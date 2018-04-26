Экс-премьер Киргизии Исаков стал заместителем председателя СДПК

22:05 27.04.2018 В Бишкеке прошло заседание политического совета Социал-демократической партии Кыргызстана (СПДК). Об этом сообщили в пресс-службе СПДК в пятницу.



В Бишкеке прошло заседание политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. Заседание прошло под председательством экс-президента КР, председателя партии Алмазбека Атамбаева.



Члены политсовета поддержали назначение заместителями председателя СДПК Асель Кодурановой, Сапара Исакова и Мурадыла Мадеминова.



Отметим, ранее заместителем лидера СДПК являлся Фарид Ниязов. Теперь он возглавляет благотворительный фонд "Апрель", который учредил экс-президент А.Атамбаев.



Напомним, в августе 2017 года Сапар Исаков был избран премьер-министром Кыргызстана.



19 апреля 2018 года депутаты парламента выразили вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства.



Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов являются депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Мунара Боромбаева. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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