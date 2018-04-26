Откровения "грузинских снайперов": Порошенко оплачивал киллеров и боевиков, устроивших "Одесскую Хатынь"

21:21 27.04.2018 Это следует из признания члена группы "грузинских снайперов" израильским журналистам [видео]



АЛЕКСАНДР ГРИШИН



В канун четвертой годовщины трагических событий в Доме профсоюзов Одессы 2-го мая 2014 года приоткрылась завеса над еще одной тайной "Одесской Хатыни". Израильским журналистам дал интервью "человек из группы грузинских снайперов". По его признанию, они "работали" не только в Киеве.



Цезарь Баджалидзе рассказал, что провокаторов в Одессу свозили автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас сидят в высших эшелонах украинской власти.



- Создаются мобильные группы по Украине. Было сказано, что в Одессе проходит Анти-майдан, наша задача - их разогнать, палатки уничтожить, - по словам Баджалидзе, так наставлял их нынешний спикер Верховной рады, а тогда - вчерашний комендант Майдана Андрей Парубий. Именно он отдал приказ загнать протестующих в ловушку Дома профсоюзов.









- Парубия приказы были – ломать все, жечь все, что на дороге будет. Начался пожар, но не было пожарных, - вспоминает Цезарь Баджалидзе. - Так продолжалось часа два. Огонь, люди начали кричать, из окон вылазить. Огонь внутрь здания распространился.



Но почему не было пожарных? Оказалось, руководство Майдана и об этом "позаботилось".



- Приказ был по рации, когда стояли там: поедут пожарные машины – заблокировать дорогу и не пропускать, - утверждает Баджалидзе, - Парубий дал такой приказ.



Действительно, в разговорах с диспетчерами Службы спасения звучит их признания о захвате пожарных машин. Так что это были не спонтанные действия - продуманный план.



До сих пор выступавшие "грузинские снайперы" утверждают, что в Киев их накануне 20-го февраля (расстрел на Майдане) отправляли два человека, бывший военный советник экс-президента Грузии Мамука Мамулашвили, ныне командир "Грузинского легиона" на Донбассе, и сам Михаил Саакашвили. Но, по признанию Баджалидзе, от Мамулашвили он услышал еще одну фамилию.



- Мамулашвили я встретил ближе к вечеру, спросил: "Где мои деньги? Я умываю руки". Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох, - вспоминает снайпер, находящийся в бегах. - Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был разговор за Порошенко.



Логично предположить, что все это время им обещали деньги из одного источника. И, кстати, обещанных денег так и не заплатили. Нынешнее украинское руководство кинуло своих наемников, и сейчас они скрываются, опасаясь за свою жизнь. Единственное, что может их спасти – это суд, где они дадут показания. Суд, который похоронит киевскую хунту. Источник - КП

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