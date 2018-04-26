Кыроппозиция требует ревизии денег, направленных на Всемирные игры кочевников. Миллер, дай отчет...

17:07 27.04.2018 Парламентская оппозиция требует провести ревизию денег, направленных на проведение Всемирных игр кочевников



Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев предлагает провести ревизию средств, направленных на проведение Всемирных игр кочевников. С таким предложением он выступил на заседании фракции "Ата Мекен" в пятницу.



"Необходимо провести ревизию средств, направленных на проведение Всемирных игр кочевников. Ранее сообщалось, что на проведение Игр спонсоры выделяют немалые средства. Необходимо узнать, сколько этих средств и куда они направляются", - сказал депутат.



По словам Иманалиева, многие предприниматели сообщают, что уже перечислили средства на Игры. "По данным организаторов, на проведение Игр поступило более $3 млн. Турция сообщала о выделении $2 млн, Россия $1 млн. А ведь еще есть средства местных предпринимателей. Эти средства где? На каких счетах? И не идут ли вокруг Игр кочевников коррупционные игры", - отметил он.



Напомним, III Всемирные игры кочевников пройдут в сентябре текущего года на берегу Иссык-Куля.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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