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Пятница, 27.04.2018
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Четверг, 26.04.2018
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Наши дети должны знать имена героев , - актер Андрей Мерзликин о фильме Танки "Наши дети должны знать имена героев", - актер Андрей Мерзликин о фильме "Танки"
13:59 27.04.2018

"Наши дети должны знать имена героев"
Актер театра и кино Андрей Мерзликин - о фильме "Танки", веселом патриотизме и пользе утопических идей

Наталья Васильева

В российский прокат вышел фильм "Танки" - историко-приключенческая картина от режиссера "28 панфиловцев" Кима Дружинина. Корреспондент "Известий" встретилась с исполнителем роли конструктора легендарного танка Т-34 Михаила Кошкина - актером Андреем Мерзликиным.

- Андрей, внешне вы удивительно похожи на вашего героя. До начала работы над фильмом вы знали об этом?

- Нет, не знал. Заметил уже во время съемок, когда продюсеры стали сравнивать его и мои фотографии. Но это случайное совпадение для меня не так уж и важно.

- Случайностей не бывает.

- Значит, это совпадение закономерно (улыбается). В любом случае сходство принесло мне и другим участникам съемочного процесса много положительных эмоций и помогло в продвижении фильма. Вы вот сказали, что случайностей не бывает, и я вспомнил, что еще до проекта "Танки" неоднократно посещал родину Михаила Ильича Кошкина, деревню Брынчаги Ярославской области. Я часто путешествую на машине и останавливаюсь как раз возле местности, где он родился и вырос.

Кстати, такое путешествие случилось у меня и после того, как мы сняли финальные сцены на Красной площади. Уже на следующий день я стоял у подножия памятника ему. Это было так радостно, так здорово... Я ему тогда сказал: "Михаил Ильич, разрешите доложить! Работа над фильмом "Танки" закончена. С глубочайшим уважением к вашей личности мы попытались рассказать о том, что в первую очередь вы были живым человеком, а уже потом - легендарным конструктором".

- У вас, между прочим, получился обаятельный конструктор.

- Можно было бы сделать его еще и умным (смеется). Но сценаристы сказали, что не нужно мучить зрителя сухими конструкторскими терминами.

- А хотелось?

- Да, мне кажется, что надо мучить. Надо проговаривать такие вещи, они придают объем роли. Как еще сыграть конструктора? Конечно же, с помощью терминологии, которой владеют только специалисты. Михаил Кошкин был гениальным человеком. Изобретатель танка Т-34, символа Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал революционные открытия в танкостроении. Именно это мне хотелось показать зрителю.

- Разве вы не собирались воспеть его поступок - танковый пробег через всю страну?

- Как не собирался? Это же настоящий подвиг! Не каждый решится бросить вызов судьбе, тем более в 1939 году - в условиях страны, в которой они жили. Я люблю смелых людей, которые могут брать на себя ответственность и делать столь дерзновенные вещи.

В те времена человеческая ответственность за слова и поступки была в разы больше, чем сегодня. Как ни печально об этом говорить.

Умение взять все на себя и двинуться вперед, не оглядываясь, - это очень благородно и делает человеку большую честь. Но поступки и дела человеческие все расскажут сами за себя. На мне же, скорее, лежала ответственность за эмоциональный посыл и актерские краски. Я пытался создать образ человека с юмором, улыбчивого, чтобы никто не подумал, что конструкторы - зануды.

- К подвигам и героизму в нашей стране трепетное отношение. И поэтому многие, кто уже успел посмотреть "Танки", негодуют, что фильм получился уж больно веселеньким, без надрыва, так сказать.

- Мы старались посмотреть на трагические события в жизни страны через призму мироощущения людей. Я верю, что, несмотря на все тяготы, никто из них не собирался жить печально, все они умели радоваться. Кто-то был молод, кто-то влюблялся, совершал авантюры... Такова наша жизнь! Мне очень хотелось показать, что в их поступках не было ни грамма "Мы должны!". Напротив, у них был энтузиазм, азарт. Думаю, если бы герои, которых мы играем, увидели реакцию людей, то сказали бы скептикам: "Ребята, что вы такие хмурые? Вы чего, радоваться-то не умеете? Никто не собирался умирать или страдать. Все хотели жить".

- Хочется верить, что для реальных участников танкового пробега это на самом деле было приключением.

- Конечно. Я вообще твердо убежден, что наши отцы, деды и прадеды были гораздо оптимистичнее и веселее, чем мы. Мы закисли, забыли, ценой каких кровопролитий нам была дана возможность жить. Я читал великие слова, которые писали люди перед последним боем, писали едва ли не кровью: "Живите после нас! Мы умирали за то, чтобы вы жили!" Поэтому в преддверии празднования Великой Победы я хочу еще раз всем об этом напомнить и сказать: "Живите и радуйтесь! Не будьте скучными, занудливыми, ворчливыми и вечно всем недовольными".

Мы относимся к этой истории слишком серьезно. "Танки" - фильм для подростков. Я с большим уважением отношусь к киноведам и кинокритикам, но наше кино не для них. Оно также не для тех, кто разбирается в истории, политике и в том, какие петлички должны быть на гимнастерке. Это не документально-исторический фильм. Это совершенно другой жанр.

- Получается, фильму помешала фигура Михаила Кошкина?

- Думаю, да. Нам надо было назвать главного героя каким-нибудь другим именем (смеется). Чтобы умудренные жизненным опытом зрители не ждали от нас исторической реконструкции. Но мы сохранили настоящее имя единственного в сюжете реального человека, так как искренне считаем, что наши дети должны знать имена своих героев.

- Что двигало вашим героем - патриотизм или личные амбиции?

- В первую очередь мысль о стране, для которой он все это делал. Кошкин - человек дела. В те годы между различными конструкторскими бюро развернулась настоящая борьба умов, идей. И Кошкин в ней выиграл. Но его личный триумф состоял именно в том, что он, простой конструктор, не только осмелился сделать два экспериментальных образца, в которые никто не захотел поверить, но и доехал на них до Москвы и показал их Сталину. Вот что вывело этого человека из простых конструкторов в легенды.

Мой телевизор показывает, что мы очень активно участвуем во внешней политике. А мне бы очень хотелось, чтобы мы серьезнее отнеслись к самим себе, чтобы мы поняли, как нам самим здесь жить, и нащупали какую-то общую идею, вектор развития.

Вот раньше, например, были великие стройки: Магнитогорск, Днепрогэс... А давайте построим новый город! Вот это была бы такая вдохновляющая история. Представляете, если всем молодым, дерзновенным и веселым ребятам сказать: "Выберите место и постройте город, как это было в 1920-е годы, на заре Советского Союза. Возделывайте его. Это будет ваш город - такой, каким вы его видите: новые конструкторские бюро, новые технологии, ваша архитектура и ваша промышленность. Продумайте, чем этот город будет заниматься, и постройте его". А мы бы всей страной наблюдали, как молодые строят (улыбается). Потом они станут взрослыми, у них появятся внуки, которые будут говорить: "Вы неправильно жили, вы все неправильно делали!" (смеется). Но в этом будет цикличность и символичность.

- Это утопия.

- Из утопических мыслей рождается прогресс (смеется).

- Раньше вы чаще снимались в кино. С чем связана ваша сегодняшняя избирательность?

- Мне кажется, что я как работал, так и работаю. Последний год, например, я много занимался своим театральным проектом (спектакль "Человек земли". - "Известия"). Уже выпустил его на сцену. Я пытаюсь рассказывать о Шукшине. Это человек, которому в последние два года я посвятил большую часть своего времени.

В преддверии юбилея Шукшина я считаю своим долгом (и в этом, кстати, есть мой личный патриотизм) рассказать как можно подробнее о том, какой человек он был. Василий Макарович плотно вошел в мою личную жизнь. По иронии судьбы я еще и сам играю в спектакле "Калина красная"...

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Андрей Мерзликин окончил ВГИК в 1998 году (мастерская Е.А. Киндинова).
Сыграл более сотни ролей в фильмах и телесериалах, среди которых "Бумер", "Трасса смерти", "Штрафбат", "Жмурки", "Качели", "Обитаемый остров", "Исаев", "Брестская крепость" и многие другие.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524826740
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