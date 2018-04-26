Уроженка Киргизии Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу

13:53 27.04.2018 Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу



Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко защитила титул чемпионки мира по тайскому боксу (по версии Lion Fight).



В штате Коннектикут (США) 21 апреля прошел международный турнир Lion Fight 42. В программе было 11 поединков среди профессионалов. В главном бою вечера Антонина Шевченко единогласным решением судей одолела австралийку Клэр Бакстер.



Это 12-й титул чемпионки мира в карьере Шевченко. На турнире под эгидой Lion Fight она впервые победила в 2016-м. Источник - 24.kg

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