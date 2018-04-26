|Уроженка Киргизии Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
13:53 27.04.2018
Антонина Шевченко отстояла титул чемпионки мира по тайскому боксу
Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко защитила титул чемпионки мира по тайскому боксу (по версии Lion Fight).
В штате Коннектикут (США) 21 апреля прошел международный турнир Lion Fight 42. В программе было 11 поединков среди профессионалов. В главном бою вечера Антонина Шевченко единогласным решением судей одолела австралийку Клэр Бакстер.
Это 12-й титул чемпионки мира в карьере Шевченко. На турнире под эгидой Lion Fight она впервые победила в 2016-м.