Мигранты уничтожают Германию: разрушение иллюзий или о чем молчит Меркель

13:52 27.04.2018 За 90% роста числа преступлений в штате Нижняя Саксония ответственны вновь прибывшие просители убежища, отмечается в отчете, подготовленном правительством Германии.



По данным Die Welt, по состоянию на декабрь 2017 года около 600 тыс. трудоспособных просителей убежища в Германии жили на пособие по безработице. "Более половины трудоспособных получателей пособий по безработице в настоящее время являются гражданами иностранного происхождения", - отметил Der Spiegel 10 апреля 2018 года.



При этом, нищета в Германии, особенно среди пенсионеров, достигла исторического максимума.



Численность салафитов в Германии достигает рекордных максимумов, на улицах массовые беспорядки, однако СМИ страны продолжают покрывать последствия политики открытых дверей канцлера Ангелы Меркель и создают совершенно ложную картину ситуации в стране.



Так, например, недавно вышла статья британского издания The Economist под названием "Крутая Германия", в которой утверждается, что "Германия становится все более открытой" и что "одни из самых характерных черт страны, включая ее этническую и культурную однородность, конформистское и консервативное общество внезапно меняются".



Издание объясняет эти перемены политикой в отношении мигрантов канцлера Меркель.



"Самое большое изменение связано с политикой "открытых дверей" Меркель в отношении беженцев, в результате которой в 2015-16 гг. в страну прибыло 1,2 млн новых мигрантов. Издание также отмечает внезапный всплеск разнообразия, учитывая, что "некогда однородная Германия" превращается в "плавильный котел" и утверждает, что "патриархальная культура стала более сбалансированной по признаку пола".



The Economist выступает за настоятельную необходимость реализации политики открытых дверей для беженцев и утверждает, что "поток вновь прибывших в Германию смягчит демографический кризис".



С самого начала кризиса мигрантов, который начался осенью 2015 года, значительная часть СМИ внедряла идею о необходимости принятия сотен тысяч мигрантов из арабских и мусульманских стран, что должно было стать "серебряной пулей" для экономических проблем Европы.



Молодые и здоровые иммигранты должны были укрепить сокращающуюся рабочую силу Европы и принять участие в следующем экономическом буме, чудо, которое можно сравнить разве что с немецким послевоенным Wirtschaftswunder.



"Беженцы будут оплачивать наши пенсии", - гласил заголовок материала издания Frankfurter Rundschau в феврале 2016 года. "Приток мигрантов дает омоложение населения, которое так необходимо, и беженцы скоро станут членами нашей системы общественного благосостояния", - говорилось в материале.



"Немецкое бизнес-сообщество считает недавний приток беженцев возможностью помочь росту компаний и обеспечить долгосрочное процветание", - отметил Der Spiegel в августе 2015 года непосредственно перед решением Меркель открыть границы страны массовой миграции. "Бизнес-сообществу срочно нужны рабочие", - добавило издание.



"Беженцы дают нам то, что ценнее золота", - заявил Мартин Шульц, главный политический соперник Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии.



"Многие мигранты проходят интеграционные курсы или ждут возможности пройти их. Поэтому, я думаю, что нам нужно проявить некоторое терпение", - заявила Меркель в сентябре 2016 года.



К сожалению, сейчас эти заявления кажутся ничем иным как либеральными несбыточными мечтами об иммиграционной политике в Германии.



Политическая элита и СМИ Германии пытались заставить нас поверить, что мигранты вскоре пополнят рабочую силу страны. Вместо этого сотни тысяч молодых беженцев предпочитают жить за счет щедрой системы пособий по безработице.



"Более половины трудоспособных получателей пособий по безработице сейчас являются иностранными гражданами", - сообщил Der Spiegel 10 апреля 2018 года. "Согласно последним данным, полученным в сентябре 2017 года, 55,2% из 4,3 млн получателей пособия по социальному обеспечению были иммигрантами. В 2013 году этот показатель составлял 43%".



По состоянию на декабрь 2017 года примерно 600 тыс. трудоспособных граждан, ищущих убежища в Германии, получали пособия по безработице, заявило издание Die Welt. Впервые в послевоенной истории Германии число иностранных граждан, живущих на пособия по безработице, превысило отметку в 2 млн человек.



Кроме того, это произошло, когда бедность, особенно среди пенсионеров, достигла исторического максимума. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, около 20% немцев находятся под угрозой бедности.



Нынешний уровень бедности "выше, чем когда-либо с момента объединения Федеративной Республики и коммунистической Германской Демократической Республики", - сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle.



Вопреки тому, что официальные СМИ пытаются навязать общественности, нет никаких доказательств того, что сотни тысяч молодых людей-мигрантов, попадающих в Германию, могут снизить старение рабочей силы страны или стать продуктивной рабочей силой.



Иммигранты оказывают давление на финансовую систему страны, кроме того, с момента их прибытия в Германии отмечен всплеск преступлений.



Недавний отчет Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии показал, что вновь прибывшие лица, ищущие убежища, ответственны за 90% роста преступлений в северном штате Нижняя Саксония. Аналогичные тенденции наблюдаются по всей стране.



Согласно ежегодному отчету об уровне преступности в стране за 2017 год, составленному Федеральным бюро по борьбе с преступностью, в Германии отмечен рост числа преступлений, связанных с мигрантами, на 50% в годовом исчислении.



Это небольшое, но растущее меньшинство, которое в настоящее время составляет менее 2% населения Германии, и которое ответственно за 15% преступлений, таких как изнасилования и нападения при отягчающих обстоятельствах, отмечается в докладе.



В марте банды турков и арабов, "вооруженные мачете и бейсбольными битами", вступали в стычки на улицах немецких городов в попытках разграничить территории банд. Страна зажата в тисках эпидемии ножевых ранений, причем нападавшие часто оказываются несовершеннолетними, которые имеют статус беженца.



И пока СМИ, такие как The Economist, пропагандируют Германию Меркель как "модель для Запада" из-за недавно приобретенного "разнообразия", страна все глубже погружается в социальное, экономическое и демографическое болото.



Учитывая, что многие предпочитают зарывать голову в песок, многие представители истеблишмента и СМИ, похоже, хотят, чтобы остальная часть западного мира последовала примеру Германии, открыв границы нерегулируемым потокам массовой иммиграции. К сожалению, нынешний результат политики открытых дверей Германии показывает, что все эти красивые отчеты оказались ничем иным, кроме как кампанией обмана или дезинформации. Источник - ktovkurse.com

