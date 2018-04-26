Армения - новая жертва смены режима по сценарию Запада?

13:49 27.04.2018 Армяне и не подозревают, что на их обидах легко играть в международных интересах, как пешками на мировой шахматной доске.



Десятки тысяч протестующих вышли на улицы во всех крупных городах Армении, протестуя против того, чтобы экс-президент страны Серж Саргсян занял пост премьер-министра.



Этот шаг воспринимается как захват власти, поскольку Саргсян в основном сохранит те же полномочия, которые он имел в течение двух сроков на посту президента.



Западные НПО принимали активное участие в развитие системы образования, общественной и благотворительной деятельности в постсоветской Армении.



Эти НПО пытаются внушить общественности, что все экономические проблемы Армении являются прямым результатом действий коррумпированного правительства, дружественного по отношению к России, и самой России.



Следовательно, концепция, что правительство Саргсяна лишь усугубило проблемы населения - это жалоба, на волне которой волнения лишь усиливаются. С учетом того, что Саргсян усиливает связи с Россией, эти протесты могут привести к довольно пагубному результату, как внутри страны, для местного населения, так и на геополитическом уровне, поскольку они угрожают позиции России в регионе.



Однако в последние годы Армения играет на два фронта, пытаясь наладить связи и с ЕС, подписываясь на всеобъемлющее, расширенное партнерское соглашение с европейским блоком, пытаясь углубить дипломатические и экономические связи с Западом.



При этом, она одновременно берет на себя обязательства в отношении экономических инициатив России в регионе. Россия предстает злодеем из-за того, что играет на обеих сторонах конфликта в Нагорном Карабахе и Азербайджане, являясь благодетелем обоих игроков.



В целом, картина, созданная в результате пропаганды НПО, заключается в том, что Россия выигрывает от этого конфликта.



Все это напоминает пороховую бочку, при этом все элементы ситуации должны привести к общественному недовольству, которое вылилось бы в смену режима.



И действительно, в этой ситуации есть все признаки цветной революции, поскольку лидер этого движения Никол Пашинян уже называет это Бархатной революцией, намекая на смену режима, которая произошла в Чехословакии в 1989 году.



Пашинян призвал протестующих перекрыть дороги и предотвратить открытие правительственных учреждений, и имел смелость заявить, что правительство Армении "больше нелегитимно" и что все правительственные учреждения и полицейский персонал должны быть подконтрольны только "комитетам", назначенным его революцией.



Имейте в виду, что Саргсян до сих пор не нарушил ни одного закона, ни конституцию Армении, поэтому выступления Пашиняна против легитимности действий Саргсяна могут рассматриваться только как необоснованное подстрекательство к дальнейшему насилию и упрямое нежелание пытаться разрешить ситуацию мирным путем. Нежелание придти к компромиссу – один из ключевых факторов, который обычно характерен для цветных революций.



Если взять Евромайдан в 2014 году, мирные протесты переросли в жестокие акции после убийства "сотен" снайперами, столкнув полицию и протестующих, приведя конфликт к точке невозврата.



Сегодня ситуация на улицах Еревана развивается в том же направлении, протесты проходят почти в открытую, полицейские наносят ножевые ранения протестующим. Интересно, что подобное поведение чуждо армянскому менталитету.



Западные провокаторы разжигают хаос, когда случаются подобные трагедии. Вот здесь есть изображение нападавших, обратите внимание, что человек слева не армянин.



В январе 2015 года Саргсян заставил Армению подписать Партнерство во имя мира, которое включает военное сотрудничество с российскими силами внутри Армении и НАТО, и присоединился к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу.



В течение шести месяцев после подписания соглашений с Россией правительство Армении столкнулось с массовыми беспорядками, направленными на смену режима, а жалобы были использованы для того, чтобы спровоцировать гражданские волнения, связанные с предполагаемым ростом цен на электроэнергию.



Никол Пашинян был тогда одной из центральных фигур в этом движении, он остается ею и сегодня в той ситуации, которая развивается в Ереване и по всей Армении.



Примерно через год беспорядки вспыхнули вновь на волне настроений вокруг ареста лидера оппозиции, когда протесты привели к ситуации с заложниками и расстрелу двух полицейских.



Многие армяне убеждены в том, что, сменив свое правительство и отвергнув Россию в качестве стратегического партнера Армении, отдав предпочтение западной интеграции, Армения получит большие экономические возможности и значительно улучшит уровень жизни среднестатистических армян.



Однако, чему учит нас история? Давайте возьмем экономическую ситуацию в Украине до и после государственного переворота.



Результаты нового правительства просто катастрофичны для страны. За год до переворота ВВП оценивался в $180 млрд, а в 2017 году он должен был быть вдвое меньше, $90 млрд.



Средняя зарплата в стране упала более чем в два раза: с $408 до $196 в прошлом году. Курс гривны упал в 3,5 раза, с 8 до 27 за доллар. По мере разрушения основных высокотехнологичных предприятий страны начала развиваться колониальная структура экономики.



80% экспорта составляет экспорт сырьевых товаров. Половина этого объема – сельскохозяйственная продукция. Общий объем экспорта сократился на 57%. Прямые иностранные инвестиции упали как минимум в четыре раза - с 6 млрд в год до 1,5 млрд. Это практически ничто. При этом, большая часть инвестиций по-прежнему поступает из России.



Госдолг постоянно растет, сейчас его достаточно сложно выплачивать. Если сначала он составлял $64 млрд, затем вырос до $80 млрд. Миллионы граждан уехали из страны в поисках лучшей жизни. Некоторые из них ушли на Запад, другие - в Россию. Состояние системы здравоохранения и системы образования резко ухудшилось. Тоже самое можно сказать о судебной системе. Коррупция выросла, страна терпит крах.



Порошенко и его команда обманывали всех: Запад, Россию и их союзников с точки зрения перспектив страны, практики нового правительства и Минских соглашений.



Однако имидж России и приверженность Западу не только не дадут экономических результатов, на которые могут рассчитывать многие армяне, но и являются реальной опасностью, так как могут привести к эскалации конфликта с Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха. В последнем таком конфликте погибло около 6 тыс. армян и примерно 30 тыс. азербайджанцев.



Кроме того, если эти протесты продолжат развиваться и будут вести к смене режима, если правительство не уйдет в отставку, уступив оппозиции, а вместо этого решит обратиться за помощью к военным, чтобы защитить себя, ситуация может еще больше дестабилизировать страну.



В период хаоса трудно представить себе, что азербайджанцы воспользуются возможностью начать новую кампанию по захвату Нагорного Карабаха, пока правительство и силы Армении вынуждены следить за сохранением порядка в других местах.



Возобновленный конфликт между Арменией и Азербайджаном даст непредсказуемые результаты в отношении геополитических последствий участия России и НАТО, учитывая, что в Армении находятся российские военные базы, а в Азербайджане есть база НАТО.



Но если армяне разрушат отношения с Россией в пользу Запада, Россия останется в недоумении, а конфликт снизит экономическую и военную перспективу России в регионе. Таким образом, это создает возможность следующей прокси-войны между Россией и Западом.



Поэтому эти протесты чрезвычайно опасны не только для региона, они также имеют отношение к геополитическому балансу сил между Востоком и Западом, благодаря возможностям, которые могут быть потеряны, если эти протесты выйдут из-под контроля.



Хотя протесты против правительства Саргсяна – явление не новое, учитывая ситуацию последних лет, протесты, происходящие в настоящее время, отличаются от предыдущих тем, что предыдущие беспорядки ограничивались только Ереваном, нынешнее восстание приобретает национальный масштаб и поэтому вызывает гораздо большую озабоченность.



Между тем, население Армении не подозревает, что на его обидах легко сыграть в международных интересах, используя их как пешки на мировой шахматной доске. Источник - ktovkurse.com

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