"Пикник на обочине". Брюссельские гастроли побитой молью казахстанской оппозиции, - Ю.Кисткина

13:46 27.04.2018 "Пикник на обочине". Брюссельские гастроли казахстанской оппозиции



Побитые молью фигуры, которые все последние годы обретались исключительно на политических задворках, решили тряхнуть стариной. И не где-нибудь, а в самом центре Европы. Но в итоге только растрясли последние извилины, окончательно потеряв связь с реальностью и впав в бессознательное.



Осколки старой оппозиционной гвардии во главе со сбежавшим от казахстанского правосудия на европейские просторы бывшим премьер-министром Акежаном Кажегельдиным и дружно влившиеся в их ряды представители национал-патриотического движения зачем-то решили выставить себя на посмешище, добровольно приняв участие в клоунаде (именуемой ими самими форумом) под названием "Новый Казахстан". И если мотивы ее зачинщика – самого Кажегельдина – более или менее очевидны, то понять, что двигало нашими согражданами, решившими стать частью этого действа, довольно сложно. Звездных ролей им в этом спектакле изначально никто не предлагал, а массовка из них вышла так себе. По крайней мере, заново огранить замутненное скандалами политическое эго беглого премьера у них явно не получилось. Подпортили торжество момента и их заявления о том, что в Брюссель они наведались как представители гражданского общества, переживающие за будущее страны. Они-де вовсе не оппозиционеры, становиться противовесом действующей власти не собираются, и то, что происходит в ней сегодня, их особенно не волнует. Неужели рассчитывают, что их время придет завтра?



Но как бы то ни было, в течение нескольких дней они корчили многозначительные рожи и, морща лбы, имитируя напряженную работу мысли, напускали на себя налет значимости – какникак руки им пожимали тамошние депутаты. Однако жонглирование такими понятиями, как "демократия", "свобода слова", "судьба народа", результата не дало и не могло дать, потому что априори в их устах они были словами-пустышками. Акежан Кажегельдин может сколько угодно убеждать политолога Аркадия Дубнова, бравшего у него интервью для сайта "Фергана", в том, что он сотоварищи является "интеллектуальной элитой страны", причислять себя и свое окружение к числу людей, "которые влияют на общественное сознание". Но провести на мякине ему уже никого не удастся – времена не те. За время отсутствия бывшего премьер-министра в Казахстане выросло целое поколение, ориентирующееся в политике так же хорошо, как в майнинге криптовалют. И то, что он и многие его вчерашние коллеги по оппозиционному движению давно уже играют роль второго лебедя у пятого пруда, а пропагандируемые ими идеи в принципе неспособны вызвать ажиотаж, ни для кого не секрет. Следовательно, мало кому интересен и предлагаемый ими вариант "перекраивания мира" – по причине его банальности и неактуальности.



Если вдаваться в детали, то наша "делегация" под четко отбиваемый такт дирижерской палочки Кажегельдина вознамерилась поразить европейцев своим глубоким видением того, куда и как должен в ближайшей перспективе двигаться Казахстан. Но обнаружившиеся проблемы и с перспективой, и с глубиной не позволили им продвинуться дальше упражнений в словесной схоластике. Собственно, так было всегда – посплетничали и разошлись. То же самое произошло и в этот раз. На руках у Кажегельдина и К не оказа-лось ни одного документа, который бы подтвердил хотя бы серьезность их намерений. Все аргументы – исключительно на языке.



Замахиваются же "форумчане" ни много ни мало на Конституцию РК, которую намереваются переписать, исходя из своих убеждений.



"... гражданскому обществу... нужен инструмент. Этот инструмент – Конституция. И мы собрали форум для ее обсуждения", – цитирует "Немецкая волна" Серика Медетбекова, руководителя "Загранбюро казахстанской оппозиции", базирующегося в Дрездене.



С другого ресурса – сайта радио "Азаттык" – ему вторит участник многих партийных движений, в том числе и кажегельдинской РНПК, Амиржан Косанов: "Будет обсуждено около десяти принципов, касающихся того, каким будет будущее Казахстана после транзитного периода, каким будет его политический облик, какие политические институты будут решать судьбу народа, каким образом будет решаться проблема преемника, какими будут полномочия парламента, какой будет свобода слова, в каком геополитическом направлении мы будем развиваться. Все это должно быть расписано в новой Конституции".



Соблюдая стилистику жанра, Акежан Кажегельдин тут же вызывается написать новый вариант Основного закона. "Я беру на себя обязательство подготовить один из проектов Конституции. Это я беру на себя. Скоро появится новая версия Конституции. В ней будет указано, что новый президент может избираться лишь на два срока", – охотно раздает направо и налево комментарии бывший премьер, отчего-то забывая, что ранее сам же настаивал на исключении президентской должности из иерархии системы власти.



Впрочем, куда более странным выглядит другое – то, что, по сути, судьбоносные для страны перспективы обсуждаются за рубежом и без участия самих казахстанцев. Видимо, это и есть венец той самой демократии, к которой намеревается привести "заблудшее стадо" команда Кажегельдина.



Эти люди не забыли наградить себя правом вопить на каждом углу, что прошедшая в Казахстане конституционная реформа незаконна, поскольку не была подвергнута процедуре голосования на референдуме. Но при этом запамятовали, что нужно отталкиваться от мнения большинства, прежде чем от имени всего народа страны презентовать какие-либо изменения, касающиеся его настоящего и будущего.



Хотя, скорее всего, они понимают, что, если вдруг решат заручиться такой поддержкой, то пролетят как фанера над Парижем. Об этом красноречиво свидетельствует попытка проведения общенационального референдума, в организации которого принимали участие некоторые из брюссельских "форумчан". Он, напомним, так и не состоялся.



Как европейцы восприняли потуги казахстанской "делегации" вернуться в большую политику – это, увы, осталось за кадром. Поживем – увидим, тем более что они вроде бы собираются с "ответным" визитом в наши пенаты. Возможно, тогда и расставят точки над i в этом вопросе. Хотя, надо полагать, впечатление после себя наши гастролеры в Брюсселе оставили двоякое – недаром европейские парламентарии пообещали апологетам "Нового Казахстана" всемерную поддержку, но только после проведения масштабных реформ. Зато на родине сразу и по достоинству оценили турне казахстанской группы под управлением Акежана Кажегельдина. Правда, при этом частенько вспоминая присказку про то, что старый конь борозды не испортит, а воздух – легко.



Некоторые аналитики на полном серьезе рассматривают брюссельский "пикник" в качестве некой новой диалоговой площадки. Площадки, которая будет интересна не только так называемой несистемной оппозиции, якобы способной перевооружиться и вновь продемонстрировать свою боеготовность, но и казахстанской власти. Последняя, мол, готова воспринимать ее как мостик для налаживания нового формата отношений с Европой на фоне сгущающихся туч мирового политического кризиса. Слышать такие оценки и выводы, как минимум, смешно. Покорявшие бельгийскую столицу фигуры явно не того масштаба, да и весьма разношерстны. Для ясности можно назвать лишь несколько имен Амиржан Косанов, Ермурат Бапи, Серик Медетбеков, Расул Жумалы, Серикжан Мамбеталин (до сих пор гордо входит в "Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма")... Способна ли эта "могучая кучка" на что-то серьезное? Очевидно, что нет, а значит, и природа ее объединения, пусть и на срок "гастролей", имеет совсем иную природу – искусственную, упирающуюся в политические амбиции Акежана Кажегельдина, который десять лет назад уже пытался оседлать практически такого же "скакуна". Тогда он тоже делал ставку на форум (правда, демократической оппозиции) и на те же самые, что и сегодня, "обмылки" политического поля. А построить новое на том, что давно пора выкинуть на помойку, вряд ли получится.



Возможно, если бы к устроенной Кажегельдиным тусовке на чужбине примкнул другой скрывающийся от казахстанского правосудия "оппозиционер" – Мухтар Аблязов (переговоры с ним, как уточняет бывший премьер, велись), то он мог бы на что-то рассчитывать. Хотя бы на резонанс, который "старшему товарищу" обеспечили бы креативные агитки с мультяшными персонажами – их успешно клепает его команда. Впрочем, Кажегельдин, судя по комментариям его соратников по гиблому делу, планирует новые гастроли – в США...



Айгуль Омарова, политолог: "В одну и ту же реку нельзя войти дважды"



– Встреча в Брюсселе лично у меня вызвала, прежде всего, чувство сожаления. Всегда жаль, когда умные люди топчутся на месте, пытаясь заново войти в одну и ту же реку. Но даже древние греки понимали, что такое невозможно.



К сожалению, искренне уважаемый мной Акежан Кажегельдин предпринимает очередную попытку возвращения в страну (а именно так я рассматриваю его активное участие в брюссельской встрече) и, увы, вновь заходит не с того конца.



В самом конце двадцатого века бывший премьер-министр создал РНПК. Не скрою, многие лозунги той партии тогда казались привлекательными и приемлемыми. И я на тот момент поддерживала как деятельность самой партии, так и ее лидера. Но шло время, и очарование лозунгов исчезло, а сам экс-премьер уже не стал казаться решительным, энергичным человеком, каким он был во главе правительства. Сказалось отсутствие навыков, необходимых большому политику, и потому партия почила в бозе.



Конечно, могут сказать, что власти закрыли партию, преследовали активистов и тому подобное. Все так и одновременно не так. Но вдаваться в историю сейчас не имеет смысла. Главное – от партии отошел сам ее лидер. И вот теперь Акежан Кажегельдин вновь появляется на политической арене, вновь призывает сомкнуть ряды. На сей раз под лозунгом того, что необходимо единство для будущего страны в период, когда действующий глава государства отойдет от власти.



Что сказать? Так и напрашивается мысль: а не слишком ли рано зашевелились разного рода клановые группы, о которых в одном из интервью Акежан Кажегельдин говорил следующее: "И как бы ни были лояльны люди из окружения президента Назарбаева, они нет-нет да и демонстрируют свои амбиции. Среди них есть люди, которые уже намекают на то, что будет, если эстафета будет передана им. И это тоже в обществе обсуждается".



Лично у меня сразу возникает вопрос: где и кем обсуждается? Возможно, кулуарные разговоры экс-премьер принял за бурление в обществе? Но это несерьезно для политика, коим считает себя Акежан Магжанович.



Другой вопрос тоже лежит на поверхности. А с кем собрался строить "Новый Казахстан" Кажегельдин? С национал-патриотами, которых в стране-то толком не знают, несмотря на якобы тысячи их подписчиков в социальных сетях? С кучкой около-оппозиционных журналистов? Ладно бы, если бы они были светочами ума, "интеллектуалами", как пышно представляют их организаторы встречи. Но ведь состав участников форума "Новый Казахстан", по большому счету, не выдерживает никакой критики.



Вместе с тем любопытно то, что среди них было несколько человек, ранее публично выступавших против Кажегельдина и известных своей близостью к отдельным персонам из власти. Очевидно, что их появление не случайно. И возможно, что Акорда собирается таким образом выстроить своего рода системную оппозицию. Но сомнения в эффективности такого шага все же остаются, ибо слишком незначительны эти фигуры для организации чего-либо.



По словам Акежана Кажегельдина, "политик – это тот, кто предлагает повестку дня". Какую же повестку он нам предлагает? Для начала, оказывается, необходимо изменить Конституцию, с тем, чтобы ограничить полномочия президента. Позвольте, но такие шаги уже предпринимаются, подтверждением чему является недавние поправки в Основной закон. Ах да, Акежан Магжанович предлагает вообще убрать пост президента страны и перейти к парламентской республике...



Увы, грустно читать подобное, ведь когда принималась действующая Конституция РК, именно Акежан Кажегельдин был самым яростным сторонником президентской формы правления и концентрации власти в одних руках. Так что выдвигаемые им сегодня инициативы говорят лишь о том, что повестку дня бывший премьер формулирует без учета реалий и вызовов времени. Кажегельдин отстал, как минимум, лет на пятнадцать с таким предложением. Сегодня во всем мире происходит брожение, и ясно просматривается один тренд – стремление к стабильности. Свидетельство тому продление полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, с тем, чтобы он завершил начатые реформы. Такую же тягу к сохранению стабильности демонстрируют в Европе, где в Германии четвертый раз подряд канцлером избрана Ангела Меркель.



В общем, что называется, пальцем в небо попал Акежан Магжанович со своими предложениями о новой Конституции. То же самое касается национал-патриотических настроений. В Европе, где проживает Кажегельдин, всеми силами противятся активизации националистических сил. Яркий пример – Франция, где президентом был избран Эмманюэль Макрон в противовес рвущейся к власти Мари Ле Пен. А уж в многонациональном



Казахстане уповать на будущее страны во главе с националистами – утопия.



В одном из интервью, которые так щедро раздает в последнее время Акежан Кажегельдин, он вспомнил о Ленине. "Кремлевским мечтателем" назвал основателя советского государства Герберт Уэллс. Но у Ленина получилось создать страну, которая просуществовала 74 года. А у прожектеров, собравшихся в Брюсселе, повторить такое не получится. Масштабы не те.



Автор: Юлия Кисткина Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524825960

Новости Казахстана

