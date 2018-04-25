 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы взвел "Курык" у виска. Американские военные базы на Каспии, - А.Иванов
10:55 27.04.2018

Формально речь идет об использовании ВМС США двух казахстанских портов для транзита американских спецгрузов в Афганистан. Из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, потом железнодорожным транспортом через Узбекистан в Афганистан.

Верхняя палата (сенат) казахстанского парламента ратифицировала соответствующее соглашение 19 апреля. Подпись президента Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшие дни. "В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты "Актау" и "Курык". Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США", - провозгласил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В переводе на общепонятный язык, порты "Актау" и "Курык" становятся военными базами Соединенных Штатов Америки на территории Республики Казахстан (Қазақстан Республикасы). В Каспийском регионе, где превалируют интересы Российской Федерации и Исламской Республики Иран! Россказни о "транзите" не более, чем предлог для штатовского военного присутствия на Каспии.

"Соглашение об использовании каспийского порта "Актау" было заключено после встречи президентов Казахстана и США Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа. Американская сторона, в свою очередь, сняла арест с активов Национального фонда Казахстана, которые хранились в США и были заблокированы по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати", - уточняет Novorossia.Su.

Встреча состоялась в январе 2018 года. Трамп наградил Назарбаева титулом "ценного друга". Последний объявил о новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона "на уровне расширенного стратегического партнерства между нашими странами".

"Наше стратегическое партнерство, выведенное на уровень расширенного в результате официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в США, сегодня наполняется конкретным содержанием", - радостно заключил глава МИДа Абдрахманов (бывший посол Казахстана в Израиле и постпред Казахстана при ООН).

Российский политолог, востоковед, директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур и руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества Александр Собянин назвал американо-казахстанское соглашение "военно-политическим продавливанием американских интересов". Он подчеркивает, что "нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат", и что "появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно".

"Использование портов "Актау" и "Курык" для американского военного транзита может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности. В условиях нынешнего американско-российского и традиционного американско-иранского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было "транзитным", будет вызывать сильное раздражение как в Москве, так и в Тегеране", - заметил в интервью "Независимой газете" доктор исторических наук, действительный член Русского географического общества Александр Князев.

Порт "Актау" (современный многоцелевой терминал, участник Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута, член Международной Ассоциации морских портов и гаваней) расположен в одноименном городе, который был построен с чистого листа в безводной пустыне по решению руководства СССР и носил название "Шевченко". Актау/Шевченко является центром Мангыстауской области, ранее именовавшейся Мангышлакской.

Порт "Курык" и одноименное село находятся в той же Мангыстауской области. Южнее порта "Актау", в естественной бухте, обеспечивающей более благоприятные погодные условия для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. В апреле 2015 года здесь началось строительство грандиозного паромного комплекса, универсального причала для приема всех видов судов. Первая фаза строительства уже завершена.

25 апреля 2018

Алексей Иванов

Источник - zavtra.ru
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