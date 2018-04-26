Экс-глава ГКНБ Киргизии Сегизбаев обвинен в использовании поддельных документов в деле "Белизгейта"

10:30 27.04.2018 "Ата Мекен" обвиняет экс-главу ГКНБ Сегизбаева в использовании поддельных документов в деле "Белизгейта"



Альбина Метерова. Парламентская фракция "Ата Мекен" требует от генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева по делу "Белизгейта". Об этом сообщил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов на заседании фракции в пятницу.



"Генеральной прокуратуре необходимо принять меры в отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, который в свое время заявлял с трибуны парламента, докладывал президенту и общественности, что пришли документы из Белиза и обвинил трех депутатов в получении крупной суммы денег", - отметил Шыкмаматов.



"Абдиль Сегизбаев должен ответить за то, что в сговоре с бывшим генпрокурором Индирой Джолдубаевой использовал поддельные документы и намеренно очернил депутатов", - добавил лидер фракции.



"В свое время мы наняли адвокатов, которые в краткие сроки выяснили, что документы недостоверны. Согласно Уголовному Кодексу, Сегизбаев должен был ответить за подделку и использовании поддельных документов. Но этого до сих пор не сделано. Чтобы в будущем такие факты не повторялись, мы намерены добиваться, чтобы Сегизбаев был привлечен к ответственности", - отметил он.



По итогам заседания фракция "Ата Мекен" поручила генеральной прокуратуре рассмотреть данное дело и допросить всех причастных к этому делу лиц.



Напомним, в 2016 году экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев сообщил, что три депутата от фракции "Ата Мекен": Омурбербек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова были заинтересованы в продаже акций "Мегакома" в 2010 году и что подтверждающие этот факт документы из официальных органов Белиза поступили в Кыргызстан. Источник - kyrtag.kg

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