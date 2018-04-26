В Таджикистане задержан экс-глава ликвидированного властями "Таджпромбанка" Джамшед Зияев

07:34 27.04.2018 В Таджикистане задержан бывший руководитель ликвидированного властями "Таджпромбанка" Джамшед Зияев, сообщает "Азия-плюс" со ссылкой на свой источник.



По информации издания, Зияев был задержан вечером 24 апреля сотрудниками прокуратуры. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в столичном районе Шохмансур. Ему могут предъявить обвинения в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении денег вкладчиков. Ранее сообщалось, что будучи главой "Таджпромбанка" Зияев направлял средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.



В то же время спецадминистраторы, которые по решению суда занимаются ликвидацией банка, заявили "Азии-плюс", что не владеют информацией о задержании Зияева. По их словам, банкир еще в понедельник был в головном офисе ликвидируемого банка.



Процесс ликвидации "Таджпромбанка" был запущен в феврале 2017 года. Имущество банка оценили в 450 млн сомони ($51 млн), сумма невыплаченных ему долгов составила 266 млн сомони (около $30 млн). Сам банк остался должен кредиторам - физическим и юридическим лицам - 550 млн сомони ($62 млн).



При этом сообщалось, что среди основных должников банка есть несколько компаний, которые либо были созданы банком, либо были с ним связаны. Например, компании Dahbed D и Dahbed M, созданные банком, получили 20 млн сомони (около $2 млн). Компании TPB-PET и TPB AVTO (аббревиатура TPB в названии – сокращение от "Таджпромбанка") получили более 30 млн сомони (более $3 млн). Еще одна компания-должник - TPB-AKVA, владельцем которой назывался сын Зияева - получила от "Таджпромбанка" 60 млн сомони ($6,8 млн). Все эти средства возвращены не были.



Напомним, банковский кризис начался в Таджикистане в 2015 году, когда произошло резкое сокращение переводов мигрантов на фоне экономического кризиса в России. У многих банков возникли задолженности перед вкладчиками. Правительство в 2016 году выделило дополнительное финансирование четырем проблемным банкам - "Агроинвестбанку", "Точиксодиротбанку" "Фононбанку" и "Таджпромбанку". Последний получил 450 млн сомони ($56 млн). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - news.tj

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