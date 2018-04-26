|Сирийская "Джейш Аль-Ислам" сдала армии Асада казахские танки, полученные от США
07:27 27.04.2018
Сирия: Боевики сдали армии казахские танки и признались, что получили их от США (ВИДЕО)
В начале года появились данные о том, что США закупает для террористов советскую бронетехнику в Казахстане и других странах СНГ и Восточной Европы.
В начале апреля поступали сообщения о переброске танков Т-72 и Т-55 и боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 в Афганистан для формирующегося там костяка группировки ИГИЛ*.
Теперь же стало известно о том, что в период с сентября 2017 по март 2018 года эта техника поступала и в Сирию. Примирившаяся на днях группировка "Джейш Аль-Ислам" передала правительственным войскам Сирийской Арабской Республики свыше 30 единиц бронетехники.
Об этом "Русской Весне" сообщил военный источник.
На вопрос о том, откуда она оказалась в их руках, представители группировки пояснили, что танки, так же как боеприпасы и оружие НАТО были переданы им представителями армии США для противостояния Сирийской Арабской Армии.
Страна-поставщик танков Т-72 была установлена благодаря тому, что перекрашивались они уже в Сирии самими боевиками, и потому боевики видели их исходный внешний вид.
Как рассказали члены НВФ, на защитной крышке башенного фонаря, расположенного рядом с орудием, была нанесена краской эмблема Вооруженных сил Республики Казахстан - красная пятилучевая звезда на голубом фоне.