 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.04.2018
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Четверг, 26.04.2018
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Афганский Талибан объявил о начале операции "Al-Khandaq" - весеннем наступлении на америкосов
07:25 27.04.2018

Афганская бойня: "Талибан" объявил о начале крупномасштабной операции против США

Медиа-крыло "Талибана" сообщило о начале крупномасштабной операции против войск НАТО и сил безопасности Афганистана, в связи с чем талибы мобилизуют свои силы, в том числе - спецподразделения. Этому предшествовала длительная подготовка бойцов различных подразделений в тренировочных лагерях.

Операция названа "Al-Khandaq" ("Аль-Хандак"). Основной целью для сил "Талибана"* будут американские военные, находящиеся в Афганистане. Второстепенными целями для группировки станут правительственные силы.

Ежегодно весной талибы организуют масштабные операции против своих противников. На этот раз они обещают, что удар будет намного более эффективным, чем в предыдущие годы. Такую уверенность им дает также полученное в боях (вероятно и от союзников) современное снаряжение, в том числе прицелы ночного видения и средства защиты.

Кроме того боевики выпустили предупреждение для гражданского населения страны, в нем сообщается об "опасности нахождения вблизи баз и конвоев оккупантов".

Предыдущие два весенних наступления были названы в честь первых двух эмиров "Талибана": муллы Омара, основателя и первого лидера группировки, и его преемника муллы Мансура. Первый умер в пакистанской больнице в 2013 году, в то время как мулла Мансур был убит при атаке американского ударного БПЛА в Пакистане в 2016 г.

Источник - rusvesna.su
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