 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы, как мы можем защитить от насилия наших девушек, находящихся на чужбине? - Г.Шаршеева
07:06 27.04.2018

Недавно появилась информация об убийстве кыргызстанской девушки в Турции. В связи с этим общественность призадумалась о судьбе наших молодых девушек, которые становятся жертвами насилия, работая на чужбине. Мало того, уже предлагают ограничить выезд девушек за границу из Кыргызстана. Появляются сторонники такой инициативы. Мы решили выслушать мнения известных личностей по этому поводу.

Кылычбек Султан, посол Кыргызстана в Корее:

- Этот вопрос актуален не только по отношению к девушкам. К сожалению, из-за трудностей в жизни юноши и девушки уезжают за кордон. Я воспринимаю это как трагедию для страны и народа. Тем не менее, я против того, чтобы проблему решали путем запрета на поиск работы за границей для юношей и девушек. Каждый совершеннолетний гражданин обладает избирательным правом, которое способно повлиять на судьбу всей страны. Поэтому будет неразумно лишать гражданина, имеющего судьбоносное для страны право, права на определение своей судьбы. Если же мы считаем, что они пока не готовы определять свою судьбу, то нужно повышать возрастной барьер для участия на выборах. Проблему нужно решать не путем ущемления прав девушек, а напротив, путем улучшения образования, воспитания, оказания заботы. Власть, правительство должны работать правильно, а не выбирать легкий путь, путь запрета.

Алмазбек Акматалиев, общественный деятель:

- В Кыргызстане нужно создавать рабочие места, государство должно решить вопрос трудовой миграции. В соответствии с межгосударственными соглашениями, иностранные диаспоры должны тесно работать с нашими посольствами. Если правительство будет вести целенаправленную работу, то иностранные диаспоры могут превратиться в большую силу. У миграции есть положительные и негативные стороны. Что касается запрета на выезд наших девушек за границу, то я против этого. Потому что это противоречит Конституции и правам человека…

Эркингуль Иманкожоева, общественный деятель:

- По достижению 18-летия каждый гражданин имеет право самому определять свою судьбу. По Конституции никто не имеет права ущемлять права граждан. Поэтому нельзя запрещать. Но государство должно защищать своих граждан. Отправляя за границу, родителям тоже следует подумать о безопасности, а не проявлять беспечность.

Азиза Абдирасулова, правозащитница:

- Запретом проблему не решить. Принимать меры следует на государственном уровне. Во-первых, необходимо создавать двухсторонние соглашения. В соглашениях нужно указать льготы для мигрантов, вроде медицинской помощи, пенсионного фонда, безопасности, социального пакета. Во-вторых, необходимо легализовать выезд за границу. Государство должно взять на себя отправку граждан на легальную работу. Необходимо сделать так, чтобы на работу отправляли только имеющие официальную лицензию компании. Эти компании должны поддерживать тесную связь с гражданами, получать информацию об их самочувствии, условиях проживания, соблюдении прав. В-третьих, перед выездом за границу, гражданам следует ознакомиться с законами, нормами, правилами страны, в которую направляются.

Айымкан Кулукеева, сотрудница Министерства иностранных дел:

- Согласно статье 25 Конституции Кыргызской Республики, каждый гражданин Кыргызстана имеет право на свободу передвижения, проживания, выезда за границу. Эти права закреплены в Конституции. Если кто-то запрещает или пытается запретить нашим девушкам выезжать за границу, то это будет расценено как ущемление прав граждан. Конечно, у нас предлагают не давать девушкам выезжать за кордон по патриотическим причинам. Тем не менее, я думаю, что такое решение можно расценивать как шаг назад. Потому что наше общество привыкло бороться с последствиями, запрет на выезд девушек не даст хороших результатов. Поэтому я думаю, что силы, энергию, время нужно тратить на воспитание достойных личностей.

Автор: Гульмира Шаршеева

Источник: газета "Фабула пресс" №27 от 24.04.2018 / стр. 7

Источник - gezitter.org
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