На место Калиева пришел человек, всю жизнь продававший кока-колу... Кадровая политика Кыргызстана

07:03 27.04.2018 Смотришь на кадровую политику нынешней власти и вспоминаешь полуправдивый- полушутливый случай. В советское время близкий родственник одного человека назначается первым секретарем райкома. Каждый день родственник приходит просить у него должность, а тот никак не может подыскать ему подходящее место. Однажды человек снова приходит с просьбой о должности, и секретарь райкома говорит, что окромя места главврача районной больницы другой должности нет в запасе. Тот молодец обрадовался и говорит невозмутимо: "Утвердите меня на той должности, какая разница, ведь я ветеринар".



Так и здесь, не успели мы опомниться после назначения налоговика министром чрезвычайных ситуаций, аптекаря – министром здравоохранения, географа – вице-премьер-министром, как последовал очередной сюрприз.



Вместо ставшего жертвой политической игры молодого специалиста Айбека Калиева привели исполнять обязанности гендиректора Нацэнергохолдинга на протяжении 11 лет продававшего кока-колу Эрали Исмаиловича Козубаева. Как бы теперь коммерсант чистой воды Эрали мырза "не вытянул все кишки" из энергетики. Ведь энергосектор – непростая сфера, чтобы туда приходил кто-то с улицы и управлял. Похоже, кадровая политика превращается в "кадыр политику" [игра слов: "кадыр" – престиж, авторитет, уважение].



Ой-пикир

Источник: oipikir.com

26 апр. 18 Источник - gezitter.org

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