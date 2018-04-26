 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане чиновники отрицают "токсическое отравление мозга" у детей из Березовки
06:58 27.04.2018

Дети из Березовки, у которых в 2014 году зафиксировали вероятные симптомы отравления, обследованы, в госпитализации не нуждаются, сказала 26 апреля на брифинге в Уральске замначальника управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Гульнар Абдрахманова.

По словам Абдрахмановой, в апреле 2017 года детей осмотрели врачи и профессора республиканских медицинских центров, поставив школьникам из села, расположенного рядом с нефтегазоконденсатным месторождением Карачаганак, диагнозы, не связанные с отравлением.

-Все дети были осмотрены, им выставлены разные диагнозы. Рекомендацией было наблюдение. За этот период госпитализаций в экстренном порядке не отмечалось, - говорит Абдрахманова, называя одним из выставленных казахстанскими медиками диагнозов "вегетососудистую дистонию".

Брифинг в Уральске прошел после состоявшейся 24 апреля в Алматы пресс-конференции, на которой консультант международной экологической организации Crude Accountability и один из координаторов коалиции "Дети или нефть?" Сергей Соляник сообщил журналистам, что двум подросткам из Березовки российские медики диагностировали "токсическое отравление мозга". Как сказал Соляник, отравление, по выводам медиков московской клиники имени Семашко, вызвано воздействием углеводородов. Две девочки из Березовки побывали в Москве после того, как активисты смогли собрать для них средства на дорогу и обследование.

Массовое отравление в Березовке произошло в конце 2014 года. 25 школьников средних и старших классов во время уроков стали терять сознание. Симптомы, похожие на признаки отравления, наблюдали у детей из Березовки и позже, причем неоднократно. Впоследствии власти назвали официальной причиной отравления утечку газа из школьной котельной. Местные жители винят выбросы с месторождения Карачаганак. Спустя два года после инцидента власти полностью переселили жителей Березовки в город Аксай и село Аралтал.
26 Апрель, 2018

Источник - fergananews.com
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