Бывший замглавы таможни Киргизии Матраимов подал в суд на правительство Исакова за "незаконное увольнение"

06:55 27.04.2018 Уволенный в ноябре 2017 года первый заместитель главы Государственной таможенной службы (ГТС) Райымбек Матраимов подал иск к правительству Киргизии в Первомайский районный суд Бишкека. Он собирается доказать незаконность своего отстранения от должности.



Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Искендер Матраимов сообщил агентству "24.kg", что его брат подал в суд на бывшего главу правительства Сапара Исакова, но в канцелярии Первомайского суда Kaktus.media уточнили, что ответчиком выступает не Исаков, а правительство Кыргызстана. Дело будет рассматривать судья Алмаз Калыбаев, дата слушания пока не назначена.



Райымбек Матраимов был отстранен от должности 23 ноября 2017 года за "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством". Сейчас бывший замглавы киргизской таможни занимается продвижением своего спортивного клуба. Этим иском он пытается доказать незаконность увольнения, но не преследует цели вернуться на должность, уточнил Радио "Азаттык" его брат-депутат.



"Мой брат не подавал заявления об уходе, его сняли просто так. Поэтому Райымбек подал в суд", - объяснил Искендер Матраимов. По его словам, решение правительства стало для его брата неожиданностью. При этом он упомянул о существовании неких "других обстоятельств" этой истории, "которые станут известны позже".



Отставка Райымбека Матраимова, известного в республике под кличкой Райым-миллионер (или Райым-миллион) и считавшегося непотопляемым, стало самым громким кадровым решением Исакова. Эту кличку депутаты Жогорку Кенеша (парламента) обсудили в январе 2017 года на встрече с его начальником, главой Таможенной службы Азаматом Сулаймановым.



"Говорят, у главы ГТС есть такой заместитель Райым-миллионер. Я понимаю, что вокруг таможни существует много слухов и домыслов. Но мне многие люди о нем рассказывали. Говорят, что многие вопросы в таможне именно через него следует решать. Что это за человек такой?" - поинтересовался на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев. Начальник Райыма-миллионера подтвердил, что про сотрудников таможни ходит много сплетен, на это депутаты посоветовали сделать службу более открытой.



С критикой Матраимова выступал на пресс-конференции 31 марта бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что Исаков уволил Матраимова по его указанию. Матраимов недоумевал, почему бывший президент его раскритиковал и добавил, что был назначен в 2015 году на эту должность благодаря Атамбаеву и до сих пор считает себя членом его команды.



Сам Сапар Исаков, который считается правой рукой Атамбаева, 19 апреля был отправлен в отставку после вотума недоверия, который вынес ему парламент. Новым премьер-министром Кыргызстана стал Мухаммедкалый Абылгазиев.

26.04.2018 Источник - fergananews.com

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