Сидю курю... Начальник тюрьмы в Таразе продавал марихуану заключенным

06:44 27.04.2018 За свой товар – три стакана марихуаны, капитан юстиции просил 40 тысяч тенге.



В Таразе наркодилера поймали прямо в колонии особого режима. Заместитель начальника этого же учреждения свободно продавал марихуану осужденным, за что и оказался на скамье подсудимых, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.



По материалам следствия, за свой товар – три стакана марихуаны, капитан юстиции просил 40 тысяч тенге. Уверял: наркотик отменный и стоит своих денег. Правда, заключенные отовариваться не спешили, пытались сбить цену. А потом и вовсе заявили на зарвавшегося бизнесмена в спецпрокуратуру. В итоге под пристальным вниманием силовиков (все разговоры продавца и покупателя записывались) замначальника тюрьмы продал всего 7 с половиной граммов наркотиков. А деньги, 20 тысяч тенге, получил на карточку друга.



Уже сидя на скамье подсудимых, при коллегах (сотрудники колонии пришли чуть ли не в полном составе) 32-летний капитан во всем признался и даже раскаялся.



"- Был задокументирован факт сбыта наркотических средств (марихуана высушенная) сотрудником, заместителем начальника режимного отдела учреждения 158/7 Даулеткуловым одному из осужденных учреждения. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с лишением права занимать государственные должности сроком на 7 лет, с лишением его звания капитана юстиции,- резюмировал судья Азамат Тлепов." Источник - zakon.kz

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