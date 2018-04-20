Что будет, если в Казахстане останутся одни казахи? Часть 3-я

06:41 27.04.2018 Возможно ли такое, что в обозримом будущем в Казахстане останутся, за редким исключением, только казахи? Благо это для страны или новая угроза? В двух предыдущих номерах Central Asia Monitor были опубликованы мнения на сей счет известных общественных деятелей. Сегодня мы вновь возвращаемся к этому разговору и предоставляем слово ученым, занимающимся изучением тенденций, которые происходят в общественно-политической жизни.



Уразгали Сельтеев, политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК:



"Этническая карта Казахстана есть и останется мозаичной"



– Пока рано говорить о моноэтничности. Мононациональным государство считается тогда, когда один этнос составляет более 95% населения. Скорее, речь надо вести о постепенном увеличении доли казахского этноса в силу происходящих демографических и миграционных процессов. Сейчас, как известно, казахов менее 70 процентов.



Ставить вопрос о позитивных или негативных последствиях в этом контексте будет неправильно. В любом случае этническая карта Казахстана есть и останется мозаичной. Большинство регионов имеют свои особенности. Есть как районы с компактным проживанием тех или иных этнических групп, так и районы с более-менее равномерным национальным составом. Необходимо все это учитывать и содержательно усиливать государственную межэтническую политику.



Однако, безусловно, есть ряд вызовов, и работу по их нивелированию нужно вести уже сейчас.



Во-первых, по мере роста численности казахов вероятно распространение этноцентризма. Это означает, что представители определенного этноса рассматривают свою культуру как самую правильную и лучшую, оценивают поведение других этносов с позиции собственных культурных ценностей, возвышая последние. Речь идет о том, что нельзя допускать таких настроений, установок и такого типа мышления.



Во-вторых, сейчас в приоритете должно быть решение других проблем. Нарастает поляризация общества по материальным различиям между городским и сельским населением. Кроме того, внутри казахов продолжает доминировать деление по родам, жузам и регионам, что оказывает влияние на многие решения в экономике, политике и других сферах. Такие тенденции несут раскалывающие эффекты и могут проявиться в будущем.



В целом неважно, каков этнический состав общества. Главное – чтобы у всех было общее видение будущего, а на уровне ценностей было единое восприятие текущей действительности. Должно преобладать реальное ассоциирование жизни любого гражданина с обществом и государством, в котором он живет. То есть задача первостепенной важности – достичь максимальной внутренней интегрированности. На первый план должны выдвигаться наднациональные идеологемы, к примеру, построение реального правового государства, развитие антикоррупционной культуры, укрепление морально-нравственных основ и т.д.



Самое главное в любых ситуациях – не допускать политизации межэтнических вопросов. Вполне возможно, что и в будущем политики разных уровней будут использовать языковый и межнациональный фактор в своей риторике. Соблазн велик. Это действенные инструменты консолидации в политической борьбе.



Что касается усиления миграционных настроений, то необходимо отметить: это относится не только к представителям неказахских этносов, но и к талантливой казахской молодежи. У профессионалов и интеллектуальной элиты нет национальности. Отток за рубеж квалифицированных кадров со специальными знаниями является общей стержневой проблемой. То есть сегодня увеличиваются риски потери, условно говоря, той социальной прослойки, на которой всегда держались и будут держаться государство и общество.



Именно здесь сегодня необходимо принимать стратегические меры, чтобы остановить данную тенденцию. Это значит, что следует создавать не просто привлекательные условия, а общие и прозрачные для всех правила жизни и взаимодействия в бизнесе, науке, политике и т.д. Иначе в будущем мы рискуем остаться с политиками-популистами и с ведомыми на пустые лозунги массами.



Айдар Амребаев, исследователь социальнополитических процессов: "Новая полиэтничность Казахстана возможна на казахской культурной основе"



– Хотелось бы понять, движение в сторону моноэтничности – это позитивный процесс или же он несет с собой некоторые угрозы? И какие именно?



– Вы уловили достаточно актуальную проблему в развитии государства, и не только нашего. Но здесь я вижу два важных подтекста, которые касаются специфики становления именно Казахстана. Во-первых, это проблема выбора моно– или полиэтничной модели государственного строительства. Во-вторых, вопрос о том, как мы должны относиться к широко распространенным среди русскоязычного населения фобиям, связанным с объективным процессом казахизации социального пространства в нашей стране.



Говоря о первой проблеме, должен отметить, что в современных условиях глобализации вряд ли стоит всерьез воспринимать идеи перспективности тренда к моноэтнической государственности и полезности этой модели для национального строительства где бы то ни было. Даже традиционно моноэтничные государства, например, такие, как Япония, развиваются сегодня в режиме открытой межкультурной коммуникации, что позволяет достаточно интенсивно обмениваться актуальной информацией, знаниями, технологиями, не говоря уже об обмене товарами и услугами, о свободе перемещения капиталов и рабочей силы. Это те факторы, которые способствуют формированию поликультурной социальной среды.



Казахстан развивается как открытая страна. Например, основным мотивом нашего участия в ЕАЭС является стремление к реализации в полном объеме упомянутого принципа "4-х свобод". Кроме того, мы являемся членами ВТО, активными участниками других международных проектов, предполагающих интенсивные человеческие контакты. И, конечно, все это способствует формированию полиэтничного пространства в нашей стране, созданию комфортных условий для жизни и деятельности представителей разных этнических групп, бизнесменов, научных работников, туристов, студенческой молодежи и т.д. – в общем, граждан, находящихся в эпицентре полиэтничной социальной коммуникации нашего государства.



В этой связи считаю идею закрытой, изоляционистской, моноэтнической модели для Казахстана бесперспективной. Да и вряд ли сегодня возможно в нашей стране насильственно насадить такую модель. Поэтому постановка вопроса о том, что в нашей стране со временем останутся одни казахи, является, с моей точки зрения, весьма сомнительной и даже провокационной. Едва ли не в каждой семье в Казахстане мы можем с легкостью обнаружить следы полиэтничности...



Однако вопрос в другом. Когда мы говорим о содержательной стороне нашей идентичности, выборе символического "кода нации", то здесь ответ однозначен: мы – КАЗАХСКАЯ НАЦИЯ, которая на основе сложившейся полиэтнической социальной структуры сейчас только восстанавливает собственную казахскую государственность. Такой путь "обнаружения себя в истории" прошли почти все современные национальные государства со времен заключения Вестфальского мира. Совпадение понятий "нация" и "государство" не случайно. Именно в национальной традиции, языке, истории, ценностях, духовных смыслах народ черпает энергию для созидания своей государственности.



В течение 26 лет Казахстан поступательно и, что особенно важно, эволюционно двигался в направлении суверенизации. И сейчас это уже данность, не зависящая от воли отдельных лиц, политиков и даже позиции извне. Это объективный общественный процесс на территории, которая идентифицирует себя с Казахстаном (буквальный перевод которого – "государство казахов").



– Поясните, что имеется в виду?



– С каждым днем казахский фактор, назовем его так, растет и укрепляется в общей социальной структуре нашего общества. Казахи сегодня составляют абсолютное большинство населения республики, они занимают основные социальные ниши, обретая все большую субъектность и проникаясь все большей ответственностью за судьбу страны и судьбы других народов Казахстана. В целом наши граждане, независимо от этнического происхождения, идентифицируют себя с гражданством Казахстана, стремятся говорить на государственном языке (вспомним хотя бы требование президента к членам правительства выступать исключительно на казахском), проникаются особенностями отечественной культуры, истории, ценностями, смыслами и национальными интересами нашего государства. Казахское жизненное пространство является доминирующим и узнаваемым. В международном сообществе нас воспринимают как государство казахов. Хотя еще недавно за границей нас относили к России... Прежние советские идеологемы о Казахстане как о "лаборатории дружбы народов" постепенно уступают место новым концептам коммунитаристской идеологии нового типа.



Конечно, можно спорить о терминах и теоретических версиях коммунитаризма в Казахстане, например, о соотношении в нациестроительстве либерального или автократического дискурсов, но, по сути, ситуация сводится к формированию в нашей стране мультикультурного формата казахского национального государства, где казахский этнос является системообразующим фундаментом, ответственным за судьбы всех граждан страны.



Казахизация нашего социального пространства – это естественный результат обретения Казахстаном своего политического, экономического и культурного суверенитета. Это восстановление исторической справедливости!



– Некоторые эксперты считают, что полиэтничность Казахстана давала нашему обществу ряд преимуществ – наличие конкурентной среды, культурное взаимообогащение, формирование принципов толерантности и политкорректности. Вы согласны с этим?



– Для корректного ответа на этот вопрос следует уточнить, на каком этапе государственного строительства и при каких условиях полиэтничность может быть позитивным фактором, а при каких – деструктивным. Ведь в истории были прецеденты, когда наличие множества разных этносов, не объединенных общими смыслами, ценностями, языком, политическими традициями, становилось источником раздоров, гражданских войн и в конечном итоге приводило к распаду государств. Так рушились империи, не сумевшие предложить общую систему ценностей и консолидирующее этническое начало. А в других странах при наличии единого интегрирующего центра культурное и этническое разнообразие приводило к формированию сильной государственности и взаимообогащению народов.



Изначально полиэтничность в Казахстан была насильно привнесена извне в условиях колонизации края и весьма драматичного периода советского социального эксперимента с многочисленными жертвами и искалеченными судьбами разных народов. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что попытка создать позитивный облик насильственной полиэтничности "по-советски" – это не более чем идеологический миф, оправдывающий жестокий тоталитарный режим. И если для кого-то распад Советской империи – это геополитическая катастрофа, то для большинства адекватных граждан нашей страны это обретение долгожданной свободы, возможность возрождения независимого, самостоятельного государства.



Процессы деколонизации и десоветизации с опорой на казахский язык и национальную идею, наши культурные и духовные скрепы истории, сакральную традицию и укрепление национального этического кода медленно, но верно вступают в свои естественные права, являясь основой суверенитета Казахстана и его успеха в будущем. Торможение процесса суверенизации, его подмена чуждыми идеологизмами – это стремление сохранить прежние отсталые, колониальные, зависимые от внешних сил форматы развития. И в этом плане миссия национальной консолидации и мобилизации нашего народа историей отведена казахам как титульному и стержневому этносу Казахстана. При этом, естественно, нам необходимо стремиться к высокому качеству казахского социального капитала, гуманизации и цивилизованности его содержания. Как известно, к этому призывал еще Абай, за это умирали Махамбет и другие известные деятели нашей национальной истории.



– Как быть теперь с моделями полиэтничности, с одной стороны, и суверенизации, с другой, в современном Казахстане?



– Оба эти тренда актуальны для Казахстана, но в разных пропорциях и сферах. Для дальнейшего укрепления нашего суверенитета предстоит сделать еще очень многое. В числе первоочередных стоит задача своеобразной "национализации" информационнокоммуникационного пространства страны на основе высокосодержательного и разнообразного казахского контента. Период, когда Казахстан остро нуждался в технической, технологической, финансовой и идеологической поддержке и своеобразной "опеке" отечественных СМИ со стороны авторитетных российских госучреждений и компаний, прошел. К тому же содержательный контент отбора актуальных тем и подачи материала, национальных интересов нашей аудитории существенно разошелся с российским. Сегодня то, что интересует российского зрителя и читателя, не всегда интересует отечественного потребителя, и наоборот.



Другим актуальным и востребованным трендом в сфере дальнейшей суверенизации является естественная потребность в сближении нашей национальной стратегии развития с программами развития братских народов Центральной Азии, формирование общей международной повестки дня на этом треке в контексте созданной недавно в Астане диалоговой площадки. Наряду с этой "горячей" возможностью усиления совокупного с соседями потенциала субъектности на международной арене, представляется чрезвычайно важным закрепление международных гарантий территориальной целостности нашей страны и невмешательства во внутренние дела государства в условиях разрушения принципов международного права. Последние прецеденты, связанные с аннексией Крыма Россией и агрессией в Сирии со стороны внешних "игроков", серьезно актуализируют эту проблему для Казахстана, проводящего открытую, сбалансированную и миролюбивую внешнею политику.



– Раз уж мы затронули эту тему, то какова, на ваш взгляд, дальейшая судьба "русского фактора"?



– Считаю, что "казахские русские" (то есть наши граждане русского происхождения) – это ценный человеческий ресурс нашей страны. Они отличаются высокой степенью пассионарности и могут стать органичной частью нашего народа, способствовать повышению его качества, принимая и углубляя свою причастность к Казахстану с позиций национальной гражданственности, культурного и экономического вклада. Тем более что, как показывают реальная жизнь и судьбы многих уехавших русских семей, в современной России не всем уготованы благополучные, безопасные и комфортные условия для самореализации.



Казахстан как страна с небольшой численностью населения и пока недостаточно качественным человеческим капиталом остро нуждается в сохранении этого ресурса. И здесь необходимы специальные, "точечные" социальные программы интегрирования, позволяющие русским и русскоязычным успешно адаптироваться в казахской социальной среде. Речь идет и о неформальных языковых программах/курсах, и о предоставлении образовательных и научных квот для русских, обучающихся на казахском языке или проводящих соответствующие научные исследования в интересах Казахстана, какие-то преференции для бизнесменов, производящих и продвигающих отечественную продукцию на мировой рынок и т.д.



Казахизация социального пространства, то есть признание за казахским народом системообразующей, интегрирующей роли в процессе укоренения и сближения разных этносов на полиэтническом поле Казахстана, не направлена против кого-то, а способна стать мотивирующим фактором для ценностного и смыслового объединения людей на основе общей гражданственности. Нужно положить конец бесплодной дискуссии о казахской или казахстанской гражданской идентичности в русле сказанного. Этот принцип заложен в известной Доктрине национального единства, принятой на основе общественного консенсуса нашим президентом.



Полиэтничность – это результат глобальных социальных изменений, фиксирующий процессы глобальной коммуникации и социальной мобильности. Суверенность – это выбор Казахстана. Теперь перед нашими политическими и социальными технологами стоит задача обратить этот параллельный казахизации тренд на пользу нашей стране и в дальнейшем сделать его управляемым и конструктивным, обогащающим нашу общественную среду, человеческий ресурс и национальный социальный капитал. Сегодня в Казахстане созданы уникальные институты гражданского общества, формирующие толерантную политическую среду. Та же Ассамблея народа Казахстана представляется достаточно авторитетной площадкой для межэтнического диалога в стране.



Однако проблемы в этой сфере есть, и это будет в дальнейшем нести не только возможности, но и определенные риски. Например, чем будет в дальнейшем подпитываться тренд на полиэтничность в Казахстане? Особенно в условиях объективно сокращающегося у нас "русского мира", старения и миграции этой группы населения в Россию. Государство и так делает достаточно активные "реверансы" в сторону северного соседа. У нас нет ущемления прав, и, даже более того, если сравнить с другими постсоветскими странами, в Казахстане созданы самые благоприятные условия для самореализации русского и других этносов, законодательно закреплено привилегированное положение русского языка. Приняты гуманные, комплиментарные и даже, я бы сказал, деликатные правовые и социальные нормы "полиэтнического поведения". Нет разжигания ксенофобских, шовинистических, человеконенавистнических настроений, так характерных, например, для современной России. Ведь общеизвестен факт неприязненного отношения россиян не только к мигрантам из Центральной Азии, но даже к русским переселенцам...



– За счет кого казахстанская полиэтничность будет прирастать в этих условиях? Как управлять и направлять этот процесс?



– У всех на слуху вопросы, связанные с китайской бизнес-миграцией в Казахстан, трудовой миграцией из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Рассматривалась вероятность направления миграционных потоков из Сирии в Казахстан при финансовой поддержке Европейского Союза... Это новая реальность, с которой нам предстоит столкнуться в самое ближайшее время.



Мы должны понять, какой будет (если будет) модель полиэтничности в нашей стране? И что может послужить иммунитетом от дестабилизации и социальных диспропорций? Здесь нужна серьезная, очень вдумчивая и, я бы сказал, "избирательная" политика приема и адаптации новых мигрантов, работа с традиционными ино-этническими группами населения и их поддержка на основе наших национальных интересов и приоритетов. Думаю, что именно казахская национальная идентичность способна уберечь нас от "вызовов" времени и сохранить нашу уникальность в потоке истории.



Емкость нашего рынка, обширная территория, амбициозные национальные задачи экономического развития позволяют нам принять в страну значительное число мигрантов из разных стран, но этот процесс должен быть регулируемым и позитивным, способствующим обогащению нашей страны, общественной консолидации и укреплению государственности. Иначе полиэтничность из положительного фактора развития легко может превратиться в дестабилизирующий фактор, в угрозу общественному развитию. Как, например, это происходит сегодня во многих странах Европы. Не случайно в ЕС раздаются популистские голоса в пользу этнической чистоты, ограничения миграции, против политики мультикультурализма и т.д.



Мы должны здесь опираться, прежде всего, на наши национальные интересы и общественный консенсус, понимая, что это достаточно сложный и комплексный процесс, требующий внимательного изучения, оценки рисков и возможностей, а также объективного социального прогнозирования.

Автор: Сауле Исабаева

20 апр. 18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524800460

Новости Казахстана

