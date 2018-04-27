Этнический фактор как помеха созданию в Казахстане новых областей, - САМ

06:39 27.04.2018 На прошлой неделе мы попытались выяснить, каким мог бы быть идеальный вариант административно-территориального деления Казахстана. Наши спикеры политологи Максим Казначеев и Марат Шибутов тогда сошлись во мнении, что неплохо было бы восстановить упраздненные в 1997 году области. В частности, последний назвал Жезказганскую, Тургайскую и Семипалатинскую. Сегодня мы решили продолжить разговор на эту тему, пригласив к нему экспертов, усматривающих в подобных реформах некоторые риски.



Руслан Тусупбеков, политолог, специалист по международному праву: "Не надо пока ничего трогать"



– Сentral Asia Monitor поднимает интересную тему, связанную с административно-территориальной реформой. Но я не согласен с предложением Марата Шибутова восстановить Тургайскую, Жезказганскую и Семипалатинскую области. Почему-то оба эксперта в данном случае руководствуются только социально-экономическими соображениями и вопросами эффективности государственного и местного управления. Но когда в 1997 году происходил процесс "оптимизации" (так называли в то время процедуру укрупнения регионов), ее инициаторы руководствовались, на мой взгляд, иными мотивами. И одним из главных факторов был этнодемографический. Для наглядности возьмем те три области, к которым и были присоединены упраздненные регионы, – это соответственно Костанайская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская. Надо понимать, что к середине 1990-х в этих областях казахи составляли меньшинство. И, прямо скажем, необходимо было "разбавить" их население. А сделать это можно было, только присоединив к ним соседние регионы, которые как раз таки были преимущественно казахскими. И укрупнение позволило в значительной степени изменить этно-демографическую картину в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в пользу коренного этноса.



За двадцать лет, прошедшие после оптимизации, ситуация с точки зрения роста удельного веса казахского населения стала еще более благоприятной. Этому способствовали привлечение в страну оралманов (репатриантов), увеличение рождаемости среди казахов, отток русского населения. Кто-то скажет: а, может, пришло время восстановить "статус-кво"? Считаю, что делать это пока слишком рано. И именно здесь я не согласен с Шибутовым. В случае, если Костанайская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области вернутся к прежним своим границам (а две из них являются пограничными), то возникнет риск нарастания там нежелательных тенденций ввиду сокращения доли коренного населения. Это связано ни много ни мало с вопросами сохранения территориальной целостности страны и в целом национальной безопасности. А Карагандинская область, хотя и не граничит с другими странами, тоже по-своему "уникальна" – там то потешные войска на 9 мая штурмуют рейхстаг, то гуманитарную помощь "голодающим Донбасса" собирают, то еще что-то. Поэтому, что называется, от греха подальше, не надо пока ничего трогать. На всякий случай…



Талгат Исмагамбетов, политолог: "Самое главное – это удобство граждан"



– Создание новых административных образований – это шаг, требующий учета не только физической, экономической, социальной географии, исторического фактора, но и, конечно же, этнических особенностей местного населения. Ведь даже внутри одного этноса некоторые группы граждан находятся на очень большой политической дистанции друг от друга. Взять, к примеру, Мангистаускую область, которая то выделялась из Атырауской области, то снова входила в ее состав. В каждом из этих двух регионов казахи составляют абсолютное большинство, но при этом наблюдается некая их несовместимость – в силу существования у адайцев Мангистау такой открыто выраженной черты, как деление на "чужих" и "своих". Заметьте, почти во всех странах мира на протяжении последних столетий территориальное деление остается устойчивым. Оно более постоянно, чем политические режимы... Поэтому, учитывая исторический аспект, полагаю, что надо восстановить некоторые из упраздненных в 1997 году областей. Тем более что их ликвидировали не потому, что были какие-то управленческие неудобства, а просто в силу бюджетной экономии. Однако такой шаг не принес особой пользы – напротив, мы многое потеряли. Это как в случае с укрупнением наших вузов, в результате которого исчезли хорошие специалисты в гидромелиорации, легкой промышленности, а за ними канули в Лету и целые отрасли. К тому же есть хорошие прецеденты: после того, как областные центры переехали из Астаны и Алматы соответственно в Кокшетау и Талдыкорган, последние заметно ожили… Впрочем, при создании новых или восстановлении ранее упраздненных регионов в любом случае важно учитывать настроения местного населения. Что касается, к примеру, возрождения Семипалатинской области, то, несмотря на всю целесообразность такого шага, есть фактор, которого опасаются власти: Восточно-Казахстанская область окажется регионом с преобладанием русского населения. Так что преградой для создания Семейской области может стать этнодемографический фактор. А вот возрождение Тургайской области могло бы вдохнуть жизнь в город Аркалык. Но насколько это реально в нынешних условиях? Отсюда, из Алматы оценить ситуацию сложно. Нельзя также забывать о том, что образование новых областей потребует дополнительных административных расходов, в том числе на содержание аппарата акима, различных департаментов и управлений. Поэтому в нынешних финансовых условиях руководство страны вряд ли пойдет на такой шаг. Соответственно воссоздание новых областей, особенно Жезказганской и Талды-Корганской (выделив последнюю в ее прежних границах из состава Алматинской и придав статус областного центра измененной Алматинской области, например, Талгару), скорее всего не будет стоять на повестке дня. А вот с учетом влияния южан в "коридорах власти" вполне возможно, что со временем Шымкент будет выделен из состава Южно-Казахстанской области в отдельную административно-территориальную единицу – такую, как Астана и Алматы. Что станет очень важным политическим сигналом. При этом я против любого укрупнения областей – это опасно в условиях нашей огромной территории. К примеру, иногда звучат предложения создать четыре области вместо существующих сейчас четырнадцати. Но только представьте, как сложно будет ими управлять, да и невозможно это в принципе. Как бы то ни было, надо учитывать также удобство для граждан. Желательно, чтобы административно-территориальное разделение было таким, чтобы человеку для решения каких-то вопросов в акимате либо в суде, не пришлось добираться до них более чем за 150-200 километров.



Сауле Исабаева

27 апр. 18 Источник - camonitor.kz

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