 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазТрампГейт. Партнер Трампа получил более $21 млн от аферистов Аблязова и Храпунова, - Daily News
06:36 27.04.2018

Феликс Сатер был задействован в схеме отмывания денег.

Партнер Трампа Феликс Сатер получил более 21 миллиона долларов от казахстанских олигархов за помощь в отмывании денег. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание Daily News.

Согласно судебным документам, которыми располагает СМИ, 52-летний бизнесмен из Бруклина принимал активное участие в нелегальных финансовых операциях вместе с казахстанскими олигархами Мухтаром Аблязовым и Виктором Храпуновым.

Феликс Сатер активно сотрудничает с Trump Organization. Кроме того, у него богатая история сотрудничества с представителями СНГ, включая пару Аблязов – Храпунов, которых обвиняют в хищении крупных сумм и выводе их за рубеж. Выяснилось, что часть этих денег нелегально попала в деловые сделки Трампа. Вся эта информация всплыла на волне повышенного внимания к президентским выборам США 2016 года.

В ходе расследования было установлено, что Сатер получил порядка 21,5 млн долларов в ходе операций по купле и продаже недвижимости в США: в 2013 году он помогал фирме, связанной с Храпуновым, купить часть торгового центра в Цинциннатти за 30 млн долларов, а позже - продать ее китайской компании за 45 млн.

Сам бизнесмен журналистам эту информацию комментировать отказался, ссылаясь на запреты суда. Юристы, представляющие интересы Храпунова в суде, также не дают комментариев. Аблязов представляет себя сам, но и до него представители СМИ не смогли добраться.

При этом адвокат Сатера Роберт Вульф выступил с заявлением о том, что его подопечный никогда не работал с или на Аблязова.

"Юрист Мэттью Шварц заявил: "БТА Банк и город Алматы твердо намерены выявить и получить обратно все деньги, которые у них украл Мухтар Аблязов и его сообщники, включая десятки миллионов долларов, которые утекли в США"."

Издание пишет, что дочь и сын Храпунова и Аблязова женаты и также задействованы в схемах по отмыванию денег, которые базируются по всему миру.

Сейчас Сатер "активно помогает международному расследованию против казахстанских олигархов", пишет Financial Times. При этом он утверждает, что не имеет никакого отношения к нелегальщине: "Я не помогаю людям перемещать деньги туда-сюда, я просто консультирую их по вопросам купли-продажи недвижимости. С деньгами в этих сделках я не связан".

Сделка с торговым центром в Цинциннатти – не единственный случай, когда казахстанские деньги попали в США: так, 40 млн долларов были вложены в проект Flatotel, в здание в Сиракузах, три кондоминиума в проекте Trump SoHo.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524800160
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