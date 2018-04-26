Лягушка и бульон из медянки. Как в Таджикистане борются с раком, - Тилав Расул-заде

06:34 27.04.2018 В середине апреля в Онкологическом центре Согдийской области, что на севере Таджикистана, при финансово-технической помощи ОБСЕ было открыто отделение радиологии. Теперь у сотен жителей этого региона будет возможность получить лучевую терапию, не выезжая в столицу и другие страны.



В Согдийский области Таджикистана с почти 2,5-миллионным населением функционирует один Онкологический центр со стационаром на 110 коек. В структуре центра имеются абдоминальное отделение, отделение общей онкологии, операционный блок, клинико-биохимическая, иммунологическая, цитологическая и гистологическая лаборатории, диагностические кабинеты. Ежедневно в поликлинику центра за консультативной помощью обращаются более 100 граждан. В год здесь проходят стационарное лечение более 4000 больных, проводится около 800 операций.



По данным согдийского онкоцентра, только в северном Таджикистане от злокачественных опухолей каждый год погибают от 400 до 500 человек. В 2017 году в Согдийской области на учете состояли 6174 онкобольных, что на 424 человека превышает показатели 2016 года. В прошлом году были выявлены 1084 новых случая онкозаболеваний - на 37 больше, чем годом ранее.



Ситуация с количеством онкобольных является особенно тревожной в Бободжонгафуровском районе, где в 2017 году состояли на учете 642 пациента - на 127 человек больше, чем в 2016 году. Абсолютное большинство из них - женщины. Диагнозы были поставлены в результате массового обследования женщин на предмет заболеваемости раком шейки матки и молочной железы, проведенного в этом районе министерством здравоохранения и соцзащиты Таджикистана совместно с Фондом народонаселения ООН (UNFPA).



По мнению главврача Бободжонгафуровской центральной районной больницы Муроджона Джураева, проведение массовых медосмотров дает возможность выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии заболевания, что позволяет своевременно начать лечение и увеличивает шансы на выздоровление. Другие медики считают, что опыт таких массовых обследований населения нужно ввести повсеместно - это позволит увидеть реальную картину с онкологическими и другими заболеваниями в республике, статистика по которым может вырасти в разы.



Знахари дешевле и ближе



Сейчас врачи онкоцентра Согдийской области делают такие высокотехнологичные операции, за которыми раньше приходилось выезжать за рубеж, что далеко не все больные могли себе позволить. Лечение онкологических заболеваний - дело дорогостоящее, и те, кто не имеет финансовой возможности оплачивать лекарства и проводить курсы химиотерапии, просто перестают обращаться к врачам. Они идут к народным знахарям, которые обещают излечить за сравнительно небольшую плату.



Зиеда, жительница Аштского района, несколько лет назад потеряла свою сестру - 50-летняя Есуман умерла от рака шейки матки. "Врачи выписали десятки лечебных препаратов, но сестре ничего не помогло. Тогда народные целители сказали, что ей поможет змея медянка. Нашли, давали ей бульон из этой змеи. Но и это не помогло. Видимо, в связи с финансовыми трудностями мы не вовремя начали лечение, к тому же физические нагрузки и нервное расстройство не шли на пользу, - и все это стало причиной того, что сестра ушла так рано", - говорит Зиеда.



Жительница города Худжанда Бибиой рассказала, что, когда у ее сестры обнаружили рак матки, врачи сказали, что больная слишком поздно обратилась за помощью, и уже появились метастазы в других органах. Лечение не помогало. "Я встретилась с одной женщиной, которая сказала, что в окрестностях Худжанда есть народный целитель - он излечивает злокачественные новообразования с помощью лягушек. Эта женщина тоже вроде бы излечилась лекарством, изготовленным из органов лягушки. Мы нашли этого знахаря. Но его метод тоже не помог сестре", - признает Бибиой.



В Таджикистане, треть населения которого живет за чертой бедности, народные целители очень популярны - берут недорого и гарантируют положительный результат. А в сельских районах, которые находятся далеко от медицинских центров, знахари порой являются единственными врачевателями. Поэтому медики сетуют, что многие обращаются к официальной медицине, когда болезнь запущена, и помочь пациенту практически уже невозможно.



Без лекарств и страховки



Десять лет тому назад парламентом был принят закон "О медицинском страховании в Республике Таджикистан". Внедрить систему медстрахования планировалось с 2014 года. Однако из-за недостатка финансовых средств система до сих пор не заработала. Формально в настоящее время почти все медуслуги, в том числе онкобольным, оказывают на бесплатной основе. Но на практике, попадая в поликлинику или стационар, пациент платит за все - анализы, медикаменты, первичный осмотр, оперативное вмешательство и даже расходные материалы (вату, бинты, шприцы). Например, только одна процедура химиотерапии (а сколько этих процедур в рамках одного курса химиотерапии - решает врач) может стоить пациенту от 2400 до 4800 сомони ($270-$540).



Бесплатные анализы и лекарства предусмотрены только для пациентов с терминальной (последней) стадией онкологического заболевания. При этом выделяемых республиканским и местными бюджетами средств даже на обезболивающие препараты для онкобольных терминальной стадии не хватает.



Так, на 642 пациента с онкологией в Бободжонгафуровском районе в 2017 году из бюджета было выделено всего 5000 сомони ($552, меньше $1 на человека). Такая же ситуация и в других городах и районах Согдийской области.



Саодат Пулатова является единственным онкологом в Бободжонгафуровском районе, население которого составляет более 350 тысяч человек. По ее словам, онкобольные с 3-й и 4-й стадией болезни имеют право на получение бесплатных лекарств, и все они обращаются к ней за рецептом, с которым затем идут в единственную на Худжанд и всю область аптеку, опускающую лекарства по безналичному расчету. Но понятно, что бесплатных лекарств при таком финансировании не хватает: только несколько "счастливчиков" один-два раза в год могут бесплатно получить требуемые препараты за счет бюджета Бободжонгафуровского района.



Но нуждающихся в них в разы больше, поэтому перед Саодат Пулатовой стоит трудный выбор:



"Я вынуждена выписывать бесплатные препараты только самым бедным, остро нуждающимся больным, - говорит Пулатова. - Больные онкологическими заболеваниями третьей и четвертой стадий ежедневно должны принимать обезболивающие препараты морфия. Они стоят 160-170 сомони ($18-19). У многих нет денег на их приобретение".



Остановить болезнь-убийцу



Профессор Бахтиер Ахмедов, посвятивший лечению онкологии более 60 лет, объясняет рост числа онкологических больных многими факторами:



- На эту тему в Таджикистане проведено мало научных исследований, поэтому определенно назвать причины роста заболеваемости невозможно. Но есть ряд факторов, которые способствуют появлению злокачественных новообразований - это пыль, повышенный радиационный фон, некачественные и просроченные продукты, ядохимикаты.



- А чем объясняется то, что среди онкобольных стало больше женщин с раком молочной железы и шейки матки?



- К сожалению, в Таджикистане не проводятся профилактические работы по раннему выявлению этих болезней. Часто сами женщины не соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Они не имеют элементарных знаний о злокачественных новообразованиях. У наших женщин все чаще диагностируют уже запущенную форму рака. Поэтому необходимо налаживать проведение ежегодного массового медобследования женщин по всей республике и на бесплатной основе, - считает ученый.



Среди факторов, провоцирующих онкологические болезни, специалисты давно выделяют радиационное загрязнение на севере Таджикистана, где находятся 10 урановых хвостохранилищ. Некоторые из них до сих пор остаются открытыми и являются источниками распространения радиоактивной пыли и излучения. По словам ученого-физика, профессора Хотама Муртазаева, максимальный радиационный фон в Таджикистане не должен превышать 57 микрорентген/час. Однако на территориях некоторых хвостохранилищ Согдийской области уровень излучения составляет от 200 до 2000 микрорентген/час. При этом, например, одно из самых опасных - открытое Дегмайское хвостохранилище - находится всего в 1,5 км от поселка Гозиен и в 10 км от города Худжанда.



По словам главврача Центра здоровья джамоата (сельской управы) Гозиен Миркамола Домуллоева, на учете по онкологическим заболеваниям стоят порядка 30-35 жителей этого поселка, и эта цифра не снижается с годами. Медики также обеспокоены тем, что среди больных раком все больше выявляется молодых людей. По данным согдийского онкоцентра, только в северном Таджикистане ежегодно госпитализируют более 200 детей с подозрением на злокачественные новообразования.



В 2010-2015 годах в Таджикистане была реализована Национальная программа по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний. По словам Бахтиера Ахмедова, выполнение этой программы способствовало улучшению качества оказания онкологической помощи населению, улучшению диагностики и результатов лечения. Однако проблем в отрасли остается немало, и их решение требует больших вложений.



- Необходимо наладить тотальный учет и регистрацию онкологических заболеваний. Если бы у нас вскрывали тела большинства умерших, мы бы обнаружили еще много случаев наличия злокачественных опухолей. Сегодня у нас не все районы и города страны обеспечены специалистами - патологоанатомами, цитологами, эндоскопистами, рентгенологами. Нужно оснащать все онкологические кабинеты новейшим оборудованием и создать условия для точной диагностики. Кроме того, необходимо преподавать онкологию медицинским сестрам, фельдшерам, чтобы они имели определенные знания в этой области, а также нужно увеличивать количество преподаваемых часов в вузах, чтобы будущие терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, травматологи и прочие врачи могли определить первые признаки и симптомы онкологических заболеваний. Конечно, для всего этого требуются большие средства, которых в бюджете нет. Но только так мы сможем повысить уровень диагностики и лечения онкозаболеваний и свести к минимуму смертность от них. Таджикистану нужна помощь мирового сообщества. Вопросы лечения онкологии постоянно должны быть в центре внимания правительства, - заключил Бахтиер Ахмедов.



Тилав Расул-заде.

26.04.2018 Источник - fergananews.com

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