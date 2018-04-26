ДАМ и "десять негритят". Отставки у Медведева: вокруг нового правительства РФ развернулась интрига, - "МК"

06:26 27.04.2018 Отставки у Медведева: вокруг нового правительства России развернулась интрига



ДАМ и "десять негритят": кого оставят, кого отправят



Заседание правительства РФ 26 апреля анонсировали как последнее в нынешнем составе. Но потом в Белом доме поняли, что решать за президента неправильно: возможно, формирование нового кабмина растянется на несколько недель, и тогда министрам еще придется собираться в статусе и.о. Тем не менее, ко всем присутствовавшим с сегодняшнего дня можно смело применять считалочку про "десять негритят": а уж кто из них уснет и не проснется, кого укусит шмель, а кто утонет в море - узнаем после инаугурации.



Повестка "последней вечери" была абсолютно рутинной: никаких публичных дискуссий, только вступительное слово премьера, который по традиции резюмировал все, о чем будут говорить за закрытыми дверями.



Главной темой Дмитрий Медведев назвал законопроект "О таможенном регулировании": он приводит российские нормативы в соответствии с правом Евразийского экономического союза. По-хорошему документ надо было принимать еще до 1 января 2018 года, когда вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, но чиновники не спешили: в итоге нарвались на очередной конфликт с Белоруссией и недопонимание с Казахстаном.



Кроме того, рассказал премьер, кабмину надо согласовать очередное распределение средств из Резервного фонда. 16 млрд руб отправятся в регионы, которые без федеральной подпитки не смогут выполнить указ президента о повышении с 1 мая МРОТ до прожиточного минимума.



А 6 млрд. руб - на выполнение программы развития семейства самолетов "Сухой Суперджет -100". "Эти меры повысят надежность "суперджетов" и, надеюсь, увеличат объемы продаж", - пояснил Медведев .



Излишне, наверное, говорить, что большинство министров слушали его выступление вполуха. Одни, наверное, уже воображали себя где-нибудь на далеких и беззаботных берегах. Другие, углубились в толстенные папки с документами, надеясь, что какой-нибудь старик Державин заметит их трудовой энтузиазм и, в гроб сходя, благословит.



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Перед заседанием стало известно, что накануне состоялась встреча Дмитрия Медведева с руководителем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, на которой обсуждалась стратегия социально-экономического развития до 2025 года и реформа госуправления.



Этот факт явно говорит в пользу сохранения полномочий действующего премьера. Ибо зачем эксперту, чьи предложения уже одобрил и даже частично анонсировал Кремль, что-либо обсуждать с "хромой уткой"?



Стоит также отметить, что после отчета в Госдуме ДАМ вернулся к своему обычному графику, снова стал ездить в регионы и активно строить планы на будущее. Только на этой неделе он провел комиссию по модернизации экономики и заседание совета по приоритетным проектам, где обсуждались задачи на этот и последующие годы.



Однако встреча Кудрина с Медведевым вряд ли ограничилась общей дискуссией. Активный пиар главы ЦСР в СМИ (а последнее время он дал несколько интервью) явно свидетельствует о готовности экс-министра финансов вернуться в большую политику. Вот только на каких ролях?



Если сведения об уходе первого вице-премьера Игоря Шувалова по "собственному желанию" верны, то наиболее вероятным выглядит следующий вариант. На место Шувалова приходит помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, а должность самого Белоусова переходит к Кудрину. Эта схема позволяет главе ЦСР не трудоустраиваться в правительство, из которого он, напомним, ушел из-за конфликта с Медведевым, и в то же время лично контролировать, как реализуется стратегия и другие реформы.



Сам Кудрин в интервью "Интерфаксу" заявил, что не комментирует вопросы, связанные со своей будущей деятельностью. Однако ЦСР, по его словам, является ни чем иным, как стартовой площадкой для претендентов на высокие должности. Кудрин даже подготовил предложения по персональному составу нового кабмина, которые будут обнародованы, когда о своих решениях объявит президент.



Как показывает практика, Владимир Путин не любит резких движений, а значит, состав правительства вряд ли обновится больше, чем на 30%. Из всех, кто присутствовал на последнем заседании старого кабмина, самые большие шансы попасть в первую встречу нового правитальства у министров экономического блока - Антона Силуанова (Минфин), Максима Орешкина (МЭР) и Дениса Мантурова (Минпромторг), которого некоторые даже прочат в вице-премьеры.



В числе главных "негритят" эксперты и СМИ обычно называют Владимира Мединского (Минкульт), Максима Соколова (Минтранс) и Виталия Мутко (вице-премьер по спорту). За каждым из этих чиновников, действительно, тянется шлейф скандалов и просчетов. Но станет ли, например, выговор Соколову за ВИМ-Авиа или сомнительная диссертация Мединского аргументом для Владимира Путина - еще большой вопрос. Не исключено, что он про этот выговор давным-давно забыл. А про скандал с диссертацией даже не слышал.



С тем же успехом вопросы о безукоризненном служебном соответствии можно задать, например, Ольге Васильевой (Минобразования), которая на встрече с учащимися старших классов в "Зарядье" не смогла дать ни одного конкретного комментария по поводу ЕГЭ. Или Александру Ткачеву (Минсельхоз), ратующему за экспорт свинины в Иран. Кстати, оба министра также фигурируют в списке предполагаемых отставников.



Однако наиболее вероятными кандидатами на вылет в глазах самих правительственных чиновников являются Александр Галушка (министерство Дальнего Востока) и Александр Коновалов (Минюст). Отставку первого активно лоббирует вхожий к президенту Юрий Трутнев. Второй - хоть и является креатурой Медведева - доверия не оправдал и давно забил на работу.



Не скрывается даже фамилия возможного сменщика Коновалова: это Олег Плохой, которого недавно перевели из АП в замы горе-министру.



Более любопытна судьба другого близкого премьеру человека - вице-премьера Аркадия Дворковича, чьи позиции подточил недавний арест братьев Магомедовых. Большинство источников сходятся во мнении, что Дворкович останется, но с сильно урезанными полномочиями.



Елена Егорова



№27673 от 27 апреля 2018 Источник - Московский комсомолец

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