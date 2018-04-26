Что общего у трех крупных китайских проектов в Казахстане?

06:22 27.04.2018 Kapital.kz побывал в представительстве Huawei, у крупнейшего мирового производителя антибиотиков и на заводе труб большого диаметра



Генеральное консульство Китая показало казахстанским журналистам три крупнейших проекта, вошедших в экономическую инициативу "Один пояс, один путь" и реализующихся в Алматы и Алматинской области. И здесь примечательны два момента. Первый - проекты масштабные и капиталоемкие. Второй - один из них приходится на тяжелую промышленность, которая в Казахстане практически не развита.



Первым пунктом назначения в рамках пресс-тура значился завод, построенный китайской корпорацией "Келун" - производителем антибиотиков и инфузионных растворов "номер один" в мире - в Алматинской области. На сегодняшний день корпорация имеет 196 представительств по всей планете и штат в 30 тыс. сотрудников.



"Мы построили завод в Казахстане строго по европейскому стандарту. На данный момент у нас работают две производственные линии, выпускается 28 наименований лекарственных препаратов. В 2017 году мы произвели свыше 58 млн флаконов с инъекционными растворами. Объем продаж составил 25 млн долларов", - рассказал журналистам генеральный директор ТОО "Келун-Казфарм" Чжан Цяньчэн.



Из этой суммы 10 млн долларов приходятся на продажи за рубежом (Кыргызстан, Таджикистан, Россия), а оставшиеся 15 млн долларов - сумма реализации на казахстанском рынке. Таким образом, "Келун-Казфарм" занимает более 80% рынка сертифицированных медпрепаратов РК. Компания довольна этой долей, и теперь ее основная цель - увеличить экспорт в Россию.



"Мы стали первыми инвесторами в Казахстане в рамках инициативы „Один пояс, один путь" и в дальнейшем станем крупнейшим фармзаводом в Центральной Азии", - заметил Чжан Цяньчэн.



Что касается персонала и его содержания, то на заводе на сегодняшний день работает 400 сотрудников, из которых 30 человек - граждане Китая. Средняя зарплата рабочих составляет 150−200 тыс. тенге. Для производства продукции из казахстанского сырья используются вода и упаковочные материалы, но субстанции для лекарств приходится закупать, так как их не производят в Казахстане.



Другой крупнейший завод с площадью 18,3 га, но уже по производству стальных сварных труб большого диаметра строится на казахстанско-китайские деньги в Алатауском районе Алматы. ТОО "Эйжа Стил Пайп Корпорейшн" создано в равных долях отечественными бизнесменами и бизнесменами из КНР: две доли по 25% принадлежат частным казахстанским компаниям DOSTAR Drilling и Service Pipes Holding и 50% Central Asia Ruisi Steel Pipes Corporation (дочка CNPC). Только средняя ежегодная мощность завода составляет 100 тыс. тонн труб.



До конца года строительство завода должно завершиться. Инвестиции в проект составили 100 млн долларов, которые в равных долях вложили обе стороны.



"Заводу в Челябинске (Челябинский трубопрокатный завод, крупнейший производитель труб большого диаметра в РФ. - Ред.) далеко до нас, - сказал генеральный директор ТОО „Эйжа Стил Пайп Корпорейшн" Чэнь Даю. - У них старое оборудование. Кроме того, завод выпускает трубы только по ГОСТу, то есть их не могут поставлять на международный рынок. Аналоговый завод есть в Китае, но у них ассортимент меньше".



Трубы диаметром 355−1422 см с завода будут уходить для функционирования газопроводов, нефтепроводов, городского водо- и газоснабжения. Главная цель завода - обеспечить внутренний рынок и рынок ближнего зарубежья трубной продукцией, уточнил Чэнь Даю.



"Может быть, такой крупный завод нужно было строить на камнях в Китае, а на плодородной почве Алатауского района стоило выращивать помидоры?" - поинтересовались у него журналисты.



"Так скажем, мы приняли ваше предложение (построить завод в Казахстане. - Ред.). Но, конечно, лучше было помидоры посадить", - ответил он с улыбкой.



Дело в том, что неприятным сюрпризом для китайской стороны во время строительства завода стал тот факт, что грунт на выделенном участке оказался неподходящим для такого проекта.



"Здесь было озеро, его осушили, а под землей оказалось много подводных вод. Неудачно выбрали участок, что поделать. Мы никак не ожидали, что его полностью придется заменить", - сказал он.



Только на территории производственного цеха пришлось снять 2 тыс. кубометров земли. Общие затраты на укрепление грунта составили около 5 млн долларов. В плане строительства это не предусматривалось, пояснил Чэнь Даю.



Численность персонала на стадии строительства завода составляет 302 человека: 289 казахстанцев и 13 китайцев. Но когда производство заработает, компания будет набирать мастеров и обязательно в Китае, добавил он.



Область деятельности третьей китайской компании, которую удалось посетить в рамках пресс-тура, далека от фармацевтической и тяжелой промышленности. Но планы у нее грандиозные. К 2020 году Huawei по объему продажи смартфонов займет на казахстанском и даже на мировом рынке лидирующую позицию, обойдя Samsung и Apple, заявил на встрече с журналистами директор по работе с госорганами ТОО "Хуавей текнолоджиз Казахстан" Андрей Желтиков.



"Нас часто спрашивают, намерен ли Huawei создавать производство в Казахстане. Согласно внутренней политике компании оно располагается в Китае. Был опыт создания небольших производств за рубежом лет десять назад, но они уже закрылись, так как оказались нерентабельными. Мы провели исследования и пришли к выводу, что если поставить в Казахстане даже просто сборочный цех, то себестоимость продукции будет на 25−30% выше, чем на готовые, доставляемые из Китая телефоны", - сказал спикер.

26 апр. 18 Источник - Kapital.kz

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