В Андижане из-за беременности семиклассницы всех школьниц решили проверить на девственность

06:08 27.04.2018 В андижанских школах после обнаружения беременности у семиклассницы, подвергшейся сексуальному насилию, врачи начали проверять учениц на девственность. Об этом сообщает "Озодлик" со ссылкой на директора одного из учебных заведений.



Источник радиостанции рассказал, что по школам ходят врачи из соседних поликлиники и делают всем девочкам УЗИ. Процедура не бесплатная – с каждой ученицы взимают по 3000 сумов ($0,37).



Все началось после того, как в клинику с болями в животе обратилась 13-летняя девочка. Врачи определили, что она беременна, и заявили об этом в правоохранительные органы. На допросе школьница призналась, что ее насиловал дядя – муж сестры ее матери. По информации сотрудников управления внутренних дел, мужчина находится в статусе подозреваемого. Дело возбуждено по статье 118 ("Изнасилование") уголовного кодекса Узбекистана. Фигуранту грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.



В ходе расследования выяснилось, что девочка жила с тетей, так как у нее нет отца, а мать находится на заработках в России. В этой связи местные чиновники обязали педагогов выявить школьников, родители которых постоянно проживают за пределами Узбекистана, и поставить их на внутренний учет.



Случаи массовых проверок школьниц на девственность в Узбекистане – не редкость. В прошлом году их провели в том же Андижане после того, как стало известно о беременности девятиклассницы. Ранее сообщалось о принудительных отправках на осмотр к гинекологу учениц общеобразовательных школ и колледжей Самаркандской области. Основанием для такого решения стала обеспокоенность президента республики ростом числа самоубийств среди женщин и девушек в регионе. Источник - fergananews.com

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