Перетягивание мандата. Противоборствующие силы в Армении борются за кресло премьера, - "Къ"

06:03 27.04.2018 Правящая Республиканская партия и армянская оппозиция вступили в решающую схватку. Как сообщил в четверг спикер парламента Ара Баблоян, вопрос о новом премьере будет решен на специальном заседании парламента 1 мая. Хотя большинство в парламенте по-прежнему принадлежит партии экс-премьера Сержа Саргсяна, инициатива перешла к "народному премьеру" Николу Пашиняну. Он ведет активные переговоры как с провластными, так и оппозиционными парламентариями, рассчитывая перетянуть их на свою сторону. В ситуации, когда правящая партия рискует уже в ближайшие дни потерять власть, в Москву для экстренных консультаций прибыли глава МИД Армении Эдвард Налбандян и и. о. вице-премьера Армен Геворкян.



После отставки Сержа Саргсяна с поста премьера, произошедшей 23 апреля на фоне массовых уличных протестов, у участников противостояния в Армении остается меньше недели, чтобы решить вопрос о новом главе правительства.



В соответствии с законодательством республики, выборы нового премьера должны пройти в течение семи дней после отставки предыдущего главы кабинета. В связи с этим спикер парламента Армении Ара Баблоян в четверг сообщил, что для избрания премьера Национальное собрание республики соберется на специальное заседание в нерабочий день - 1 мая.



По назначению досрочных выборов у всех политических сил уже есть консенсус, камнем преткновения остается лишь вопрос, кто будет возглавлять временное правительство до этих выборов. Ни партия власти, ни оппозиция со своими претендентами пока не определились. Появившиеся в четверг сообщения в СМИ, что кандидатом от Республиканской партии станет и. о. премьера Карен Карапетян, были вскоре опровергнуты.



Нет полной ясности по этому вопросу и в стане оппозиции. Оппозиционная фракция "Елк" (9 мандатов) предлагает на пост премьера своего кандидата, лидера уличных протестов Никола Пашиняна. Сам он тоже считает, что парламент должен выбрать премьером переходного периода человека, одобренного протестующими на площади. Однако руководство главной оппозиционной фракции "Царукян", имеющей 31 мандат в парламенте, пока не выразило ему безоговорочную поддержку. "Идут очень важные переговоры. В четверг состоялась встреча Никола Пашиняна с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Более конкретно о нашей позиции мы сможем сказать по итогам переговоров",- заявила "Интерфаксу" член фракции "Царукян" Наира Зограбян, добавив, что "в своих решениях мы будем руководствоваться голосом народа, его волей".



В свою очередь, Республиканская партия продолжает нести потери. Вслед за решением ее партнера партии "Дашнакцутюн" выйти из правящей коалиции прошения об отставке уже подали два губернатора и три министра.



Для избрания премьера в 105-местном парламенте Армении необходимо простое большинство в 53 голоса. Республиканская партия пока имеет 58 мандатов, которых вполне достаточно для того, чтобы утвердить новым главой кабинета своего кандидата.



У оппозиции - фракций "Елк" и "Царукян" всего 40 мандатов. Однако присоединив голоса депутатов "Дашнакцутюн", примеру которых могут последовать отдельные депутаты-республиканцы, оппозиция в решающий момент может изменить расклад сил в парламенте в свою пользу. Для этого ей понадобятся всего несколько голосов депутатов-перебежчиков из партии власти.



Для того чтобы договориться с частью республиканцев, Никол Пашинян уже намекнул, что в новое правительство могут войти ряд членов кабинета Саргсяна. А в интервью РБК он выразил мнение о том, что далеко не все руководящие кадры Республиканской партии поддерживают Сержа Саргсяна и Карена Карапетяна. Уже в четверг вечером господин Пашинян сделал новое громкое заявление. Пригласив в пятницу и. о. премьера Карена Карапетяна на новые переговоры, он фактически выдвинул ультиматум:



Или изберусь премьером посредством народа, или в Армении вообще не будет избран премьер"."



В условиях, когда Республиканская партия уже в ближайшие дни рискует потерять власть, в Москву для экстренных консультаций прибыли глава МИД Армении Эдвард Налбандян и и. о. вице-премьера Армен Геворкян. Подробности консультаций не сообщаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился кратким заявлением, что "переговоры будут по линии правительства и министерства иностранных дел". Оценивая политический кризис в Армении, господин Песков добавил: "Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля".



В свою очередь, по данным информированных источников "Ъ", в то время как в Москву приехали ключевые члены армянского кабинета, в Ереван из Москвы отправляются влиятельные представители армянской диаспоры в России, которые по своим каналам попытаются содействовать скорейшему урегулированию кризиса и не дать Армении отдалиться от России.



На фоне продолжающихся переговоров с участием представителей ведущих политических сил протестная активность в Армении не спадает. Никол Пашинян уже призвал своих сторонников временно не блокировать движение транспорта и исключить участие в акциях автомобилей без госномеров. Тем не менее тысячи его сторонников в четверг вышли на многочисленные акции протеста, а вечером на площади Республики был запланирован очередной митинг оппозиции.



Сергей Строкань; Айк Халатян, Ереван

27 апр. 18 Источник - kommersant.ru

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