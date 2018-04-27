Афганская ловушка Америки, - А.Храмчихин

05:58 27.04.2018 Москве выгодно военное присутствие Вашингтона в районе Гиндукуша



Война антиталибской коалиции в Афганистане формально еще не окончена, поэтому обсуждать ее как бы рано. Но есть желание сравнить ее с "нашей" афганской войной ("Афганский урок для России", "НВО", 06.04.18). Кроме того, эта война влияет на нас прямо сейчас.



В ОТВЕТ НА НАПАДЕНИЕ



Начиналась эта война, как известно, после терактов в США 11 сентября 2001 года. Они были квалифицированы как нападение на США, что позволило задействовать 5-ю статью Североатлантического договора. Впрочем, в тот момент Америку поддерживали практически все вплоть до КНДР.



Главными противниками международной коалиции в Афганистане были талибы (численность – не менее 50 тыс. активных боевиков), контролировавшие 90% территории страны. Лишь север Афганистана удерживала группировка, известная как Северный альянс (ее численность составляла до 15 тыс. человек). Ею руководил Ахмад Шах Масуд, некогда один из главных полевых командиров антисоветских сил во время "нашей" Афганской войны, а затем один из ближайших союзников России, которая вместе с Узбекистаном и Ираном в 90-е годы поддерживала Северный альянс против талибов. Последних создала пакистанская военная разведка на деньги Саудовской Аравии при полной поддержке США. Десятилетием ранее аналогичным путем была создана "Аль-Каида" (террористическая организация – запрещена в РФ). После ухода из Афганистана советских войск "Аль-Каиду" бросили, после чего она зажила собственной интересной жизнью.



Талибы, захватив власть в Кабуле, были вполне лояльны своим саудовско-пакистанским создателям, но не видели причин, почему бы не приютить единомышленников из "Аль-Каиды". Правительство талибов было официально признано Саудовской Аравией, Пакистаном, ОАЭ, а также "Чеченской республикой Ичкерия" (отметим, что движение "Талибан" еще в 2003 году признано террористической организацией и запрещено в РФ. – "НВО").



Масуда убили накануне терактов в США. Тогда же талибов признала четвертая страна, коей стал Китай. Но после 11 сентября вся картина мира резко поменялась. Талибов все немедленно "отпризнали" (кроме "Ичкерии", уже прекратившей к этому моменту свое существование), США с союзниками стали готовиться к войне. При полной поддержке Москвы началось развертывание сил США и других стран НАТО в Центральной Азии, Вашингтон также выкрутил руки Исламабаду, заставив его поддержать операцию.



В этот момент коалиции очень пригодился Северный альянс. Поскольку вести наземную контактную войну ни американцы, ни, тем более, европейцы категорически не хотели, группировка покойного Масуда должна была сыграть роль пехоты.



При этом вооружение как Северного альянса, так и талибов было крайне примитивным. И те и другие пользовались почти исключительно тем, что осталось от прекратившей свое существование афганской армии, числившейся в 80-е союзником Советской армии. Кроме того, талибы получали некоторое количество оружия из Пакистана, а Северный альянс – как было сказано выше, из России, Ирана и Узбекистана. Из-за этой примитивности и одинаковости вооружения главным фактором было численное превосходство талибов. После начала западной операции все изменилось, теперь важнейшим фактором (по крайней мере на первом этапе) стало колоссальное техническое превосходство США и их союзников.



Война началась вечером 7 октября 2001 года с традиционных для США и НАТО массированных авиационно-ракетных ударов по позициям противника. Только крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк" за первые 5 дней было выпущено до 80 (как писали некоторые американские аналитики, "с помощью "Томагавка", стоящего миллион долларов, уничтожается палатка, стоящая десять долларов"). В первые дни операции главную роль играла стратегическая авиация США – В-52, В-1В и даже сверхдорогие "невидимки" В-2А. Тактическая авиация, вынужденная летать с баз в Персидском заливе, поначалу была не так активна.



Впрочем, американцы сразу развернули в узбекском Карши базу своего спецназа, который быстро переместился на территорию, подконтрольную Северному альянсу. Оттуда спецназовцы начали действовать против талибов по всей территории страны.



Поначалу талибы сопротивлялись достаточно успешно, отбив наступление Северного альянса на Мазари-Шариф. Однако американское давление с воздуха усиливалось, к концу октября количество выпущенных крылатых ракет достигло 200 (80 с кораблей и атомных подлодок, 120 с В-52). 8 ноября Северный альянс перешел в генеральное наступление. На следующий день пал Мазари-Шариф, 12 ноября были взяты Кабул и Герат. 16 ноября американские и английские десантники были переброшены на крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм к северу от Кабула. Почти сразу после этого в Карши прибыла почти вся американская боевая авиация из Европы – 48-е авиакрыло из британского Лейкенхита (истребители-бомбардировщики F-15Е) и 52-е авиакрыло из немецкого Шпангдалема (штурмовики А-10).



В конце ноября пленные талибы в Мазари-Шарифе подняли мятеж, при подавлении которого погибли несколько сотен человек. Но изменить ситуацию это уже не могло. Американская морская пехота начала высадку (с воздуха, разумеется) под Кандагаром, который и считался фактической столицей талибов. Впрочем, город американцы брать не стали, он пал лишь 7 декабря.



12 декабря при возвращении на базу в Диего-Гарсия после вылета в Афганистан упал в Индийский океан стратегический бомбардировщик В-1В. Впрочем, это была лишь некоторая неприятность. К концу года США и их союзники установили полный контроль над Афганистаном, численность американских войск в стране достигла 4 тыс. человек. Потери составили всего 12 человек, причем все они считались небоевыми. Первой официальной боевой потерей США стала гибель в бою сержанта-спецназовца 4 января 2002 года, а первая официальная потеря союзников США случилась лишь 17 февраля – австралийский солдат подорвался на мине. Убитых афганцев, разумеется, никто не считал.



НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ



В марте американские и афганские войска провели масштабную операцию "Анаконда" по разгрому талибов в долине Шахикот. В ходе операции американцы потеряли 15 человек убитыми и 2 вертолета сил спецопераций (ССО) МН-47 "Чинук". Количество убитых талибов было объявлено в 1 тыс. человек, хотя трупов было обнаружено не более 100. При этом американская авиация, поддерживавшая десантников, за две недели истратила 1,6 тыс. высокоточных боеприпасов (больше, чем Франция в 2011 году за все полгода операции в Ливии). К концу апреля, то есть за полгода войны, американцы израсходовали 22 тыс. ракет и бомб.



После этого война окончательно перешла в противопартизанскую фазу, которую принято сравнивать с советской афганской войной (вроде бы не в нашу пользу с точки зрения понесенных потерь). Сравнение это, однако, откровенно некорректно по ряду причин.



Главная причина в том, что в 80-е годы антисоветские силы в Афганистане получали широчайшую поддержку (людьми, деньгами, оружием) со стороны коалиции в составе США, Великобритании, Саудовской Аравии, Пакистана и Китая. За талибами после 2001 года не было никого. Соответственно сравнение противников неправомерно, талибы в этом смысле на порядок слабее душманов. Их вооружение сейчас даже хуже, чем было у душманов в 80-е, при том что советским войскам в то время даже не снились разведывательные и боевые беспилотники или высокоточные боеприпасы, которые сейчас в огромных количествах есть у войск США и НАТО.



Артиллеристы ведут огонь по укрепленной позиции противника. Фото с сайта www.army.mil

Артиллеристы ведут огонь по укрепленной позиции противника. Фото с сайта www.army.mil



Вторая причина некорректности сравнения в том, что 40-я армия в 80-е воевала в Афганистане "по полной программе", в том числе на земле. Антиталибская коалиция всячески избегала наземной войны. Именно поэтому на ее вооружении почти не было танков. Европейские контингенты всю войну отсиживались на своих базах, покидая их лишь по острой необходимости. Англосаксы (американцы, англичане, канадцы, австралийцы) воевали активнее, но все равно несопоставимо с Советской армией.



К этому примыкает еще и проблема снабжения, крайне сложная в условиях горно-пустынной местности и бездорожья. 40-я армия решала проблему своими силами, именно на охрану колонн и коммуникаций приходилась значительная часть потерь советских войск. Западная коалиция полностью свалила этот вопрос на частные военные компании (ЧВК). Уничтожение талибами грузовиков на территории Пакистана или самого Афганистана становилось лишь финансовой проблемой, но не проблемой военных потерь. Потери ЧВК вообще никто нигде не учитывает ("ЧВК: наемники или проводники воли Кремля?", "НВО", 20.04.17).



Наконец, нельзя не упомянуть того, что западная коалиция полностью устранилась от борьбы с посевами опиумного мака, чтобы не злить местных полевых командиров и самих крестьян. Столь незатейливый характер покупки лояльности аборигенов заметно снижал потери коалиции.



НОВЫЙ ВИТОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ



С середины нулевых годов ситуация медленно, но ощутимо стала меняться в худшую сторону. Недоверие афганцев к коалиции росло, соответственно влияние талибов стало восстанавливаться.



При этом даже минимальные людские потери при гигантских финансовых расходах на операцию, утрачивающую цели, все более раздражали западные общества. Впрочем, и людские потери медленно, но неуклонно росли, от десятков убитых в год к сотням. В 2008 году месячные потери (до 50 человек) стали такими же, как в начале войны – годовые. Причиной большей части потерь стали подрывы на минах и акции смертников.



В 2009–2010 годы боевые действия интенсифицировались. Войска США и Великобритании провели крупномасштабные операции в провинции Гильменд. В них было задействовано более 4 тыс. человек. Однако талибы, по традиции, просто уклонились от прямого столкновения, поэтому результаты операций оказались ничтожными.



Как обычно и бывает в подобных ситуациях, командование коалиции решило достичь победы путем наращивания контингента. На начало февраля 2010 года численность иностранных войск в Афганистане составила: США – 47 085, Великобритания – 9500, Германия – 4415, Франция – 3750, Италия – 3150, Канада – 2830, Польша – 1955, Голландия – 1940, Турция – 1755, Австралия – 1550, Испания – 1070, Румыния – 945, Дания – 750, Бельгия – 575, Болгария – 540, Норвегия – 500, Чехия – 440, Швеция – 410, Венгрия – 370, Хорватия – 295, Албания – 255, Словакия – 240, Новая Зеландия – 220, Грузия и Латвия – по 175, Македония и Литва – по 165, Эстония – 150, Португалия – 105, Финляндия – 95, Азербайджан – 90, Словения – 70, Сингапур – 40, ОАЭ – 25, Греция – 15, Босния и Герцеговина – 10, Люксембург – 9, Украина и Ирландия – по 8, Исландия – 3, Австрия – 2 (всего 85 795 человек). Кроме того, огромные усилия и средства стали вкладываться в создание афганских армии и полиции. Сегодня каждая из этих структур имеет более чем по 150 тыс. человек личного состава. Впрочем, "текучесть кадров" исключительно велика из-за огромного количества дезертиров. Уровень боевой подготовки афганских войск (за исключением очень немногочисленных элитных подразделений) крайне низок. Со всеми теми же проблемами в свое время сталкивался СССР. При этом необходимо констатировать, что афганская армия в 80-е года была на порядок сильнее, чем нынешняя.



В августе 2011 года американцы понесли самую большую одномоментную потерю – талибы сбили из РПГ вертолет СН-47, погибли 31 американец (в том числе 25 "морских котиков") и 7 афганцев. Интересно, что незадолго до этого те самые "котики" убили в Пакистане Усаму бен Ладена.



В 2010–2011 годы численность коалиции превышала 130 тыс. человек, в том числе 90 тыс. американцев (советский контингент по численности составлял не более 110 тыс. человек). После этого началось снижение, к августу 2014 года осталось около 45 тыс. человек, в том числе 31 тыс. американцев. Потери к этому времени достигли 3366 человек, в том числе 2234 американца. Было потеряно более 40 самолетов (в том числе 1 стратегический бомбардировщик В-1В, 2 истребителя-бомбардировщика F-15Е, 3 истребителя F-16, по одному "Рафалю", "Миражу-2000D" и "Торнадо", а также 9 "Харриеров") и более 120 вертолетов (в том числе 14 "Апачей" и 32 "Чинука"). Это гораздо меньше, чем у СССР, но, как было сказано выше, прямое сравнение не является корректным. К тому же не учтены людские потери ЧВК, которые как минимум не ниже потерь "официальных" ВС.



Именно с учетом того, что талибы в течение всей войны не имели никакой внешней поддержки и, тем более, собственного военно-промышленного комплекса, а технологический разрыв между воюющими сторонами был просто космическим (советским войскам в 80-е такое технологическое превосходство над противником даже не снилось), можно сказать, что западная коалиция провела свою афганскую войну гораздо хуже нашего "ограниченного контингента". Талибы в отличие от душманов почти не воевали, тем не менее, потеряв в начале войны практически все, сегодня они контролируют очень значительную часть страны. Афганская война, как и ливийская в 2011 году, показала, что сегодняшнее НАТО из-за гипертрофированной боязни потерь не может вести никакую войну, а попытка избежать потерь с помощью "высокоточности" и "высокотехнологичности" делают ведение войны невозможным уже по финансовым соображениям.



ИТОГИ



В 2014 году коалиция официально завершила войну в Афганистане и с 2015 года начала новую миссию по поддержке и обучению афганских сил.



На 1 октября 2015 года потери коалиции убитыми с начала войны составили: США – 2271 человек, Великобритания – 453, Канада – 158, Франция – 88, Германия – 57, Италия – 53, Польша – 44, Дания – 43, Австралия – 41, Испания – 35, Грузия – 32, Румыния – 28, Голландия – 25, Турция – 15, Чехия, Норвегия и Новая Зеландия – по 10, Эстония – 9, Венгрия – 7, Швеция – 5, Латвия – 4, Словакия – 3, Португалия, Финляндия, Иордания и Республика Корея – по 2, Албания, Бельгия, Литва и Черногория – по 1. Всего 3408 человек. Можно отметить, что страны бывшего СССР, которые в 80-е годы так рвались на свободу, в частности из-за войны в Афганистане, суммарно потеряли 46 человек уже на новой войне там же. Страны же Варшавского договора Москва воевать в Афганистане не заставляла. А вот под руководством Вашингтона они потеряли там суммарно 92 военнослужащих.



К концу 2017 года США потеряли 2297 человек убитыми. Численность сил коалиции к середине 2017 года составляла около 13,6 тыс. человек, в том числе почти 7 тыс. американцев. Интересно, что 4-е место по численности личного состава занимает грузинский контингент (около 900 человек, при том что, например, Великобритания предоставила лишь 500 человек). Предполагается размещение в Афганистане еще примерно 4 тыс. американских военнослужащих. Впрочем, если успеха не добились 130 тыс., то как могут победить 13 или 17 тыс.?



"Талибан" (террористическая организация – запрещена в РФ), казалось бы, полностью разгромленный в начале войны, уверенно расширяет контролируемую территорию. Он проникает даже в северные районы страны, где позиции этого движения были весьма слабы до американского вторжения. Кроме того, в Афганистане появился "Исламский халифат" (имеется в виду "Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация), который сумел перекупить часть группировок, ранее поддерживавших "Талибан". Это, в свою очередь, привело к войне между этими двумя группировками.



ИНТЕРЕСЫ РОССИИ



России от Афганистана сейчас нужно только одно – чтобы с его территории не происходила экспансия радикальных исламистов в Центральную Азию, а затем и в Россию. В связи с этим "миротворческая" позиция Москвы (она категорически против американского присутствия в Афганистане, тем более – против его расширения) представляется несколько странной.



Разумеется, Вашингтон никогда не собирался и впредь не собирается спасать Россию от радикальных исламистов. Тем не менее с октября 2001 года он делает именно это самим фактом своего военного присутствия в Афганистане. Разумеется, нынешнюю ситуацию в Афганистане американцы на 100% создали сами, ну так пусть они ее и расхлебывают. Пусть они платят своими деньгами и своей кровью. Нам жалко их денег и их крови? Это уже даже не лицемерие, а какая-то другая категория.



Россия совершенно правильно начала войну с суннитскими радикалами в Сирии, чтобы потом не вести ее у себя на Кавказе. Если те же радикалы начнут экспансию из Афганистана в Центральную Азию, нам неизбежно придется воевать там. Потому что лучше потерять 1 тыс. человек под Бишкеком, чем потом 10 тыс. под Уфой и Астраханью. Для некоторой части наших сограждан эти очевиднейшие соображения почему-то непосильны для понимания, но тут, видимо, уже ничего не поделаешь. И получается, что и Кремлю непосильно для понимания то, что лучше и под Бишкеком никого не терять, пусть теряются американцы в Афганистане. Эти соображения столь же очевидны, как и в случае с Сирией. Более того, чем глубже американцы втянутся в Афганистан, тем ниже будет их активность в той же Сирии, на Украине, на Корейском полуострове. Понять это также совсем несложно, но что-то, оказывается, мешает. Или проблема в том, что "США окружают Россию своими базами"? В таком случае это уже откровенная клиника.



Или Москва в данном случае оказалась на "подтанцовках" у Пекина, как и в случае с позорным голосованием за санкции против КНДР ("Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты", "НВО", 18.08.17)? Китаю хочется руками России получить доступ к афганским месторождениям полезных ископаемых (коими он с нами заведомо не поделится) и включить Афганистан в свой "Новый Шелковый путь", идущий в обход России, лишая нас доходов от транзита, а Россия оказывает Пекину данную услугу вопреки собственным интересам? Тогда это уже совсем беда. Это уже не неадекватность, а утрата суверенитета.



Пусть США отправят в Афганистан не 4, а 40 тыс. военнослужащих. Пусть они воюют там еще 15 лет. Пусть они потеряют там еще пару тысяч человек и несколько сотен MRAPов (специальные "противоминные" бронеавтомобили. – "НВО"). И пусть при этом убьют как можно больше террористов. Всему этому надо "аплодировать стоя", ибо все это полностью соответствует нашим национальным интересам. Коими и нужно руководствоваться, даже если этому мешают привычные инстинкты и пропагандистско-идеологические штампы. И, кстати, никакого отношения к нашим национальным интересам не имеет обслуживание национальных интересов Пекина. Который к тому же наши интересы не защищает нигде и ни в чем.



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.



27.04.2018 Источник - ng.ru

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