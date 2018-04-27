 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Исламское государство" меняет тактику, - Н.Плотников
05:57 27.04.2018

Террористы призывают сторонников вернуться и сражаться за построение "халифата"

Официальный представитель "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Абу аль-Хасан аль-Мухаджир обратился от имени руководства этой организации к сторонникам. По некоторым данным, за этим псевдонимом может скрываться гражданин США Джон Георгелас (его жена и дети якобы проживают в Великобритании), он же Яхья Абу Хасан, сменивший на посту официального представителя ИГ, убитого летом 2016 года Абу Мухаммада аль-Аднани.

Полная версия речи нового рупора ИГ была распространена в мессенджере Telegram. В ней, как всегда, множество традиционных угроз в адрес всех тех, кто не с ИГ или против него. В то же время стоит обратить внимание на следующие моменты. Наряду с тем, что признается тяжелое положение организации, объявленная США победа над ИГ названа мнимой. По словам Абу Хасана, ее структуры продолжают действовать на территории Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Афганистана, Египта, ряда африканских стран. Ячейки ИГ есть в странах Евросоюза, где они периодически осуществляют теракты. Главный пропагандист ИГ призвал граждан Египта, Афганистана и Ирака не ходить на выборы, а сторонников организации – срывать избирательные процессы.

То, что это не пустые угрозы, наглядно продемонстрировали взрывы террористов-смертников в минувшее воскресенье у центров регистрации избирателей в Кабуле и в городе Пули Хумри (провинция Баглан). Ответственность за оба теракта взяло на себя ИГ.

Его боевики в последние дни устраивают в Афганистане и показательные казни тех, кого они подозревают в сотрудничестве с официальными властями. 14 апреля в уезде Дарзаб северной провинции Джаузджан джихадисты обезглавили 12-летнего мальчика только за то, что его родственник является служащим национальной полиции. 23 апреля таким же способом были казнены три брата в уезде Чапархар западной провинции Наргархар. Поводом для казни стало их сотрудничество с афганским правительством.

В Ираке боевики ИГ вновь активизировали свои действия. Речь прежде всего идет о провинциях Салах-эд-Дин и Анбар, граничащих с Сирией. 12 апреля террорист-смертник подорвал себя в толпе похоронной процессии. Люди пришли попрощаться с бойцами ополчения, погибшими в результате нападения джихадистов на военный конвой в 250 км к северу от Багдада. После двойного теракта 16 января 2018 года в иракской столице это нападение по числу жертв стало одним из крупных.

На прошлой неделе ВВС Ирака вынуждены были наносить удары по сопредельной сирийской территории по якобы установленным районам сосредоточения боевиков ИГ. Как заявили мне офицеры из 20-й и 28-й бригад иракской армии, они наблюдают удары ВВС международной коалиции по боевикам ИГ, но результаты оценивают скептически. По их словам, это словно детская игра в войну, в результате которой все живы и все довольны.

Боевики ИГ в Сирии есть как на территории, контролируемой официальным Дамаском, так и там, где власть сирийского правительства пока не восстановлена. Но если сирийская правительственная армия при поддержке России и Ирана продолжает последовательно и методично уничтожать оставшиеся анклавы ИГ, то там, где территорию контролируют американские военные, ситуация иная.

Отряды ИГ продолжают контролировать обширный район в той части провинции Дер-эз-Зор, которую при помощи американских военных взяли под свой контроль формирования "Сил демократической Сирии" (СДС), куда, как известно, входят отряды курдов, арабов, ассирийцев, черкесов, армян и ряда других народов, проживающих восточнее Евфрата.

Район, контролируемый ИГ, располагается севернее города Аль-Букамаль и граничит с Ираком. Точная численность скопившихся там боевиков ИГ не известна. Одни командиры СДС оценивают численность сторонников ИГ в провинции Дэр-эз-Зор в 7 тыс. человек. Другие утверждают, что активных джихадистов там насчитывается не менее 5 тыс.

Точно никто не знает и сколько сторонников ИГ входит в так называемые спящие ячейки, созданные, как считают в СДС, во всех населенных пунктах провинции Дэр-эз-Зор, освобожденных от террористов. На первых порах имели место случаи, когда джихадисты, сбрившие бороды, приглашали к себе в гости бойцов СДС, чаще всего из числа курдов. Угощали чаем, вели убаюкивающие беседы, а потом убивали. Командование СДС после ряда ЧП вынуждено было ввести повышенные меры безопасности.

Активных действий против ИГ силы СДС не предпринимают. При помощи американцев они охраняют крупнейшее месторождение нефти Аль-Омар. С 2014 года оно было основным источником дохода ИГ и считается одним из наиболее продуктивных в Сирии. Охраняют прежде всего от правительственной армии. Дамаск, армейские подразделения которого находятся в городе Аль-Маядин, не оставляет надежд вернуть нефтяные поля Аль-Омар под свой контроль. Часть оборудования на нефтепромыслах разрушена. Но там, где это возможно, добыча нефти возобновлена. Надо полагать, что сырье для последующей переработки вывозится затем автоцистернами в Ирак. Других логистических направлений просто не просматривается. Не станут же американцы сотрудничать в этом вопросе с Башаром Асадом!

На территории, подконтрольной СДС, находится порядка 2 тыс. американских военнослужащих. По данным некоторых арабских и западных журналистов, американские военные располагаются на базах СДС. Разговоры о борьбе с ИГ на территории Сирии – это лишь прикрытие для осуществления контроля над сирийской нефтью. Отсюда следует, что все заявления Дональда Трампа о якобы скором выводе американских войск из Восточной Сирии так и останутся просто словами. К тому же как американский президент может отказать настойчивым просьбам Евросоюза в лице президента Франции Эмманюэля Макрона о том, чтобы США оставались в Сирии даже после окончания войны с ИГ с тем, чтобы вместе с союзниками создать "новую Сирию"?

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.
27.04.2018

Источник - ng.ru
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