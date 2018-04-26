Ким+Мун. Стартовали исторические переговоры лидеров двух Корей

05:54 27.04.2018 Лидер КНДР Ким Чен Ын привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина во время межкорейского саммита, передает корреспондент РИА Новости.



Президент Южной Кореи назвал Ким Чен Ына "нашим председателем"



В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.



"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмен". Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете", - сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту.



Как сообщалось ранее, в состав блюд банкета уже включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана "Оннюгван". Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезли главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши - ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.



Машина для лапши установлена на северной половине Пханмунджома - в павильоне "Тхонильгак" ("Павильон объединения"), затем свежую лапшу привезут в "Дом мира". Источник - ria.ru

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