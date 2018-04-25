 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет
01:59 27.04.2018

В честь предстоящего Дня памяти и почестей в метро Ташкента проходит музыкально-патриотическая акция Минобороны Узбекистана. Военные музыканты, одетые в солдатскую форму, исполняют песни Великой Отечественной.

Акция стартовала в 16:30 по местному времени на станции метро "Дустлик". За три с половиной часа музыканты, одетые в форму военных лет, проедутся по всем линиям метро и выступят на станциях и в поездах с самыми известными песнями той далекой эпохи.

С платформы звучат мотивы "Катюши" и "Смуглянки" и, конечно же, "Дня победы". Пассажиры не проходят мимо - задерживаются, снимают на телефоны, иные подпевают или пускаются в пляс.

Кадры праздника под землей в разгар рабочего дня смотрите в нашем видео


Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524783540
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