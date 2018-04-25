"Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России. Часть 1 и 2

00:24 27.04.2018 Обозреватель "КП" Галина Сапожникова побывала в Англии и пришла к выводу, что бывший шпион участвовал в этом заговоре, но в итоге сам оказался в роли сакральной жертвы



ГАЛИНА САПОЖНИКОВА



Если бы гречневая крупа была предметом одушевленным, можно было бы написать, что она мне ехидно улыбалась со стеллажей лондонского русского магазинчика у вокзала Ватерлоо…



Я молча пялилась на полки. Десять сортов гречки в разных упаковках! Тот журналист, который сочинил историю о том, что отраву Скрипалю будто бы привезли из России в пачке гречневой крупы, явно никогда здесь не был.



Заказывать гречку в Москве было не нужно - можно было просто заскочить в этот подвальчик, который держит афганец Махсыни Наджим (все зовут его Максом) и запастись едой на целый месяц. Что Скрипаль регулярно и делал. "Не экономил, каждый раз оставлял фунтов по 50", - уважительно рассказал о нем продавец. С удовольствием общался на все темы и хвастался о своих передвижениях по миру: то в Америку летал, то в Саудовскую Аравию, то на Украину. "Я еще удивлялся и спрашивал: кто за все это платит? Он говорил: компания. Если б я знал, кто он и за что сидел в тюрьме, столько бы вопросов задал!" - сокрушается теперь Макс.



"Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России



КРЕПКИЙ ДЕД В УДАЧНЫЙ ДЕНЬ



В этом самом магазинчике Сергей Скрипаль перед Рождеством познакомился с бизнесменом Валерием Морозовым. В России Морозов создал ОАО "Москонверспром", которое занималось проектированием зданий и сооружений. Основными заказчиками компании являлись государственные ведомства, включая силовые структуры. В 2011 году Морозов заявил, что его преследуют правоохранительные органы, покинул страну и вскоре получил политическое убежище в Британии. Вот как он сам написал о встрече со Скрипалем на своем сайте:



"В тот день мы (с женой. - Ред.) решили зайти в магазин. Рядом с прилавком стоял мужчина, который набрал уже большой пакет продуктов. На нем был плащ, довольно добротный и дорогой, но купленный лет двадцать назад. Мужчина был крупным, с розовым и жизнерадостным лицом любителя грудинки и борща. Он посмотрел на меня, и по его взгляду я понял, что мое лицо показалось ему знакомым и он активно начал вспоминать, кто я.



- А вы здесь часто бываете? - спросил мужчина.



- Иногда заходим, по дороге домой.



- А вы где живете?



- В Сарри.



- А я в Солсбери, - сказал он. - Меня зовут Сергей. Сергей Скрипаль.



Скрипаль выглядел немного возбужденным и радостным. Крепкий дед в удачный день.



- А почему вы решили жить в Солсбери? - вступила в разговор жена.



- А что? Хороший тихий английский город, - сказал Скрипаль. - И до Лондона час езды на поезде. Я каждый месяц приезжаю в Лондон, с ребятами встречаюсь из посольства. Я раньше в МИДе работал.



На кадрового дипломата он похож не был. На кадрового сотрудника политической разведки или ФСБ - тоже. А вот на ГРУшника похож был очень. В ГРУ поступали офицеры после нескольких лет службы в армейских частях, и отпечаток службы оставался на всю жизнь.



- А чем вы сейчас занимаетесь? - спросил я.



- Я сейчас на пенсии, занимаюсь бизнесом, - с готовностью начал рассказывать он. - Был бизнес в Испании, недвижимость, сельское хозяйство... Еще я занимаюсь консультированием, аналитикой. Последнее время хорошо идет бизнес в области кибербезопасности.



Приезжайте в гости, - предложил он. - Я живу один. С кошкой. Жена умерла несколько лет назад… Недавно сын умер…



Вот мои контакты, - он достал из кармана плаща карточку и написал на ней свое имя, фамилию и номер телефона. - Приезжайте. У меня с ребятами из посольства хорошие отношения, можно решать вопросы…



- Интересный дед, - сказала жена. - Видно, что сегодня при деньгах, на коне дед…



Мы вошли в зал вокзала и встали перед табло с расписанием. Скрипаль прошел мимо нас, держа в руке пакет с продуктами, и встал недалеко, тоже рассматривая табло.



Странно, подумал я. Бывший ГРУшник, живет в английской глубинке, встречается с "ребятами из посольства", работает в бизнесе: аналитика (понятно, что для компаний, которые занимаются коммерческой и политической разведкой, проверкой людей и информации), кибербезопасность… Тут поневоле вспомнишь всякие обвинения "во вмешательстве в выборы", всякие досье и кибератаки… Лучше от этого "деда" держаться подальше, решил я.



И я ему не позвонил и даже не посмотрел в интернете, что есть там по Сергею Скрипалю… А через два месяца по телевидению показали его лицо и рассказали об отравлении…"



ЗАПАД НАС БОИТСЯ, А МЫ ЕГО



На вокзале Ватерлоо мы с Морозовым и встретились. Честно сказать, я и не ожидала, что он согласится: во-первых, в Лондоне сейчас царит легкая паника, будто за каждым россиянином тянется шлейф из "Новичка" и полония-210. А во-вторых, после того как он опубликовал заметки о встрече с экс-разведчиком, ему начали приходить письма с угрозами. Типа: ты - следующий... Но он пришел.



- Как думаете: почему Скрипаль заговорил с вами в магазине?



- Он меня явно вспомнил (о деле Морозова было немало написано в сети. - Г. С.). Он мне предлагал: давайте встретимся, что-нибудь "поварим".



- А с чего вдруг он стал столь откровенно говорить о том, чем занимается?



- Он просто хвалился. Не было ощущения, что на него кто-то охотится. Если бы его не попытались убрать, я бы сказал, что у него все сложилось. Он участвует в каких-то важных делах, за которые платят деньги. Так как вокруг этих кибератак было много шума, я решил, что не буду с ним встречаться, у спецслужб могут возникнуть вопросы.



- Вас не удивило, что он, будучи в ранге официального предателя, общается с "ребятами из посольства"?



- Я так понимаю, что он работал и на тех, и на других. То одним что-то сливал, то другим. Типичный ГРУшный пенсионер, активный. Птичек разглядывать не любит, ходить по 15 км в компании британцев тоже. Чем ему заниматься? Деньги зарабатывать. Там ковырнуть, тут пробить, этим слить. За историей, в которую он попал, стоит кто-то, кого он не очень уважал. Если бы это были спецслужбы - он бы по-другому себя вел. Но он недооценил ситуацию, потому что люди, которых он считал мелочовкой, были связаны с кем-то еще. И тем вдруг стало интересно его замочить, причем таким образом, чтобы подставить Россию и Путина.



- Почему в Великобритании верят в версию о том, что будто бы существует какой-то "расстрельный" список - хотя эти бывшие напрочь никому в России не нужны?



- Запад нас боится, а мы его. Советология уничтожена. На сцену вышли аналитики, которые Россию не знают. Я общался с одним таким - он выступал в палате лордов - уехал еще в 70-е и в России после этого не был. Так вот: он описывал не Россию, а вариант деградировавшего СССР. После того что он говорил, сидящий рядом британец заключил: единственное, что остается делать, - начать ядерную войну с Россией. Я спросил этого политолога: зачем вы это говорите? А он ответил: они хотят это слышать.



* * *



В принципе все, что происходило между Россией и Великобританией за последние 12 лет, между отравлениями двух "эксов" - Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, в эту схему укладывается идеально. Практика подгоняется под теорию: выбираются яды с "пропиской", которая не оставляет сомнений. Вычисляются сакральные жертвы с проверенным пиар-прошлым. Назначаются исполнители - странно, что на месте преступлений не обнаруживаются случайно оброненные российские паспорта…



**********



"Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России. Часть 2



Обозреватель "КП" Галина Сапожникова побывала в Англии и пришла к выводу, что экс-сотрудник ГРУ участвовал в этом заговоре, но в итоге сам оказался в роли сакральной жертвы



ГАЛИНА САПОЖНИКОВА



Есть в Лондоне место, которое стало для меня почти родным: это улица Пикадилли. Там находится суши-бар "Итсу", около которого в свое время я мерзла целых четыре дня, потому что там Александр Литвиненко обедал с итальянцем Марио Скарамелла (мутным авантюристом, который торговал секретами) ДО своего отравления.1 ноября 2006-го года Скарамелла вызвал экс-сотрудника ФСБ на встречу и рассказал, что в Кремле будто бы существует специальный список "врагов Путина", и в том списке есть и Литвиненко.



Не знаю, можно ли этому верить – как и всему, что я прочитала в высокохудожественной литературной фантазии под названием "Саша, Володя, Борис", которую написал еще один мутный человек – бывший наш соотечественник Алекс Гольдфарб, проживающий в США. Уехал из СССР еще в 1975-м, не сидел ни дня и никак не пострадал от режима, но ненависть к России взрастил в себе по максимуму. Мы коротко виделись с ним в декабрьские дни 2006-го, когда мир точно так же, как сейчас, кричал о том, что Литвиненко был отравлен полонием-210 по приказу Кремля, и я до сих пор помню его лицо, которое аж перекосило от названия "Комсомольская правда". Но речь сейчас не об этом. Мучает меня с тех самых пор один вопрос: отель "Миллениум", официальное место преступления, где Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун якобы бы растворили полоний в заварочном чайнике, был гостеприимно открыт, а бар "Итсу", где Литвиненко обедал с итальянцем - перетянут полицейскими лентами. "Мы обязательно откроемся вновь!" оптимистично заверяла администрация. И ведь не обманула: через несколько месяцев его действительно открыли, и он до сих пор продолжает торговать пластиковыми коробками с салатами, рисом и рыбой. И я теперь в нем сижу, пытаясь разгадать загадку нового отравления, которое на этот раз "поставило на уши" не только Европу, но и весь мир.



Дежавю это было сознательным, поскольку эти два отравления явно связаны.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОХОЖИМИ?



И Скрипаль, и Литвиненко работали в спецслужбах (первый в ГРУ, второй - в ФСБ). Оба из бывших военных. Первый официально сотрудничал с МИ-6, второй помогал британской разведке на платной основе, но в штат принят не был – как не пыталась это доказать потом его вдова Марина, рассчитывая получить пенсию. Первого в составе группы из четырех предателей обменяли на десять наших нелегалов из США, второй бежал из страны сам. Степень вреда, нанесенного России, равноценна: Скрипаль за годы "двойной игры" сдал секретов на сотни тысяч долларов и продолжал работать на этом поприще до дня своего отравления. Литвиненко никаких секретов не знал, он сдавал полиции "русскую мафию" в Испании и разоблачал взрывы домов в Москве, подписавшись под книжкой "ФСБ взрывает Россию", которую не писал. Имя Литвиненко на обложке было нужно именно для того, чтобы представить его борцом с системой. Имя Скрипаля – чтобы изобразить версию мести со стороны государства. Надо признать, что обе эти задумки сработали.



И Литвиненко, и Скрипаль были отравлены непрофессионалами – иначе бы британским спецслужбам не удалось столь быстро определить средство, которым их отравили. И полоний-210, и пресловутый "Новичок" однозначно указывали на российское происхождение. Точнее будет сказать, что обществу именно так подали информацию. Кто? В первом случае – Алекс Гольдфарб, заявивший, что полоний - "самое ядовитое из всех веществ на земле, одного грамма которого достаточно, чтобы отравить сто тысяч человек, поставляется на рынок исключительно государством". Но газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала как раз в те дни слова советника правительства США по ядерной экспертизе Уильяма Хаппера: "На веб-сайтах продается множество продуктов, основанных на полонии-210. Летальная доза может стоить $22,5 плюс налоги". Но их никто не запомнил.



Во втором случае мировую общественность дезинформировала британский премьер Тереза Мей, уверенно рассказавшая в парламенте про "Новичок", который британские специалисты лихо определили с первого взгляда.



Эти два дела объединяет нелогичность: зачем убивать "отработанный материал", который не представляет никакой опасности и делать биографию никому не известным людям, если у России есть гораздо большие раздражители? Список может быть длинным: тут и Каспаров с Ходорковским, и Калугин, и Гордиевский, и Суворов. Все живы, кушают хорошо.



И ЧТО ОТЛИЧАЕТ?



После полония тотально обеззараживали только суши-бар "Итсу" - отель "Миллениум" спокойно продолжал себе работать. Даже и речи не было о том, чтобы их сносить. В Солсбери первоначально собирались уничтожить все девять зараженных объектов, включая исторические здания – бар, ресторан, полицейский участок, две станции скорой помощи, дом Скрипаля, дом полицейского, который их обнаружил – но по факту сожгли только скамейку, на которую Скрипали упали. Все остальное решили отмывать и отстирывать, для чего в Солсбери прибыли военные химики. Это первое.



Второе. Фото умирающего Литвиненко с бритой головой обошло все обложки мира. Фотографий Сергея Скрипаля и его дочери после отравления не видел никто. Может потому и не видел, что они не выглядели столь же удручающе.



Семью в обоих случаях использовали по полной программе… В 2006-м все сочувствие было обращено к отцу Литвиненко, Вальтеру Александровичу. Визу в Великобританию он получил без проблем, к умирающему сыну был допущен без всяких вопросов. В 2018-м эта роль была отведена Юлии Скрипаль – отравление молодой и симпатичной женщины добавило истории множество эмоций, которых бы не было, если б отравили только ее пожилого и охочего до денег отца. Племяннице Скрипаля Виктории в визе было официально отказано. Это третье.



И четвертое: 12 лет назад британские газеты тоже не стеснялись в выражениях и пестрели недоказанными обвинениями. Тогда, как и сейчас, был срочно созван госкомитет по чрезвычайным ситуациям "КОБРА". Но речи о "террористическом нападении на британское государство" в 2006-м не было.



ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА



Сравните эти два текста. Первый будто бы сочинил Литвиненко:



"Я хотел бы поблагодарить многих: моих врачей, медсестер и сотрудников больницы, которые делают все возможное, британскую полицию, которая прилагает столько усилий и профессионализма, расследуя мое дело и охраняет меня и мою семью. Я хотел бы поблагодарить жителей Великобритании за выражение поддержки и сострадания". Второе вроде бы вышло из под пера Юлии Скрипаль: "Мне нужно поблагодарить многих людей за свое выздоровление, особенно мне хотелось бы отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец оказались недееспособны. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм". Если похожесть благодарственных фраз можно оправдать ситуацией, то стиль – абсолютно никак.



Вот, например: "Сейчас я лежу здесь и отчетливо слышу шум крыльев ангела смерти. Может быть, мне и удастся от него ускользнуть…." Эта высокопарность, Литвиненко не свойственная, сразу вызвала подозрение. Алекс Гольдфарб признался позже, что заявление от имени Литвиненко сочинял он. Фраза из заявления Юлии Скрипаль: "Меня сопровождают специально обученные офицеры, которые помогают в уходе за мной и объясняют идущий следственный процесс. У меня есть доступ к друзьям и семье" - тоже вызывает вопросы. Дело не в плохом переводе, а в великолепном оксфордском канцелярском английском, которым эти фразы были написаны и которым Юлия не владеет. Вероятно, настоящего автора этого текста мы узнаем позже.



ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН



"Заказчиком" отравлений в обоих случаях считается Владимир Путин, как бы абсурдно это и не звучало. Во многом этому способствовал Алекс Гольдфарб. Вот цитата из его книги "Саша, Володя, Борис": "Как только природа яда была установлена и эксперты бросились к учебникам физики выяснять, что за птица этот полоний, сразу стало ясно, кто стоит за убийством. Никакой киллер-одиночка, пусть даже самый высокий профессионал, никакой частный заказчик, пусть с немереным количеством денег, никакой джихадист, вдохновленный проповедями Осамы, не мог получить доступ к полонию в количествах, задействованных в данной операции. Для этого требовались ресурсы государства, причем не всякого". "Окно Овертона" было пробито, оставалось только его открыть.



"У меня чувство, что сейчас начнут разворачиваться события, которые приведут к краху режима в России", - цитировал Гольдфарб адвоката Джона Мензиса. Сейчас, по всей видимости, подходящей кандидатуры под рукой не нашлось, потому британские газеты цитировали самого Гольдфарба: "Друг Сергея Скрипаля Александр Гольдфарб, бывший также другом Александра Литвиненко, прокомментировал для The Daily Mail происшествие со Скрипалем: "Это кремлевский метод работы. Что на данный момент интересно, это происходит прямо перед президентскими выборами в России. Путин, вероятно, видит электоральную выгоду от такого рода действий".



Заявление Литвиненко прозвучало, когда российский президент находился на саммите Россия-ЕС в Хельсинки. Отравление Скрипалей – за две недели до президентских выборов. Это опять случайное совпадение?



Я отправила Гольдфарбу просьбу ответить на простой вопрос: как получилось, что оба отравленных в Великобритании человека являются одновременно его друзьями? Он не ответил. А жаль. Я хотела узнать, кто будет отравлен следующим? И чем? И что там дальше по сценарию?



ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК



Абсолютно ни на что не намекаю, но… "Ищите в среде Литвиненко ядерщика" - советовали разные умные люди, как только в ноябре 2006-го начал искрить полониевый скандал. По этой же логике в среде Скрипаля следует искать химика. Так вот он: Александр Гольдфарб, друг Березовского, Литвиненко и Скрипаля, биохимик, работавший когда-то в институте Курчатова – чем не вариант? Возможно, конечно, что в мире есть еще какой-нибудь персонаж с таким же количеством совпадений. Если б был жив Борис Березовский, я бы сказала, что история со Скрипалем – это его почерк.



Пользуясь случаям, кстати, надо бы съездить на его могилу. Знакома была с ним все же, встречались не раз. Дорога в Бруквуд заняла два с половиной часа – это самое дешевое кладбище под Лондоном. Что странно: до Хайгейта, где недалеко от Карла Маркса похоронен Александр Литвиненко, можно легко добраться на метро. А вот и могила Березовского… Не буду лукавить, я знала, куда шла – шокирующие фото появились в сети еще полгода назад, но почему-то надеялась, что за это время британские спецслужбы исправят прокол. Увы… Абсолютно неухоженный холмик с облезшим деревянным крестиком, ветками прошлогоднего можжевельника и дешевой табличкой, на которой указана только дата смерти, продолжал сохнуть под апрельским солнцем. Могила матери олигарха выглядела так же.



Как-то не верится, что у шести его детей и трех бывших жен не нашлось денег, чтобы скинуться на гранитную плиту. А вот в логику самого Березовского, который (предположим) по программе защиты свидетелей переселился в какую-нибудь тихую страну – это укладывается идеально. Зачем тратить деньги на обустройство собственной могилы, в которой тебя нет? Во всяком случае, это многое бы объясняло: и отсутствие фотографий с места его "самоубийства", и улыбки родственников, которые шли за гробом…



Борис Абрамович, маякните, пожалуйста, если вы это сейчас читаете. Мы по вам соскучились!



Продолжение следует Источник - КП

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524777840

Новости Казахстана

