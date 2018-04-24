Если Казахстан или Армения хотят рыть себе могилу – зачем препятствовать? - А.Дубровский

00:18 27.04.2018 Лимитрофы думают, что шантажируют Россию. На самом деле – они лишают свои народы и государства будущего



События в Армении – лишь часть цветной мозаики, эдакий блуждающий вектор, мучительно ищущий выхода. Выхода из тесных рамок небольших стран на широкие просторы, над которыми никогда бы не заходило солнце. Просторами такими обладает Россия, значит туда и направлена незримая силовая составляющая всех этих блуждающих векторов, символизирующих якобы нерастраченную народную энергию.



В этом смысле, не столь уж важно, чем закончит Армения, победой или поражением, над собой или над врагами, внутренними или внешними. Важно, как относится ко всей этой вакханалии Россия.



Проанализируем.



Одно из самых обсуждаемых событий последних лет – "победа" ВСУ над ВС РФ на Донбассе, куда армия России, как выясняется, так и не явилась. Пожалуй, при всей спорности, следует признать: армия России действительно не явилась, ее там нет (#ихтамнет#), и никогда не явится. Процесс идет сам по себе в полном соответствии с китайской стратегемой: ждем, когда труп врага поплывет по Днепру. А пока небезосновательно надеемся на мощь хорошо подготовленной армии Новороссии и вводим в строй объездную дорогу Журавка-Миллерово протяженностью 137 км. В любом случае, не помешает, чем больше дорог, тем лучше.



Впрочем, Украина стоит особняком, в том числе и от Грузии, и даже от Армении. Эти хоть и православные, но этнически "небратья" безусловно. Особняком стоит и Белоруссия, также, как и Украина, стоящая в очереди в "небратья" условные. Здесь события ждут своей очереди, со своим специфическим сценарием, скорее всего, уже написанным на скрижалях недалекого будущего. А пока Белоруссия трепыхается в крепких объятиях союзного государства хоть и не на дотациях, но на значительных экономических преференциях точно. Жизнь показывает: преференции перед дотациями (или обещанием дотаций) иногда ничего не стоят, так что надежда лишь на здравомыслие братьев белорусов, имеющих живой пример прямо под своим боком.



Однако надежды надеждами, но готовиться надо, потому что придется. Также, как уже приходится готовиться к жесткому сценарию в соседнем Казахстане, крепко взятому за "горло" недюжинно хваткой потенциальных заокеанских санкций, уже опробованных на счетах его ЦБ. Как готовимся, наглядно продемонстрировано планами строительства объездных путей РЖД, внезапно обнаруженных мной при составлении перечня крупных российских проектов вплоть до 2030-го года:



1. п. 54. Линия Коммунистический - Кочевая (с обходом Казахстана)



Будущая железная дорога общей длиной 131 км. Будет проложена по территории Волгоградской и Астраханской областей. Должна решить стратегическую задачу пуска железнодорожного движения по железной дороге Палласовка - Ахтуба в обход территории Республики Казахстан.



2. п. 62. Линия Коновалово - Называевская - Татарская (с обходом Казахстана)



Будущая железная дорога общей длиной 585 км. Будет проложена по территории Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областей. Должна решить стратегические задачи пуска железнодорожного движения по территории России в обход Петропавловского ж/д узла, расположенного на территории Казахстана.



Кроме того, есть косвенные признаки сопротивления России участию в различных китайских планах шелкового пути, проходящих через Казахстан. Сопротивление идет, в том числе, и по линии вклада сторон. Например, автодорога в Казахстане уже проложена полностью силами китайских предприятий, но уперлась в российскую границу. Далее не строится вообще, так как Россия настаивает на строительстве своими силами и лишь при частичном китайском финансировании. Это правильно, но для Китая является запретительным условием, так как Поднебесная желает контролировать весь путь. Посему, казахский участок, по-видимому, так и останется тупиком. Зато есть план дороги в обход Казахстана и там китайцам есть, где развернуться, Россия, похоже, будет несколько сговорчивей.



То же самое, кстати, и с железными дорогами, как грузовыми, так и пассажирскими, в том числе, и скоростными. Все проектируются в обход территорий постсоветских стран. Видимо, тут работает аналогия с ГТС Украины, желающей не только зарабатывать на транзите (читай, на халяву), но и иметь возможность спекулировать своим монопольным положением, уже фактически разрушенным "северными потоками".



Так что же, Россия превентивно отгораживается от одного из своих ближайших партнеров по таможенному союзу? Справедливости ради следует признать: "ближайший партнер по таможенному союзу" первым стал проявлять инициативу, причем уже относительно давно и крайне последовательно. В том числе и в железных дорогах, строящихся в обход России, без участия России и во многом в противовес России. Подробности здесь. Мало того, дороги строятся по европейским стандартам с шириной колей 1435 мм. На этом фоне планы по латинизации письменности и исчезающая поддержка в ООН выстраиваются в строгий логический вектор, направленный, если не на разрыв, то на планомерное ослабление отношений с северным соседом точно. Остаются небольшие штрихи к портрету, типа объявить курс на вступление в ЕС ввиду того, что западная часть страны находится в Европе (а это действительно так). И все, картина маслом, занавес.



Кстати, та же Армения уже находится на этом пути, называется "Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом" от 24.11.2017 г. Так что, все разговоры о необходимости прямого железнодорожного сообщения закономерно так и остались неосуществимыми планами ввиду двойного дна армянской внешней политики. Посему следует с пониманием отнестись к невмешательству России в предмайданные события в Ереване, несмотря на наличие российской военной базы, а также пограничных застав с российским контингентом. Россия не будет вмешиваться, и если сценарий начнет развитие в неблагоприятном направлении, просто уйдет без боя.



Не готов давать оценку, но это новое в российской внешней политике, особенно на фоне Сирии (хотя это совсем разные ситуации) и даже, во многом, новое на фоне Украины. Но, как выясняется, совсем не новое на фоне Казахстана.



Получается, фактически Армения сама своими руками роет себе могилу. И делает это сознательно и последовательно, невзирая на то, что самим своим существованием обязана России и только России. Скажу больше: если бы не Россия, Нагорный Карабах давно бы перешел под контроль Азербайджана, всегда учитывавшего зримое и незримое присутствие российской армии. Более того, как только начались волнения в Ереване, моментально активизировался сосед, тут же стянувший к границе давно подготовленный ударный кулак, о чем мы предупреждали последовательно и неоднократно: здесь, здесь и здесь. И это только часть угрозы, а ведь есть еще общая граница с Турцией, потенциально всегда находящейся на стороне Азербайджана.



Да, демонстранты не скандировали антироссийские лозунги и никак пока не затрагивали интересы России, что, кстати, довольно странно и наводит на мысли о методичках с прямым запретом на подобные действия. Цель: в случае вмешательства, иметь максимально убедительные аргументы для обвинений в прямой агрессии. И не надо думать, что слова о "методичках" - это очередной элемент паранойи. Достаточно просто сравнить количество сотрудников в российском и армянском посольствах США - в Ереване их порядка 2-х тысяч! Что могут делать в небольшой стране столько заокеанских посланцев добра и света? Ответ очевиден: нести туземцам истину о добре и свете посредством терпеливого разъяснения преимуществ прав личности над обществом, для чего просто необходимо свергнуть своих пророссийских нерешительных правителей.



Получается, что Россию больше не беспокоят перспективы ее ближайших соседей, раз уж они сами готовы победить самих себя. Что ж, пожалуй в этом тоже есть резон, суицид - дело добровольное. А уж если выживут, за последствия пусть отвечают сами. Мы же пока будем укреплять свои собственные границы, как сделали это совсем недавно с Азербайджаном, и многократно усиливать каспийскую флотилию в Дагестане, способную ответить на угрозы в радиусе более тысячи километров, что гарантированно закрывает весь Кавказ.



Александр Дубровский



24 апреля 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524777480

Новости Казахстана

