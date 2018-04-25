 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Asia Times: Политические способности Цзиньпина существенно преувеличены
00:12 27.04.2018

Цзиньпин неоднократно указывал министрам и губернаторам провинций на то, что реформы должны быть проведены в срочном порядке. Всю суть его послания можно выразить двумя словами: реформы или гибель

Главной задачей Коммунистической партии Китая (КПК) остается поддержание внутренней стабильности. По словам бывшей сотрудницы американской администрации бывшего президента США Билла Клинтона Сьюзен Ширк, которая претендует на роль эксперта по Китаю, КПК стремится поддерживать стабильность за счет трех основных компонентов этой стабильности, к которым относятся предотвращение массовых протестов, сохранение целостности политического руководства и поддержание лояльности военных партии, пишет Авинаш Годболе (Avinash Godbole) в статье для Asia Times.

Изменения, принятые на сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходившей в марте 2018 года, вызвали чувство тревоги, возникли вопросы относительно дальнейшего пути развития КНР. На сессии были приняты поправки к конституции Китая, в том числе сняты существовавшие ранее ограничения на занятие председателем КНР этого и ряда других высокопоставленных постов. Краткосрочный анализ результатов работы Всекитайского собрания народных представителей свидетельствует об окончательной победе председателя КНР Си Цзиньпина над своими противниками. В СМИ появились заголовки о том, что Цзиньпин может стать пожизненным председателем КНР. У многих сложилось неверное представление о властном статусе Цзиньпина, поэтому данный вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Прежде всего стоит обратить внимание на внутриполитическую обстановку. Согласно данным Всекитайского собрания народных представителей, в 2018 году перед Китаем стоит довольно скромная цель - достигнуть 6,5% роста валового внутреннего продукта. Цзиньпин изложил в 2012 году замечательный список реформ, призвав рынки играть более решающую роль в распределении ресурсов. После этого последовала структурная реформа на стороне предложения и другие структурные реформы. Однако на практике было реализовано очень мало. Реформы Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна были сфокусированы в основном на государственных предприятиях КНР. Тем не менее в плане реформ государственные предприятия Китая практически не сдвинулись с уровня 2012?13 годов.

Цзиньпин неоднократно указывал министрам и губернаторам провинций на то, что реформы должны быть проведены в срочном порядке. Всю суть его послания можно выразить двумя словами: реформы или гибель.

В 2015 году председатель правления Всекитайского фонда социального обеспечения Лоу Цзивэй предсказал, что по крайней мере в течение пяти лет ежегодный рост ВВП Китая должен находиться на уровне в 6,5%, чтобы избежать попадания в ловушку среднего дохода (наступление стагнации после высоких коэффициентов роста среднего уровня доходов населения). Тогда Цзивэй заявил: "Без реформ и устранения проблем, препятствующих свободному потоку и распределению земли, труда и капитала, чудо экономического роста Китая может закончиться". Из-за отсутствия реформ в тех секторах экономики, которые в них срочно нуждаются, утверждения о том, что в 2018 году рост ВВП КНР составит 6,5%, выглядят весьма оптимистичными.

Короче говоря, внутренние экономические достижения Цзиньпина нельзя назвать значительными. Он предложил реализовать амбициозную инициативу "Один путь и один пояс", однако большинство ключевых стран до сих пор не присоединились к данной инициативе, поскольку возникла обеспокоенность, что данный проект несет с собой систему зависимостей и долговых ловушек.

На политическом фронте Цзиньпин был объявлен "стержневым лидером" на шестом закрытом пленуме КПК в 2016 году и сравнялся в этом статусе с основателем современного Китая Мао Цзэдуном и отцом китайских реформ Дэн Сяопином. Повышение статуса Цзиньпина выглядит как признание его политических достижений. Сяопин впервые ввел термин "стержневой лидер" в 1989 году, когда заявил, что он и Мао Цзэдун - это стержневые лидеры своего поколения. Сяопин впервые использовал это термин, когда Китай находился в условиях политического кризиса. В 1989 году Китай находился на грани политической нестабильности. События на площади Тяньаньмэнь стали прямым результатом фракционной политики Китая. Непонятно, почему этот термин использовали по отношению к Цзиньпину, когда кажется, что система работает нормально.

Китайское руководство знает, что представляет собой реальная внутриполитическая картина. Отчет, представленный Цзиньпином на XIX съезде КПК в 2017 году, является мрачным напоминанием о неразрешенных проблемах. Однако, несмотря ни на что, председатель КНР заявил, что Китай может выступить в качестве примера для развивающихся стран.

Властный статус Цзиньпина перестает казаться безграничным, особенно когда начинаешь выявлять те или иные противоречия. Китай не разваливается на части, но власть и способности Цзиньпина, по-видимому, в значительной степени переоценивают.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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